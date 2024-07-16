Коллекция «Павловска» пополнилась книжными раритетами из собрания императрицы Марии Федоровны

Исторические книги, некогда принадлежавшие императрице Марии Федоровне, были проданы в советское время и на долгие годы покинули стены дворца. «Мемуары герцогини де Комминг» 1786 года на французском языке с суперэкслибрисами Марии Федоровны, а также «Мемуары герцога д'Обиньи, маршала Франции, с военными и галантными анекдотами», опубликованные в 1746 году в Гааге, были приобретены собирателем книг из царских библиотек Сергеем Мосуновым на зарубежных аукционах.

«Особенный интерес для меня представляют книги из библиотек Павла I и Марии Федоровны. Это XVIII век, и таких книг в России осталось немного из-за распродаж 1920-1930-х годов. Известно, что в то время было продано больше всего книг из Павловска. Сегодня с удовольствием передаю книги музею-заповеднику для сохранения наследия нашей страны», — поделился коллекционер.