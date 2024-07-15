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Общество «А–Я» запускает книжный клуб

В списке литературы — философские трактаты и история искусства, нон-фикшен и современная проза, а также эссе культовых посмодернистов. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А–Я»

В камерном пространстве на Невском проспекте теперь можно не только увидеть работы современных фотографов, но и оказаться в книжном клубе — теперь с регулярностью 1–2 раза в месяц будет собираться группа и оживленно обсуждать прочитанный материал, высказывать свою точку зрения. Помимо этого также можно выбирать тот нон-фикшен, который вам интересен и обсудить его вместе с ридинг-участниками. На первой вводной встрече 19 июля пройдет знакомство с партнерами по чтению и анонс книги для чтения.

«Цель книжного клуба "А–Я" — объединить любителей чтения и современного искусства в комьюнити, создав пространство для свободного общения, где изучение и обсуждение произведений мировой литературы образуют новые идеи и смыслы», — отмечают организаторы проекта.

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