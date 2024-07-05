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Литературный музей «ХХ век» проведет по любимым петербургским местам Зощенко

Пешеходная экскурсия «Уважаемые граждане» расскажет о знаковых местах 1920-1930-х годов. События приурочены к 130-летию со дня рождения писателя.

Мемориальная доска на доме по адресу Набережная канала Грибоедова, 9, установленная в 1994 году
Sergei Afanasev / Shutterstock

Мемориальная доска на доме по адресу Набережная канала Грибоедова, 9, установленная в 1994 году

Как рассказали «Собака.ru» в музее «ХХ век», маршрут пешеходной экскурсии по знаковым местам Михаила Зощенко пройдет от станции метро «Маяковская», а завершится вблизи театра Музыкальной комедии. Во время прогулки расскажут о бурной молодости литератора и покажут, где проходили собрания литературного объединения «Серапионовы братья», какую музыку сатирик слушал, как оказался на арене цирка и многое другое. Узнать, где писатель искал вдохновение, почему говорил «Надо же культурно пожить хоть раз в жизни» и раскрыть незнакомые стороны «рыцаря печального образа» можно 14 и 28 июня.

«Мы прогуляемся по городу молодости Зощенко: где открывались многочисленные театры и кабаре, кинематографы и магазины, где писатель встречался с друзьями и искал вдохновение. Во время экскурсии мы сможем узнать Михаила Зощенко с разных сторон: как популярного писателя, «рыцаря печального образа», безудержного весельчака, верного товарища и свидетеля сложной и неоднозначной эпохи», — рассказывают организаторы маршрута «Уважаемые граждане!».

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