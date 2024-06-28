В Петербурге готовят книгу про исторические дачи и жизнь их жителей

Над новой книгой об истории петербургских дач и их жителей работают Катя Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков, сотрудники «Подписных изданий», авторы «Подписных экскурсий».

«В будущей книге мы хотим проиллюстрировать обширную географию Ленинградской области — от Зеленогорска до Лампово, от Петергофа до Выборга, рассказать про особенности дачной жизни — как исторической, так и современной и, конечно, показать разные дачные домики, которые можно встретить в окрестностях города. Нас интересуют не только дореволюционные дачи, но и постройки 1920-1950-х годов», — рассказали в команде проекта.

В планах включить в книгу знаменитую дачу Бенуа в Петергофе и о неизвестную дачу Богдановых в Лисьем Носу, сохранить в книге воспоминания староверов деревни Лампово и семьи рабочих из поселка Сиверский, показать дачу на заливе под Зеленогорском и несколько дач на Лесной стороне в Комарово, опубликовать старые дачные семейные архивы.

Сейчас команда объявила сбор средств на свой проект. Для работы над книгой планируют собрать 450-500 тысяч рублей (200 предзаказанных книг).

«Время работы над каждой книгой занимает около двух лет — с петербургскими дачами мы хотим уложиться в этот срок. «Подписные издания» оказывают нам информационную поддержку и помощь в реализации готовой книги. Издательство «Бомбора» будет печатать готовый макет. Все расходы, связанные с регулярной работой над материалом (транспортные расходы для поездок на дачи, работа в архивах, фотопленка, техника для фото и аудио, расшифровка интервью, дизайн, обработка, работа с макетом и многое другое) ложатся на нас и требуют постоянных вложений», — добавили в команде проекта

Кроме финансовой поддержки, ребята также продолжают активно расширять область знакомств в сфере своего исследования и примут контакты жителей окрестных петербургских дач.