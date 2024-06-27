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В Петербурге пройдет XV «День Достоевского» — со спектаклями, авторскими экскурсиями и лекциями

Литературная традиция непосредственно связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого как раз разворачиваются в в первую субботу июля. В этом году городская акция охватит музеи, театры и библиотеки города. Рассказываем о программе.

Станислав Косенков. «Из тьмы рождается надежда. Графика разных лет»
dostoevskydayspb / День Достоевского

Станислав Косенков. «Из тьмы рождается надежда. Графика разных лет»

Старт фестивалю «День Достоевского» 6 июля дадут в Некрополе мастеров искусств — с традиционного возложения цветов и зажжения свечей. После окончания мемориальной акции начнется тематическая экскурсия «Вселенная Достоевского» в Некрополе мастеров искусств — расскажут о современниках писателя, его знакомых и друзьях. 

В рамках фестиваля откроется множество экскурсионных маршрутов. Так, молодые экскурсоводы-волонтеры Музея Достоевского расскажут о жизни писателя в рамках программы «Молодежь — Достоевскому» в рамках нескольких маршрутов: «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского» и «Петербург в романе “Идиот”». С 11:00 до 18:00 в музее также можно посетить литературную экспозицию мемориального музея Достоевского «Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество: Pro et Contra», а продолжить выставкой иллюстраций Станислава Косенкова по произведениям писателя «Из тьмы рождается надежда. Графика разных лет». 

Экскурсия на автобусе от актёра театра и кино Ильи Тиунова
ndt-tour-teatralizovannye.timepad.ru

Экскурсия на автобусе от актёра театра и кино Ильи Тиунова

Экскурсионную программу также составят маршруты «От Некрасова к Достоевскому» с посещением Мемориального музея-квартиры Некрасова и «Шаг времени: от Ахматовой к Достоевскому». А Мемориальный музей «Разночинный Петербург» предлагает заглянуть в петлю времени и отравиться на экскурсию «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу», после которой покажут мини-спектакль «Завтра будет дождь» по мотивам сочинений писателя. Экскурсионная программа завершится автобусным туром от артиста театра НДТ Ильи Тиунова «Петербург Достоевского», театрализованной экскурсией «Безумный Петербург» и ночной встречей по местам романа «Преступление и Наказание».

Узнать о влиянии Достоевщины на кино можно на лекции исследователя истории кино и преподавателя СПбГУ Милы Двинятиной в образовательном пространстве «Doctrina et Nobiles».

Мышкин. Другая история
goteatr.ru / Городской театр

Мышкин. Другая история

Мышкин. Другая история
goteatr.ru / Городской театр

Мышкин. Другая история

Театральная часть программы продолжится студенческим спектаклем «Мышкин. Другая история» по мотивам романа «Идиот» в постановке Анджея Бубеня. 

Тема этого романа продолжится далее в постановке Театра Музея Достоевского «Хореодрама «Идиот» в «Никольских рядах» от режиссера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ильи Деля.

А театр «Круг» покажет спектакль «Раскольников. Сны», в рамках которого зрители окунуться в подсознание героя.

Завершит театральную программу независимый проект режиссера Дарьи Мовельян — легкий спектакль-стендап «Не шлепохвостницы, нет» в баре «Сухой закон».

Фестиваль «День Достоевского» пройдет 6 июля на разных площадках города.

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