Старт фестивалю «День Достоевского» 6 июля дадут в Некрополе мастеров искусств — с традиционного возложения цветов и зажжения свечей. После окончания мемориальной акции начнется тематическая экскурсия «Вселенная Достоевского» в Некрополе мастеров искусств — расскажут о современниках писателя, его знакомых и друзьях.

В рамках фестиваля откроется множество экскурсионных маршрутов. Так, молодые экскурсоводы-волонтеры Музея Достоевского расскажут о жизни писателя в рамках программы «Молодежь — Достоевскому» в рамках нескольких маршрутов: «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского» и «Петербург в романе “Идиот”». С 11:00 до 18:00 в музее также можно посетить литературную экспозицию мемориального музея Достоевского «Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество: Pro et Contra», а продолжить выставкой иллюстраций Станислава Косенкова по произведениям писателя «Из тьмы рождается надежда. Графика разных лет».