Реставраторы из Российской национальной библиотеки обнаружили страницы старинной книги в переплете другой

В «матрешку» из Евангелие на арабском языке, изданную в типографии Медичи, вложили фрагменты греческих литургических книг. Об этом сообщили на пресс-конференции ко Дню реставратора в ТАСС.
Четвероевангелие на арабском языке с междустрочным латинским переводом, издано «Восточной типографией Медичи» в Риме в 1591 году
На конференции рассказали о реализации проекта «Консервация катастроф», в рамках которого реставраторы дают вторую жизнь книжным памятникам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах. Одним из ярких примеров таких восстановлений стало Четвероевангелие на арабском языке с междустрочным латинским переводом, поступившее из Отдела литературы стран Азии и Африки. Книга была выпущена в римской типографии Медичи в 1591 году и привлекла внимание своими гравюрами на дереве Леонардо Парасоле (итальянский гравер на дереве переходной эпохи от позднего маньеризма до раннего барокко) по рисункам Антонио Темпеста (художник-маньерист).
Во время реставрации была сделана непредвиденная находка: записи на последнем листе указывали на то, что книга принадлежала богослову и духовному писателю Симеону Полоцкому (наставник русского царя Алексея Михайловича и Петра I). Однако самое интересное открытие произошло при реставрации переплета. Основу крышек переплета составляли склеенные между собой фрагменты трёх литургических книг на греческом языке и лист с рисунком конца XV века южно-итальянского происхождения.
Реставраторами РНБ была изобретена трудоемкая методика, которая позволила отделить 35 листов с текстом и рисунком от переплета, очистить и укрепить их тонкой японской бумагой. В будущем фрагменты изучат российские В рамках дальнейших исследований планируется установить точное место и период создания найденных фрагментов.
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