Реставраторы из Российской национальной библиотеки обнаружили страницы старинной книги в переплете другой

Во время реставрации была сделана непредвиденная находка: записи на последнем листе указывали на то, что книга принадлежала богослову и духовному писателю Симеону Полоцкому (наставник русского царя Алексея Михайловича и Петра I). Однако самое интересное открытие произошло при реставрации переплета. Основу крышек переплета составляли склеенные между собой фрагменты трёх литургических книг на греческом языке и лист с рисунком конца XV века южно-итальянского происхождения.

Реставраторами РНБ была изобретена трудоемкая методика, которая позволила отделить 35 листов с текстом и рисунком от переплета, очистить и укрепить их тонкой японской бумагой. В будущем фрагменты изучат российские В рамках дальнейших исследований планируется установить точное место и период создания найденных фрагментов.