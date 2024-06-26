Первое издание «Бесов» Достоевского, автограф и фотографии Пастернака выставят на торги

Это очередной аукцион редких изданий, исторических раритетов, а также рукописей культовых русских авторов дома «Литфонд». Записки Эдуарда Лимонова, открытки Святослава Рихтера Дмитрию Краснопевцеву и самиздат Бориса Пастернака с дарственной — рассказываем, за что будут бороться коллекционеры.
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», особенное место в каталоге аукциона, который пройдет 27 июня, занимают прижизненные издания культовых авторов, их автографы и чудом сохранившиеся до наших дней редкие документы и рукописи.
Среди самых известных вещей — первое прижизненное издание культовых «Бесов» Федора Достоевского в трех частях. Редчайшая находка 1873 года выставлено за 300 тысяч рублей.
Еще один лот — самиздатский сборник лирики Бориса Пастернака «В перерыве. Стихотворения 1945-1957 годов» с дарственным автографом скульптору и художнице Зое Маслениковой. Издание из собрания наследников Маслениковой продается по стартовой цене в 150 тысяч рублей.
Из собрания Маслениковой также происходит коллекция фотографий Бориса Пастернака разного периода: семейные снимки с родителями, портреты юного писателя, кадры из Переделкина. Стартовая цена — 40 тысяч рублей.
В ряду рукописных памятников относится и личные записки писателя Эдуарда Лимонова 1970-х годов со строками: «Все возятся рядом друг с другом. Ты ведь возишься рядом со мной правда? Я ненужен более чем овощной продавец, более чем мясник. Живу себе и мне равнодушно предлагают гибнуть». Стартовая цена трех рукописных листов эксентричного политика — 30 тысяч рублей.
Эта же эпоха связана и с собственноручно подписанными открытками советского пианиста Святослава Рихтера, адресованными художнику-нонконформисту Дмитрию Краснопевцеву. Особый коллекционный интерес представляет 13 открыток с личными посланиями, которые были отправлены музыкантом из заграничных гастролей. Стартовая цена лота — 60 тысяч рублей.
Также на торги выставлено редких комплект из собрания коллекционера Синицына — главный труд писателя Павла Свиньина «Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей» 1816-1828 годов. Это первый и самый полный гид для гостей города с гравюрами Степана Галактионова, Ивана Ческого, Николая Колпакова, Новиковым по рисункам самого Свиньина и планом Петербурга. Это один из самых дорогих лотов — торги начнутся от 1 миллиона 400 тысяч рублей!
Торги аукционного дома «Литфонд» пройдут 27 июня.
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