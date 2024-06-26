Первое издание «Бесов» Достоевского, автограф и фотографии Пастернака выставят на торги

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», особенное место в каталоге аукциона, который пройдет 27 июня, занимают прижизненные издания культовых авторов, их автографы и чудом сохранившиеся до наших дней редкие документы и рукописи.

Среди самых известных вещей — первое прижизненное издание культовых «Бесов» Федора Достоевского в трех частях. Редчайшая находка 1873 года выставлено за 300 тысяч рублей.