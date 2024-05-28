В издательстве Inspiria выходит книга петербургского стендап-комика Тани Щукиной «Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь». Несколько лет назад история о враче-реаниматологе, которая выдавала себя сразу за 11 человек, стала интернет-мемом. Но больше всего происходившее было похоже на пугающий триллер о манипуляциях и игре на благородных чувствах в духе сериалов Netflix. Богачева подружилась с Таней и заставила поверить, что с ней постоянно происходят несчастья (от смерти родственников до онкологии). «Собака.ru» публикует фрагмент книги о том, как все начиналось.
Глава 4. Звонок
4 декабря 2019 года — этот день для меня был особенным. Сегодня должен пройти огромный стендап-концерт «СПЕШЛ ФО КИДС» у моего друга Данилы Поперечного. Он очень волновался: долго готовил материал, откатал тур по всей стране и вот наконец-то организовал огромный концерт, все билеты на который были проданы. (...)
За час до выступления мы с друзьями сидели в кафе, ожидая, когда нужно будет идти к концертному залу. Вдруг у меня зазвонил телефон — на экране высветилось «Светлана Медсценарий». Света знала, что сегодня у меня выходной, поэтому я удивилась звонку.
Трубку я не взяла. Сегодня долгожданный концерт моего друга, у меня заслуженный отдых, и я не хочу даже думать о работе. Свету об этом я предупредила заранее — за время нашей работы я уже успела понять, какая она импульсивная. Я решила, что она просто хочет поделиться новыми идеями для нашего злосчастного бесконечного проекта.
На дворе было начало декабря, а видео до сих пор не было готово. Света постоянно вносила в него правки, добавляла новые идеи, над которыми мне приходилось долго работать. Уже во время съемок она внезапно сообщила, что хочет добавить в видео анимацию о том, как происходит течение той или иной болезни у недоношенных новорожденных. Я предложила взять готовую анимацию с медицинских сайтов, но Света убедила меня, что таких анимаций не существует в свободном доступе, так как тема очень узкая, а те, что существуют, ей не нравятся. Поэтому я занялась поиском хороших аниматоров и художников для проекта. Света очень просила заняться этим именно меня, потому что она доверяет моему вкусу, и внесла еще оплату на пару месяцев работы вперед.
Концерт прошел великолепно. После него мы еще посидели в гримерке, посмеялись, и я поздравила Даню с успехом. С ума сойти, этот человек еще год назад собрал Ледовый дворец. Двенадцать тысяч с лишним посадочных мест — и все битком. Я очень радовалась, что у моего друга все получилось.
Таня Щукина на одном из выступлений
Когда я вышла на улицу, уже совсем стемнело. На часах была почти полночь. И вдруг телефон зазвонил снова. Снова Света.
Я немного напряглась. Она же знает, что у меня выходной! Да и время уже совсем позднее. Может, что-то случилось? Я взяла трубку.
Из динамика послышались шум и всхлипы.
— Света? Света, это ты?
— Таня, прости, пожалуйста.
Светин голос дрожал и прерывался всхлипами.
— Все хорошо, что случилось? — обеспокоенно спросила я.
— Я в истерике, просто схватила телефон, твой номер был первый в недавних. Я не знаю, что мне делать.
— Что случилось?
— Женя покончил с собой.
Я остановилась как вкопанная. На пустом шоссе передо мной мерцали фонари. Я не знала, что ответить. Мне стало жаль Свету, и при этом мне самой вдруг стало очень тяжело. Света продолжала:
— Мне больше некому позвонить.
Ком подкатился к горлу. Такая умная и добрая женщина, и столько горя свалилось на нее разом. Света говорила, что кроме Жени у нее никого нет. Мама Светы умерла лет пять назад, Светина дочь погибла в аварии, а теперь любимый муж покончил с собой от горя.
У меня пошли мурашки по телу от ужаса. Я не могла даже представить все то отчаяние, которое переполняло Свету в этот момент. Я уже очень устала, но понимала, что просто нельзя игнорировать человека в такой ситуации.
— Господи, да что ж такое-то. Какой ужас, — закричала я в трубку. — Мне очень жаль. Это просто какой-то ад. Света, тебе нельзя оставаться одной. У тебя есть друзья или коллеги, которым ты доверяешь и которые могут к тебе приехать?
— Нет, никого нет, — еле слышно проговорила Света.
Я опустила телефон и тяжело выдохнула. Внезапно мне стало жарко, хотя на улице дул ледяной ветер и изо рта шел пар. Я подняла трубку обратно к уху:
— Свет, если нужно, я приеду. Только береги себя. Все пройдет. Я не имею права так говорить, потому что не представляю, что ты чувствуешь, но больше я не знаю, что сказать.
Мой голос срывался, я не знала, как подбодрить Свету. Казалось, что если я сейчас не найду нужных слов, то она покончит с собой.
— Живи, пожалуйста. Ты нужна своим пациентам, своим друзьям, родственникам. Позвони в телефон доверия. Поговори с ними. Психолог может тебя выслушать и помочь.
Я говорила первое, что придет в голову. Я никогда не сталкивалась с ситуацией, когда нельзя обойтись простым «соболезную». Я была в непростом положении. С одной стороны, было странно, что взрослая женщина обращается к двадцатилетней девчонке. С другой стороны, к кому ей еще обратиться, если у нее никого нет.
— Не хочу я звонить в телефон доверия, я знаю все их приемы, я сама врач, они только сделают хуже, — мертвенным голосом произнесла Света. — Нет, Танюш, приезжать не надо. Спасибо, что выслушала.
Света положила трубку. На противоположной стороне дороги подъехало мое такси и мигало мне аварийкой. Я села в машину и устало откинулась на спинку кресел. Внезапно снова зазвонил телефон — и снова Света. Не сдерживая рыдания, она почти кричала в трубку:
— Таня, прости, я знаю, что у тебя был концерт и ты устала, прости, но, наверное, приезжай. Я не знаю, как пережить эту ночь. Пожалуйста, приезжай. Прости.
— Конечно, конечно. Все хорошо. Все будет хорошо, — успокаивала ее я.
Я положила трубку и обратилась к таксисту:
— Проверьте, пожалуйста, приложение, я сейчас поменяю адрес.
Таня с домашними животными (все они попадут к ней из-за манипуляций или вранья Богачевой)
Глава 5. До рассвета
Когда я приехала к Светиному дому, был уже час ночи. Света открыла дверь. Ее лицо было залито слезами и искажено гримасой отчаяния. Я поймала себя на мысли, что понятия не имею, что делать. Я прошла в прихожую, скинула рюкзак и разулась. В квартире было темно и очень тихо.
— Не стой, сядь хотя бы на диван. Давай я включу свет. Тебе сделать чай? — спросила я.
Света прижала к лицу платок и быстро закивала головой.
Я включила свет, набрала в чайник воды и поставила на плиту. Мне хотелось как можно скорее наполнить жилое пространство движением и жизнью. Я не знала, как это поможет, но чувствовала, что должна сделать хоть что-то. Я понимала, что придется говорить о Жене. Что Свете надо выговориться и пережить эту травму.
— Как ты себя чувствуешь? — аккуратно спросила я.
И тут же поняла, что на этот вопрос не может быть адекватного ответа. Но разговор надо было как-то начать, а в голову ничего не приходило.
— Лучше всех. Я в счастье, — рыдая и смеясь, ответила Света. И тут же добавила: — Прости, пожалуйста, я не знаю, что еще ответить.
— Все хорошо. Когда ты узнала?
— Сегодня днем. Мне позвонили из Новосибирска, из полиции. Он оставил мой номер в предсмертной записке.
— Какой ужас. Когда вы в последний раз общались?
— Да буквально два дня назад. Он спрашивал, как я живу, интересовался моей работой. Я думала, что ему легче, а сейчас понимаю, что он готовился. Готовился оставить меня одну.
Света снова залилась слезами. (...)
— Как он мог?! Как он мог подумать, что я справлюсь без него? Как он мог?
— Света, — тихо сказала я, — не вини его. Ты очень сильная. Он был уверен, что ты справишься, и верил в тебя. И я верю в тебя. Все будет хорошо. Как бы ни было больно сейчас, все обязательно будет хорошо.
Я сама не верила в собственные слова и чувствовала себя очень глупо. Но решила просто продолжать разговор:
— Свет, у тебя есть какие-то родственники?
— Есть младший брат Ваня, но мы с ним почти не общаемся. Он очень хороший, но женился на ужасной бабе, Лене. Они живут в нищете в Иванове, у них двое детей. Младший ребенок от Вани, старший уже был у Лены. Она постоянно обзывает меня тварью и просит у меня деньги.
— Ого, вот это женщина. Почему бы не послать ее? — задав этот вопрос, я почувствовала себя будто в выпуске «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
Но Свету эта фраза, казалось, отвлекла от мрачных мыслей.
— А как? Это же мои племянники, — ответила она.
— А через Ваню никак? Зачем тебе с ней общаться?
— Ваня очень гордый и никогда не попросит у меня денег. А этой твари хоть бы хны. Она начинает рассказывать, как они голодают, присылает их рисунки, — нервно рассказывала Света, поморщившись. — Когда я говорю ей, что мне надоели манипуляции, она звонит и кричит, что я не знаю, что такое растить детей и что я даже собственную дочь не уберегла.
Проглотив последнюю фразу, Света снова заплакала:
— И она не понимает, как я еще не покончила с собой.
— Полный мрак. Ну, поговори с Ваней-то. Так же нельзя, — рассердилась я.
— Бесполезно. Пыталась. Слушай, она несчастная женщина, и мне ее очень жалко. Она же не просто так злая. Она действительно несчастна.
Я была восхищена. Даже в самой тяжелой ситуации Света думала о других людях и их чувствах. Даже если ей самой было бесконечно больно, пыталась понять их мотивы и не осуждать. Я все больше проникалась уважением к этой женщине, которая вместо того, чтобы укладывать любимую дочь спать, вынуждена переживать все эти потрясения далеко от дома с полным осознанием, что у нее больше никого нет. И что ее родной брат для нее бесконечно дальше, чем случайная девочка, сидящая сейчас на кухне.
— Так сильно хочется выпить, — сказала Света. — Выпьешь со мной? (...)
— Если честно, — сказала я, — тебе лучше не пить.
Я смутилась, что ограничиваю в алкоголе женщину втрое старше меня. Увидев, что Света внимательно слушает, я продолжила:
— Нет, правда. Алкоголь — сильный депрессант. Тебе и так несладко. Если ты напьешься — скорее всего, тебе станет намного хуже. Лучше поесть что-нибудь, ты вообще ела сегодня? (...)
— Лучше бы пациенты дарили врачам продукты! Колбасу там хорошую, сыр, хлеб, пельмени, в конце концов! Неужели совсем из еды ничего нет?
— Почему? Есть конфеты. Тоже много разных, — рассмеялась Света.
— Потрясающе. Спасибо, доктор, вот вам алкоголизм, но это еще не все. Еще, пожалуйста, примите диабет.
Света заметно повеселела. По крайней мере, она как будто выдохнула, и в квартире стало свободнее.
Я заказала пиццу, и все это время Света рассказывала о своем покойном муже. Показывала его фотографии, рассказывала про их свидания, совместный быт до аварии и другие истории из своей жизни. Внезапно для меня она упомянула Лобачевского и начала рассказывать, как они с мужем спорили, кто лучше — Лобачевский или Гаусс.
— Ого, ты знаешь, кто это, — среагировала я. — Не то чтоб я считала тебя необразованной, просто редко встретишь кого-то, кому интересна нелинейная геометрия.
— А ты откуда знаешь? Ты же комик, я думала, ты стопроцентный гуманитарий.
— Моя бабушка в молодости дружила с Бродским. И в доме хранилось много самиздата. Я читала его в детстве. Бродский часто упоминал Лобачевского в своем творчестве, и в библиотеке я брала почитать и самого Лобачевского, и книги о нем.
Это была абсолютная правда. Мне хотелось, чтобы бабушка мной гордилась, и я часто заучивала наизусть разные стихи и прозу. Я до сих пор могла по памяти прочитать и Пушкина, и Диккенса, и Рэя Брэдбери, и того же Бродского.
— Какая у тебя интересная бабушка! — воскликнула Света.
— Еще бы! Она сама читала мне книги на ночь. Правда, подборка литературы для укладывания маленького ребенка у нее была своеобразная, — улыбнулась я.
— А ну-ка!
— «Хижина дяди Тома».
Света залилась искренним смехом.
— «Гуттаперчевый мальчик», — продолжила я. — Она мне его прочитала, вообще, когда мне было лет пять, а потом решила отдать на гимнастику. Я думала, это намек, что от меня хотят избавиться.
У Светы уже была натуральная истерика от смеха. Она радостно жевала пиццу и слушала мои истории. Я почувствовала, что моя миссия выполнена. Света будет жить. Она переживет все.
Наконец я заметила, что за окном уже рассвело.
— Ладно, Свет, поеду я домой. И ты тоже, пожалуйста, ложись спать. Тебе нужно поспать. Все будет хорошо.
— Я постараюсь.
Света проводила меня, и я уехала домой на такси. Добравшись до дома, я скинула с себя пальто и полусапожки на каблуке, специально надетые как праздничный наряд на концерт Дани. Даже странно, что его концерт был сегодня. Ощущение было, будто прошло уже несколько дней.
Я села в любимое кресло на кухне и только сейчас почувствовала, насколько сильно устала. Не успела я подумать, что надо почистить зубы, умыться и нормально лечь в кровать, как уснула прямо в кресле.
Проснулась я в тот же день от яркого дневного света, бьющего в глаза через окно, и от боли во всем теле. (...) Я встала под горячий душ, смывая с себя все, что произошло за эти странные сутки. Завернувшись в полотенце, я вышла обратно на кухню и проверила телефон. Там было сообщение от Светланы Богачевой:
«Танечка, прости еще раз за все это и что тебе пришлось утешать меня. Со мной все хорошо, я уже на работе. Это была первая ночь за несколько лет, когда я заснула без кошмаров. Спасибо тебе громадное. Ты даже не представляешь, как много ты для меня сделала и как я тебе благодарна. Я буду жить. И благодаря тебе».
Я устало улыбнулась, заблокировала телефон, дошла до мягкой кровати, упала на нее и проспала до следующего утра.
Только спустя три года Таня Щукина узнает, что у Светланы Богачевой никогда не было мужа. Как и дочери, погибшей в аварии. Чтобы втереться в доверие, Светлана подделает медицинские документы, сломает мизинец, вызовет у себя некроз, а также придумает несколько личностей, от имени которых будет писать жертве. Таня одолжит Богачевой большие суммы на лечение несуществующего рака и будет круглосуточно ухаживать за ней.
Фрагмент предоставлен издательством Inspiria. Книга выйдет из печати в июне.
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