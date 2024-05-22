Роман «Кайрос» Дженни Эрпенбек получил Букеровскую премию-2024

Написанный на немецком языке роман Дженни Эрпенбек «Кайрос» рассказывает о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине 1980-х годов, где двое влюбленных, казалось бы, олицетворяют сокрушенный идеализм Восточной Германии. Размышляя о надежде и разочаровании, «Кайрос» ставит сложные вопросы о свободе, верности, любви и власти.

«Это частная история большой любви и ее распада, но также и история распада целой политической системы. Проще говоря: как то, что вначале кажется правильным, может превратиться в нечто неправильное?», — говорит писательница.

Роман, опубликованный в 2021 году в Германии и переведенный на английский язык в 2023 году, — это четвертый и на сегодняшний день последний роман немецкой писательницы. Она стала первым автором из Германии, получившим Международного Букера.

На вручении Эрпенбек заявила, что разделит премию с переводчиком Михаэлем Гофманом. Председатель жюри Элеонора Вахтель отметила, что роман — это «богатое воплощение мучительной любви, переплетения личных и национальных трансформаций», а перевод Гофмана «отражает красноречие и эксцентричность письма Эрпенбек, ритм ее длинных предложений, обширность ее эмоционального словаря».