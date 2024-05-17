Авторский курс Юлианны Каминской «Философия в литературе ХХ века: Томас Манн, Жан-Поль Сартр и Альбер Камю», который пройдет в пространстве «Левашовского хлебозавода» с 31 мая по 28 июня, расскажет о литературном модернизме в целом и на примере творчества отдельных авторов — Томаса Манна, Жана-Поля Сартра, Альбера Камю и Германа Гессе. На встречах вместе с лектором слушателям предстоит проанализировать романы «Будденброки», «Чума», «Замок» и многие другие.

Цикл лекций начнется 31 мая с темы «Литературные ориентиры ХХ века», в рамках которой речь зайдет об истории культуры прошлого столетия и о сближении художественной литературы и философии.

Исследование взаимосвязей литературы и философии начнется 7 июня с обсуждения творчества немецкого прозаика, эссеиста и мастера интеллектуальной литературы Томаса Манна. Отдельное внимание будет уделено ключевой книге автора «Волшебная гора», роману «Будденброки» и тому, почему за него Манн получил Нобелевскую премию. На встрече будет рассмотрена и малая проза.

От философской подоплеки в романе Манна «Волшебная гора» сюжет цикла перейдет к ключевой системе знаний ХХ века — экзистенциализме и тому, как «трагические размышления о себе и мире достигли уровня высочайших достижений». Лекция о творчестве французского философа-экзистенциалиста Жана-Поля Сартра состоится 14 июня.

21 июня разговор о философском течении экзистенциализма продолжится лекцией об Альбере Камю — певцом абсурдистского мира, бунтовщиком и критиком взглядов Жана-Поля Сартра. Юлианна Каминская сделает упор на рассмотрение его взглядов на возможности литературы, а также — их отражение в повести «Посторонний» и романе «Чума».

Курс завершится 28 июня на творчестве лауреата Нобелевской премии, писателя и художника Германна Гессе. В своих работах он соединил философию Запада и Востока, объединил современную ему философию с авторскими повестями, романами и стихами.