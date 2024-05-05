Джоан Роулинг напишет еще шесть книг

В разговоре она заявила, что это точно не будут книги о Гарри Поттере. «У меня есть та, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о [детективе Корморане] Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться», — отметила Роулинг.



Писательница призналась, что завершение серии романов о Гарри Поттере было тяжелой утратой, поскольку работа над историей мальчика-волшебника позволяла ей сбежать от проблем в жизни. С другой стороны, Роулинг удовлетворена, что «все закончилось».



Напомним, что последняя книга о мальчике-волшебнике вышла в 2007 году. Сейчас писательница работает над серией детективов о сыщике Корморане Страйке и детскими сказками.



Ранее мы писали о том, что сериал по вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2026 году.