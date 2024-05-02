Психологический бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет в Китае

Нон-фикш о том как быть эгоистом, слышать себя и идти к успеху вошел в топ-20 самых прослушиваемых аудиокниг в России, а также остается в лидерах списка главных бестселлеров последних трех лет (изданием заинтересовались 144 млн людей!). Сейчас манифест любви к себе выходит за рамки одной страны — права на издание книги приобрело китайское агентство Rightol Media Limited.