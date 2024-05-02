Психологический бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет в Китае

Нон-фикш о том как быть эгоистом, слышать себя и идти к успеху вошел в топ-20 самых прослушиваемых аудиокниг в России, а также остается в лидерах списка главных бестселлеров последних трех лет (изданием заинтересовались 144 млн людей!). Сейчас манифест любви к себе выходит за рамки одной страны — права на издание книги приобрело китайское агентство Rightol Media Limited.
Ольга Примаченко
Как сообщает «Ведомости», импринт издательства «Эксмо» «Бомбора» продало лицензию на издание психологического бестселлера китайскому агенству Rightol Media Limited. Об этом изданию сообщил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.
Ранее в сентябре 2023 году о планах экранизировать публикацию объявил продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия». Над адаптацией будет работать сценарист «Черного облака» и «Холопов» Дарья Грацевич. «Перенести селф-хэлп нон-фикшн в кино — задача нетривиальная. Я даже так навскидку не могу вспомнить таких примеров. Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято — геройствовать и выжимать себя», — отмечает шоураннер.
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