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Книги

В Музее-квартире Александра Блока расскажут об истории создания сборника «Лирические драмы»

Экспозиция входит в многолетний проект, призванный продемонстрировать уникальные издания из собрания Музея истории Петербурга. Раритетные книги и журналы с автографами писателя и его современников, изученные кураторами на выставках, оцифровываются и постепенно пополняют электронную библиотеку редких изданий.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного музея истории
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного музея истории

Выставка «Король на площади», которая откроется в мемориальном музее 3 мая, расскажет о драме Александра Блока 1906 года – пьесу окрестили «петербургской мистикой» за тесную связь с историческими событиями Первой русской революции: «... летом, когда я обдумывал план, я переживал сильное внутреннее “возмущение”. Вероятно, революция дохнула в меня...», – отмечал писатель. 

Пьеса вошла в сборник 1908 года «Лирические драмы» вместе с произведениями «Балаганчик» и «Незнакомка» – публикация с дарственной надписью Александра Блока Валерию Брюсову от 29 февраля 1908 года станет центральным экспонатом выставки. Ее дополнят фотографии Блока, Брюсова, а также иллюстрации к произведениям Николая Дмитриевского – известного советского графика, часто оформлявшего сочинения писателя.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного музея истории
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного музея истории
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного музея истории

Выставка «Король на площади» открыта с 3 мая по 23 июня 2024 года в Музее-квартире Александра Блока на улице Декабристов, 57.

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