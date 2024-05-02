В Музее-квартире Александра Блока расскажут об истории создания сборника «Лирические драмы»

Выставка «Король на площади», которая откроется в мемориальном музее 3 мая, расскажет о драме Александра Блока 1906 года – пьесу окрестили «петербургской мистикой» за тесную связь с историческими событиями Первой русской революции: «... летом, когда я обдумывал план, я переживал сильное внутреннее “возмущение”. Вероятно, революция дохнула в меня...», – отмечал писатель.

Пьеса вошла в сборник 1908 года «Лирические драмы» вместе с произведениями «Балаганчик» и «Незнакомка» – публикация с дарственной надписью Александра Блока Валерию Брюсову от 29 февраля 1908 года станет центральным экспонатом выставки. Ее дополнят фотографии Блока, Брюсова, а также иллюстрации к произведениям Николая Дмитриевского – известного советского графика, часто оформлявшего сочинения писателя.