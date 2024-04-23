Что читать на майских праздниках: 7 новых детективов и триллеров, которые нельзя пропустить

Лиза Барр «Женщина в огне» (18+)

Юная Джулс мечтает прославиться своими журналистскими расследованиями и завоевать Пулитцеровскую премию, как и ее начальник Дэн Мэнсфилд. Мужчина видит в новой сотруднице потенциал и привлекает к тайному делу. Состоятельный обувной дизайнер на склоне лет хочет найти и вернуть в дом картину, на которой изображена его красавица-мать. Женщину 75 лет назад расстреляли нацисты, а холст исчез. Совсем недавно в своей квартире был убит немецкий старик-затворник. Он не выходил из дома годами, потому что боялся оставить тысячи украденных дедом во времена Третьего рейха полотен великих художников. «Женщина в огне» кисти экспрессиониста Эрнста Энгеля была среди них, но снова пропала. Дэн и Джулс берутся за поиски, не подозревая, что их противником будет социопатка и владелица картинных галерей Марго де Лоран. Чем закончится это противостояние? Вернутся ли похищенные картины к законным владельцам?

Детективный триллер читается легко и быстро за счет динамичности и кинематографичности. Описания картин будоражат воображение и заставляют задуматься, сколько же на самом деле в истории утраченных шедевров. Идет работа над экранизацией, где мадемуазель де Лоран сыграет блистательная Шэрон Стоун, а это многое говорит о характере персонажа.