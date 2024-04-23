Что читать на майских праздниках: 7 новых детективов и триллеров, которые нельзя пропустить

Впереди — долгожданные майские праздники, а значит будет больше свободного времени на чтение! По просьбе «Собака.ru» к грядущим выходным редактор художественной литературы «Литрес» Анна Данилина выбрала заслуживающие внимания новинки детективного жанра. Это истории о преступлениях в искусстве, таинственных исчезновениях и даже мистических расследованиях, от которых сложно оторваться.
Лиза Барр «Женщина в огне» (18+)
Юная Джулс мечтает прославиться своими журналистскими расследованиями и завоевать Пулитцеровскую премию, как и ее начальник Дэн Мэнсфилд. Мужчина видит в новой сотруднице потенциал и привлекает к тайному делу. Состоятельный обувной дизайнер на склоне лет хочет найти и вернуть в дом картину, на которой изображена его красавица-мать. Женщину 75 лет назад расстреляли нацисты, а холст исчез. Совсем недавно в своей квартире был убит немецкий старик-затворник. Он не выходил из дома годами, потому что боялся оставить тысячи украденных дедом во времена Третьего рейха полотен великих художников. «Женщина в огне» кисти экспрессиониста Эрнста Энгеля была среди них, но снова пропала. Дэн и Джулс берутся за поиски, не подозревая, что их противником будет социопатка и владелица картинных галерей Марго де Лоран. Чем закончится это противостояние? Вернутся ли похищенные картины к законным владельцам?
Детективный триллер читается легко и быстро за счет динамичности и кинематографичности. Описания картин будоражат воображение и заставляют задуматься, сколько же на самом деле в истории утраченных шедевров. Идет работа над экранизацией, где мадемуазель де Лоран сыграет блистательная Шэрон Стоун, а это многое говорит о характере персонажа.
Тана Френч «В лесу» (18+)
Дебютный роман автора нашумевшего «Тайного места». Мы знакомимся с молодым полицейским из Дублинского отдела убийств, Райаном Робом. Он борется за справедливость на работе каждый день, но при этом признает, что сам лжец. Роб поменял имя и тщательно скрывает от коллег прошлое. Все потому, что 20 лет назад он сам был жертвой преступления.
В 12 лет, когда его еще звали Адамом, он с двумя ровесниками отправился на обычную прогулку в лес недалеко от дома, но вернулся один. Он ничего не помнит: ни куда делись друзья, ни откуда у него кровь на кроссовках. Полиция тогда не смогла разобраться. И вот спустя столько времени в том же лесу во время археологических раскопок нашли тело задушенной 12-летней девочки. Она была гордостью поселка и хотела стать балериной. Отец, мать и две сестры безутешны. Но всю ли правду они говорят следствию? И почему вокруг нового дела всплывают свидетели из прошлого? Сможет ли Роб-Адам справиться с нахлынувшими воспоминаниями и найти убийцу? Финал будет неожиданным!
Майк Омер «Странные игры» (18+)
Детективщик знакомит нас с новой смелой героиней Робин Харт, которая могла бы подружиться и составить команду мечты с другими его персонажами, профайлером ФБР Зои Бентли и переговорщицей Эбби Маллен. Правда, Робин не готовилась участвовать в расследовании, ведь она — простой детский психолог. Кабинет для приема маленьких пациентов Харт обустроила в доме, где одна живет после развода. В комнатке уютные успокаивающие цвета, много разных игрушек и творческих приспособлений, ведь детям труднее дается вербальное общение, проще поделиться беспокойством в игровой форме.
В последнее время у психолога много работы. В ее небольшом городке Бетельвилле 15 месяцев назад прямо из дома пропала маленькая девочка Кэти. Родители обеспокоены, а дети недоумевают, что случилось с их подружкой. Непонимание рождает страхи, а Робин старается помочь малышам. Но случается чудо! Кэти сбежала от похитителя и вернулась домой. Только девочка совсем не разговаривает. Рассказать, где она была и кто ее украл, она может с помощью сценок в кукольном домике Робин. Каково же удивление психолога и полиции, когда Кэти дает понять, что знает о недавних убийствах, которые раньше никто даже не связывал в серию.
Новинка израильского писателя уже доступна для предзаказа — книга выйдет 29 апреля.
Кэтрин Стэдмен «Нечто в воде» (16+)
Психологический триллер начинается с пугающей сцены. Криминальный журналист Эрин, которая недавно работала над документальным фильмом о четырех бывших заключенных, закапывает тело любимого мужа Марка. У пары только закончился медовый месяц, они были счастливы. Что же случилось?
Дело в том, что их спокойный мир разрушился из-за одного неправильного решения. Во время отпуска и катания на яхте Марк вытащил из воды большую сумку. Сначала добропорядочные герои даже открывать ее не хотели, отнесли в отель на ресепшн. Но владельцы не нашлись, и поклажа странным образом перекочевала в номер новобрачных. Любопытство взяло верх. В сумке оказались несколько миллионов долларов, оружие, бриллианты и телефон. Марк потерял работу, и супругам нужны деньги. Вдруг это подарок судьбы? Решение присвоить находку дорого обойдется влюбленным и запустит цепь необратимых последствий… Представьте себя на их месте — как бы поступили вы?
Анонимус «Выжига, или Золотое руно судьбы» (16+)
Это уже 14-й по счету роман в эксклюзивной серии, авторство которой держится в строжайшем секрете. Действие романов развивается в двух временных пластах. В первом рассказывается о современном следователе Оресте Волине. Он работает в московской полиции, раскрывает сложные дела: от исчезнувшего трупа в музее Булгакова до поимки инфомошенника, который не платил налоги и сбежал из-под домашнего ареста. В первой книге цикла — «Дело Зили-султана» — Волин нашел на стройке при реконструкции старинного дома коробку с засекреченными дневниками. Герой отнес любопытную находку своему старшему товарищу, генералу в отставке Воронцову. Тот расшифровал заметки и понял, что их автор — незаурядная личность, надворный советник Х, который участвовал во многих исторических событиях по всему миру! Волин и Воронцов на протяжении всей серии изучают дела мастера тайного сыска и даже черпают в них решения для раскрытия современных преступлений.
На этот раз Орест одновременно разыскивает нерадивого блогера, помогает другу найти пропавшего отца и заодно узнает о том, как в 1910 году Нестор Загорский пытался не допустить европейский конфликт и вернуть коварно украденный русско-японский договор. Умелый сплав исторического антуража, интеллигентных диалогов героев из прошлого и курьезных ситуаций дня сегодняшнего делают цикл увлекательным. Так что, прочитав одну книгу, остановиться невозможно! И кстати, читать можно не по порядку, повествование элегантно отвечает на все вопросы.
А еще романы «Анонимуса» примечательны тем, что можно почувствовать себя в роли литературного сыщика. У угадавшего, кто мог это написать, есть шанс выиграть AirPods!
Николай Свечин «Ледяной ветер Суоми» (16+)
Еще один прекрасный пример исторического детектива для поклонников жанра от digital-автора «Литрес» Николая Свечина.
Алексей Николаевич Лыков — герой цикла «Сыщик Его Величества», в котором десятки романов и рассказов. Автор выбрал временем действия конец XIX — начало XX веков, которые ознаменованы крушением Российской империи и необратимыми переменами в жизни народа. Лыков вырос в дворянской семье, служил на фронте, а теперь выполняет особые поручения начальства из МИД. Очередное задание — отправиться в ветреный Хельсинки, где нужно выследить банковского кассира и по совместительству наглого вора.
Свечин в интервью рассказывал, что для него в повествовании гораздо важнее исторический антураж, но и детективная интрига тут хороша. Небольшой по объему роман скрасит пару прохладных вечеров.
Мод Вулф «Тринадцать способов убить Лалабелль Рок» (16+)
Запутанный фантастический триллер с элементами антиутопии понравится поклонникам Джона Маррса и Стивена Кинга.
В мире будущего состоятельные люди получили возможность клонировать себя. Их копии называют портретами, но это роботы, очень похожие на человеческие оригиналы. Так кинозвезда Лалабелль Рок создала целых 13 своих суррогатов: все, чтобы успеть воплотить в жизнь планы и мечты. Один из портретов живет тихой семейной жизнью с первой любовью настоящей Лалабелль (муж, к слову, даже не догадывается, что его жена лишь умело созданный клон). Другая копия — развивается не только в кино. Третья работает секретарем у агента мисс Рок. Четвертая тусуется вместо актрисы на шумных светских мероприятиях и так далее. Но вот тринадцатый портрет особенный. Его Лалабелль создала, чтобы убить всех остальных и подогреть интерес к ее персоне перед премьерой очередного фильма. Но уже после первого убийства клон начинает понимать, что мотивы миссии гораздо страшнее.
Текст: Анна Данилина
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