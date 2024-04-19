В Петербурге пройдет фестиваль к юбилею Михаила Зощенко — с лекциями, паблик-токами и выставкой

В конце 1920-х годов «Красная газета» провела среди читателей опрос: «Кто самый знаменитый человек в Ленинграде?». Ответ был — Михаил Зощенко. Популярность Зощенко в то время была необычайна. О писателе складывали легенды и анекдоты, «его читали в пивных, в трамваях, рассказывали на верхних полках жестких вагонов». Им представлялись десятки самозванцев, его одолевали толпы поклонниц, на его имя приходили многочисленные счета из гостиниц и комиссионных магазинов, обманутые женщины требовали у него алиментов. Его книги выходили массовыми тиражами, становились событием литературной жизни: их читали, за ними охотились и выстраивались очереди с ночи, о них говорили и спорили.

В собрании Литературного музея «XX век» хранится сборник рассказов Зощенко, в буквальном смысле зачитанный до дыр. Это редкое прижизненное издание 1927 года будет представлено на выставке «Такой Зощенко?!». Еще один из объектов выставки — мультимедийная инсталляция «Ретро радио» из нескольких старых радиоприемников, которая станет не только своеобразной бытовой иллюстрацией, но и выполнит функцию «живой» аудиобиблиотеки рассказов Зощенко.

«Достаточно настроить аудиоволну — и в онлайн-режиме прослушать знакомые и незнакомые тексты в исполнении современных популярных артистов. Сергей Мигицко, Андрей Носков, Татьяна Морозова из Камеди вумен, правнучка писателя Вера Зощенко, театральный режиссер Давид Бурман познакомят нас со своей интерпретацией литературного наследия писателя-сатирика», — объясняют организаторы фестиваля.