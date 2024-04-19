В Петербурге пройдет фестиваль к юбилею Михаила Зощенко — с лекциями, паблик-токами и выставкой

В экспозиции проекта «Такой Зощенко?!» в Литературном музее «XX век» представят уникальные арт-объекты, интерактивные инсталляции и аудиовизуальные исследования, созданные его рассказам писателя, а также его подлинные рукописи из фондов музея-квартиры Зощенко.
В конце 1920-х годов «Красная газета» провела среди читателей опрос: «Кто самый знаменитый человек в Ленинграде?». Ответ был — Михаил Зощенко. Популярность Зощенко в то время была необычайна. О писателе складывали легенды и анекдоты, «его читали в пивных, в трамваях, рассказывали на верхних полках жестких вагонов». Им представлялись десятки самозванцев, его одолевали толпы поклонниц, на его имя приходили многочисленные счета из гостиниц и комиссионных магазинов, обманутые женщины требовали у него алиментов. Его книги выходили массовыми тиражами, становились событием литературной жизни: их читали, за ними охотились и выстраивались очереди с ночи, о них говорили и спорили.
В собрании Литературного музея «XX век» хранится сборник рассказов Зощенко, в буквальном смысле зачитанный до дыр. Это редкое прижизненное издание 1927 года будет представлено на выставке «Такой Зощенко?!». Еще один из объектов выставки — мультимедийная инсталляция «Ретро радио» из нескольких старых радиоприемников, которая станет не только своеобразной бытовой иллюстрацией, но и выполнит функцию «живой» аудиобиблиотеки рассказов Зощенко.
«Достаточно настроить аудиоволну — и в онлайн-режиме прослушать знакомые и незнакомые тексты в исполнении современных популярных артистов. Сергей Мигицко, Андрей Носков, Татьяна Морозова из Камеди вумен, правнучка писателя Вера Зощенко, театральный режиссер Давид Бурман познакомят нас со своей интерпретацией литературного наследия писателя-сатирика», — объясняют организаторы фестиваля.
Мемориальная доска на доме по адресу Набережная канала Грибоедова, 9, установленная в 1994 году
16 мая в рамках фестиваля пройдут артистические и стенд-ап выступления на Дворцовой площади, а также лекция «Смешной-несмешной Зощенко». 22 мая состоится творческая встреча с автором документального фильма «Зощенко. Лицо и маска» Елизаветой Золотаревой. 23 мая в Книжной лавке писателей прочитают лекцию «Метод Зощенко. По Фрейду», 28 мая в медиацентре Новой сцены Александринского театра обсудят биографический миф Зощенко 13 июня в Доме книги можно будет узнать о знаменитых экранизациях произведений Зощенко, а 19 июня — о личной библиотеке писателя.
Фестиваль «Такой Зощенко?!» пройдет с 16 мая по 30 июня. Подробности программы можно узнать здесь.
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