«Почта России» выпустила марку с изображением Владимира Набокова — к 125-летию писателя

Именно там 22 апреля пройдет церемония гашения почтовой марки, которую создали специально к мемориальной дате. Первый оттиск штемпеля на ней поставит Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России», а также проректор СПбГУ Елена Чернова.

Цикл торжественных мероприятий продолжится 26 апреля дарением литературного альманаха «Грани», опубликованного в 1922 году в Берлине. В этом альманахе также опубликовано эссе «Рупертъ Брукъ» под псевдонимом Владимир Сирин. Издание станет частью постоянной коллекции музея, состоящей из редких книг, личных вещей и коллекции бабочек.

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