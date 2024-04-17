«Почта России» выпустила марку с изображением Владимира Набокова — к 125-летию писателя

22 апреля исполняется 125 лет со дня рождения энтомолога, шахматиста, преподавателя, и, конечно, прозаика. Большую часть своей жизни он был вдали от Петербурга, однако существует единственное место, которое сохранило его присутствие — особняк на Большой Морской, 47. Вплоть до революции принадлежал семьи Набокова, а сейчас в нем расположился музей.
Именно там 22 апреля пройдет церемония гашения почтовой марки, которую создали специально к мемориальной дате. Первый оттиск штемпеля на ней поставит Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России», а также проректор СПбГУ Елена Чернова.
Цикл торжественных мероприятий продолжится 26 апреля дарением литературного альманаха «Грани», опубликованного в 1922 году в Берлине. В этом альманахе также опубликовано эссе «Рупертъ Брукъ» под псевдонимом Владимир Сирин. Издание станет частью постоянной коллекции музея, состоящей из редких книг, личных вещей и коллекции бабочек.
12+
Комментарии (0)