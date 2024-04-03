Издательству «Бумкнига» 15 лет! Какими хитовыми комиксами зачитывались все петербуржцы?

С редакцией «Собака.ru» Дмитрий эксклюзивно поделился самыми яркими публикациями за прошедшие 15 лет. Открывает список «Персеполис» Маржан Сатрапи — трогательная черно-белая автобиографическая история о детстве и юности автора, проведенных в Иране времен Исламской революции в нескольких томах. По графическому роману также снята одноименная полнометражная анимация 2007 года. В топе лидеров у читателей также работа Александра Уткина «Сказки Гаюман» — именно комикс, основанный на русском-народном фольклоре, получил международную премию в Ангулеме и был номинирован на премию имени Уилла Айснера. Тройку лидеров завершает серия «Ариоль» — веселые зарисовки повседневности двух друзей: маленького ослика и непослушного поросенка. А «Полуночная земля» Юлии Никитиной, изданная в 2017 году, переиздавалась 5 раз и даже добралась до французского «La Boîte à Bulles». Завершает список бестселлеров «Полуночники» Брехта Эванса — новейшее прочтение классики Джеймса Джойса в реалиях мегаполиса второй половины XX века. В контексте почти-современное блуждание по злачным местам и фрустрация с триггерами, которые выявляются в неспешном нарративе диалога в кабинете психотерапевта.

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