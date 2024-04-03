Издательству «Бумкнига» 15 лет! Какими хитовыми комиксами зачитывались все петербуржцы?

Независимое издательство лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрия Яковлева и других организаторов Международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» с 2008 года открывает читателям комикс-культуру. Идеолог и главный редактор «Бумкниги» сделал все, чтобы рисованные истории перестали считаться детским чтивом, и вот уже больше 15 лет живет в мире «веселых картинок». Без Яковлева культуры комиксов и графических романов в городе, возможно, просто не существовало бы. Рассказываем, как популяризация комиксов началась с андеграундных петербургских точек и какие публикации стали бестселлерами?
Узнав от случайных знакомых из Канады о том, что комиксы могут быть не только детским чтивом, Дмитрий Яковлев начинает выставлять картинки в петербургском баре «Стирка», издавать зины друзей и от них наполеоновским шагом (уже в 2009-м сборник «ЧПХ №2» вошел в шорт-лист премии крупнейшего европейского фестиваля комиксов во французском Ангулеме в номинации «Лучший альтернативный комикс») доходит до комиксов на острые социальные темы, графических адаптаций классической литературы и биографичеких романов: «Мы хотим показать, что комикс — это не жанр, а форма искусства, и в рамках этой формы можно поговорить на любую тему», — заявлено в миссии «Бумкниги».
Дмитрий Яковлев
«За 15 лет в России появился обширный рынок комиксов и их стали воспринимать серьезно — теперь они продаются практически в каждом книжном магазине», — отмечает Дмитрий.
С редакцией «Собака.ru» Дмитрий эксклюзивно поделился самыми яркими публикациями за прошедшие 15 лет. Открывает список «Персеполис» Маржан Сатрапи — трогательная черно-белая автобиографическая история о детстве и юности автора, проведенных в Иране времен Исламской революции в нескольких томах. По графическому роману также снята одноименная полнометражная анимация 2007 года. В топе лидеров у читателей также работа Александра Уткина «Сказки Гаюман» — именно комикс, основанный на русском-народном фольклоре, получил международную премию в Ангулеме и был номинирован на премию имени Уилла Айснера. Тройку лидеров завершает серия «Ариоль» — веселые зарисовки повседневности двух друзей: маленького ослика и непослушного поросенка. А «Полуночная земля» Юлии Никитиной, изданная в 2017 году, переиздавалась 5 раз и даже добралась до французского «La Boîte à Bulles». Завершает список бестселлеров «Полуночники» Брехта Эванса — новейшее прочтение классики Джеймса Джойса в реалиях мегаполиса второй половины XX века. В контексте почти-современное блуждание по злачным местам и фрустрация с триггерами, которые выявляются в неспешном нарративе диалога в кабинете психотерапевта.
Эти и другие графические романы доступны до конца недели, по случаю дня рождения издательства, по промокоду со скидкой на сайте издательства.
Фото: Анатолий Mafa
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