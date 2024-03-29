В «Библиотеке Гоголя» пройдет фестиваль, посвященный писателю-мистику — к 215-летию со дня его рождения

Завершится тема главной петербургской повести 7 апреля — преподаватель и исследователь Александр Погребняк покажет взаимосвязь литературной формы и философского содержания гоголевского текста. Во время лекции философ будет обращаться к текстам Мартина Хайдеггера, Жиля Делеза, Владимира Бибихина, Жака Рансьера, и Джорджо Агамбена.

Фестиваль «Гоголевская неделя 2024» пройдет со 2 по 7 апреля в «Библиотеке имени Гоголя» на Среднеохтинском проспекте, 8.

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