В «Библиотеке Гоголя» пройдет фестиваль, посвященный писателю-мистику — к 215-летию со дня его рождения

Ежегодно «Гоголевская неделя» открывает необычные факты о жизни и творчестве русского прозаика, драматурга, коллекционера и главного щегла моды императорского времени. В программе на 2024 год: лекции, кинопоказы, открытые дискуссии и мастер-классы — для тотального погружения в Петербург XIX века.
Фестиваль откроется 2 апреля со специального иммерсивного тура «Город Гоголя» — известно, что у писателя были сложные отношения с Петербургом, в «Мертвых душах» он инфернальный, живущий по своим правилам. В «Петербургских повестях» встречается дихотомия образов города — это и нарядная столица с богатыми витринами и привилегированной публикой, и умирающий от нищеты под грудой костей простых рабочих призрак. Однако, именно здесь окончательно сформировывается литературный гений Гоголя — критик Виссарион Белинский наречет петербургский период «одной из самых свежих и впечатлительных эпох жизни» драматурга. Дополнит экскурсию по местам жизни писателя рассказ о Риме — погрузиться в мир двух столиц поможет сенсорная карта и видео-арт с персонажами из петербургского цикла.
В среду, 3 апреля, в библиотеке пройдет открытая дискуссия об образе «маленького человека» в творчестве Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Достоевского, обсуждение феномена которого предвосхитит дальнейшие события программы. Смодерирует встречу научный специалист библиотеки Юлия Лаврушина.
Предтеча русского реализма «Шинель» о «маленьком человеке» Акакие Акакиевиче Башмачкине считается символом Петербурга — хотя основная часть была написана Гоголем в Риме. В то же время была опубликована другая поэма прозаика «Мертвые души», вызвавшая в то время больший интерес. Все изменилось в XX веке, когда «Шинель» стала постоянным источником вдохновения не только для русских писателей — Андрея Белого, например — но и для мировых модернистов: Франца Кафки, Акутагавы Рюноскэ. Помимо литературы, повесть активно адаптировалась, начиная с экранизации 1926 года режиссера Григория Козинцева, заканчивая лентой Алексея Баталова 1959 года. О классических картинах 4 апреля расскажет искусствовед и переводчик Андрей Петрович Дьяченко, а завершится вечер показом фильма Алексея Баталова.
Рукопись и рисунки Александра Пушкина из Мемориального музея в Москве
«Великий меланхолик, имеющий иногда свои светлые минуты веселости», — так описывал писателя Александр Пушкин, наставник и друг Гоголя. 5 апреля разговор продолжится в контексте взаимоотношений двух классиков русской литературы — в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина. Куратор и исследователь Алла Рабинянц расскажет о том, как авторы вдохновлялись друг другом и как списывали с ближнего образы лирических героев.
Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, «Шинель», 1926 год
Разговор о «Шинели» продолжится 6 апреля на лекции от Марии Тереховой — историк моды расскажет о сценических костюмах одноименного фильма Григория Козинцева и Леонида Трауберга 1926 года. Съемки классики советского киноавангарда имеют почти детективный сюжет — узнать о шинели из истории хранения Музея истории Петербурга. Следом, в этот же день, от просвещения предлагают перейти к практике и свалять собственный главный атрибут промозглой петербургской погоды.
Алексей Баталов, «Шинель», 1959 год
Завершится тема главной петербургской повести 7 апреля — преподаватель и исследователь Александр Погребняк покажет взаимосвязь литературной формы и философского содержания гоголевского текста. Во время лекции философ будет обращаться к текстам Мартина Хайдеггера, Жиля Делеза, Владимира Бибихина, Жака Рансьера, и Джорджо Агамбена.
Фестиваль «Гоголевская неделя 2024» пройдет со 2 по 7 апреля в «Библиотеке имени Гоголя» на Среднеохтинском проспекте, 8.
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