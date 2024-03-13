От Роберта Сапольски до Оливии Лэнг: 7 самых ожидаемых новинок нон-фикшена 2024 года

Роберт Сапольски ставит под сомнение свободу воли, Флориан Иллиес признается в любви художнику Каспару Давиду Фридриху, а Дэвид Шрайберг прославляет одиночество. Эти и другие книги мы будем читать в 2024-м: Елена Тарасова, нон-фикшен-редактор «Литрес», собрала самые ожидаемые новинки.
Обложка российского перевода еще не утверждена
Роберт Сапольски «Все решено: жизнь без свободы воли» (16+)
Как справлялось бы человечество, если бы каждый знал, что свободы воли не существует? Сможем ли мы выжить как индивиды и социум, если не будет ни вины, ни совести, ни ответственности за свои поступки? Думать об этом неуютно, но Роберт Сапольски привык задавать неудобные вопросы.
В новой книге он ставит под сомнение концепцию свободы воли. Сапольски подробно разбирается, как на наш выбор влияют самые разные факторы: от гормонов и нейропластичности до культуры и генетики. Тем не менее знание, что не существует независимого «я», управляющего нашими поступками, понимание генетического, исторического и гормонального контекста все равно дает нам определенный уровень контроля над выбором. Новая книга Сапольски понравится тем, кто уже прочитал его «Биологию добра и зла».
«Альпина нон-фикшн»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Флориан Иллиес «Маг тишины. Путешествие Каспара Давида Фридриха сквозь времена» (16+)
Немецкий писатель продолжает исследовать жизнь и творчество художников: на этот раз от портрета эпохи Флориан Иллиес переходит к очень личному рассказу о Каспаре Давиде Фридрихе. Мы узнаем, как жил и о чем мечтал художник-романтик, а также кого вдохновил своими меланхоличными пейзажами. Среди его поклонников, например, Сэмюэль Беккет, Томас Манн и Уолт Дисней с «Бэмби».
Любопытны и одновременно трагичны истории, связанные с творческим наследием художника: одни работы сгорели в его доме, другие погибли во время Второй мировой войны, некоторые пейзажи всплыли через сто лет после смерти Фридриха. Иллиес предлагает отследить события 250 лет немецкой истории на примере работ художника.
Пока ждем книгу (она выйдет осенью), на сайте издательства можно прочитать отрывок из сборника «А только что небо было голубое», в котором Иллиес прославляет художника.
Ad Marginem
Обложка российского перевод еще не утверждена
Оливия Лэнг «Сад вне времени. В поисках рая для всех» (16+)
Знаменитый критик культуры Оливия Лэнг приглашает в райский сад. В новой книге она исследует многогранность садов: от реальных до воображаемых — от ее личного цветущего уголка рая в графстве Суффолк до «Потерянного рая» Мильтона, от утопических проектов Дерека Джармена до Эдемских садов, куда так стремился Уильям Моррис.
Во время локдауна писательница с мужем занялись восстановлением собственного сада на территории особняка XVIII века, и процесс вдохновил ее на масштабное исследование. Однако это далеко не первый для нее опыт садоводства и его целительной силы: Лэнг выучилась на фитотерапевта, и сейчас забота о цветущих растениях, по признанию писательницы, ее противоядие от неуверенности и нестабильности. Сад в ее новой работе — куда больше, чем скопление растений, это отдельный мир познания, творческих поисков и поэтики пространства.
Ad Marginem
Обложка российского перевода еще не утверждена
Джудит Макрелл «Флэпперы: шесть женщин опасного поколения» (18+)
После Первой мировой войны мир стал другим: в том числе изменились и представления о современной женщине и ее социальной роли. Успевшие обрести независимость и профессию, желающие забыть об ужасах войны и жить, как в последний раз, женщины и выглядеть стали по-другому. На смену «Девушкам Гибсона» в корсетах и с высокими пучками пришли флэпперы — эмансипированные женщины в платьях, едва прикрывающих колени. Певцом этого поколения стал Фрэнсис Скотт Фицджеральд, а свою жену Зельду он называл одной из первых девушек-флэпперов.
Джудит Макрелл исследует истории шести знаменитых женщин, ставших предвестниками сексуальной революции. Это Жозефина Бейкер, Таллула Бэнкхед, Диана Купер, Нэнси Кунард, Зельда Фицджеральд и Тамара де Лемпицка. Они были разного происхождения и достатка. Так, Лемпицка бежала от октябрьской революции 1917 года, Жозефина Бейкер была темнокожей танцовщицей из трущоб Сент-Луиса, Диана Купер и Нэнси Кунард — выходцы из британской аристократии. Но все они дали дорогу новой женщине — смелой и самостоятельной, выходящей за узкие рамки ролей матери, примерной жены и музы.
«Лайвбук»
Ася Гимборг «Главное в истории исламского искусства» (16+)
Большинство тех, кто интересуется искусством, отлично знакомы с шедеврами и канонами западноевропейского искусства. А вот книг, посвященных архитектуре, фрескам, книжной миниатюре мусульманского мира для широкого читателя не так много. Издательство «МИФ» заполняет эту лакуну очередной книгой серии «Главное в истории».
Ася Гимборг — искусствовед и специалистка по османскому и исламскому искусству, рассказывает о 59 шедеврах зодчества и ювелирного дела, мозаики и ковроткачества, каллиграфии и живописи в период с VII века до настоящего времени. География обширная: Сирия и Египет, Индия и Иран, Узбекистан и Марокко. Автор убеждает: «Изучение исламского искусства помогает понять глобальный контекст, в котором мы живем. Кроме того, знание выдающихся интеллектуальных и эстетических достижений исламского мира позволяет проследить, как они служили и продолжают служить источником вдохновения для европейского искусства и дизайна».
В 2023 году у Аси Гимборг вышла книга «Великолепный век османского искусства».
«МИФ»
Наталия Лебина «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности» (16+)
Новое исследование историка Наталии Лебиной, которая специализируется на культуре повседневности. В фокусе ее внимания на этот раз — хрущевки, типовые панельные дома, призванные решить острую нехватку индивидуального жилья в СССР. Спустя годы мы видим в маленьких квартирках скорее недостатки, чем достоинства, однако в свое время это был вполне революционный проект. Люди, прежде теснившиеся целыми семьями в коммуналках и деревянных бараках, получили не только вожделенные квадратные метры, но и свободу.
Наталия Лебина исследует, как массовое переселение в типовые дома изменило повседневность и общество того времени, а также продолжает влиять и сейчас на их жителей. Опираясь на официальные распоряжения и жилищные нормативы, статьи в прессе и фольклор, она рисует убедительную картину хрущевки как явления.
«Новое литературное обозрение»
Дэниел Шрайбер «Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе» (18+)
О том, что прямо сейчас разворачивается эпидемия одиночества, кажется, не сказал только ленивый. Но вот книг, в которых рассматривались бы и преимущества жизни соло, где она преподносится в каком-то роде как искусство, существует не так много.
Работа немецкого журналиста Дэниела Шрайбера — такое исключение. Он написал книгу в пандемию, когда все мы вынужденно оказались в изоляции и столкнулись с потерей привычных форм контакта. В восьми эссе он рассматривает опыт философов и поэтов, в частности Ханны Арендт, Фридриха Ницше и Сапфо, и пытается разрешить противоречие между стремлением к уединенности и свободе и жаждой близкого общения. Это не сэлфхэлп в чистом виде, скорее, сочетание собственных экзистенциальных переживаний, осмысления сложившейся ситуации и опыта великих.
Individuum
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