От Роберта Сапольски до Оливии Лэнг: 7 самых ожидаемых новинок нон-фикшена 2024 года

Роберт Сапольски «Все решено: жизнь без свободы воли» (16+)

Как справлялось бы человечество, если бы каждый знал, что свободы воли не существует? Сможем ли мы выжить как индивиды и социум, если не будет ни вины, ни совести, ни ответственности за свои поступки? Думать об этом неуютно, но Роберт Сапольски привык задавать неудобные вопросы.

В новой книге он ставит под сомнение концепцию свободы воли. Сапольски подробно разбирается, как на наш выбор влияют самые разные факторы: от гормонов и нейропластичности до культуры и генетики. Тем не менее знание, что не существует независимого «я», управляющего нашими поступками, понимание генетического, исторического и гормонального контекста все равно дает нам определенный уровень контроля над выбором. Новая книга Сапольски понравится тем, кто уже прочитал его «Биологию добра и зла».

«Альпина нон-фикшн»