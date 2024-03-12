Письмо Шаляпина Горькому, прижизненное издание «Бориса Годунова» и фотографии декораций Лисицкого к постановке Мейерхольда выставлены на торги

С именем певца связан также и другой лот — письмо от 12 сентября 1916 года, адресованное Максиму Горькому. Оно было написано через несколько дней после трагического случая, в ходе которого Шаляпин случайно убивает злоумышленника, проникшего в комнату высокого баса в ночи. В сообщении, написанном на открытке с изображением адресата и отправителя говорится: «Многоуважаемый Алексей Максимович! Спасибо за переживания и помощь. Со мною все хорошо. Опасность миновала. Полиция разбирается. С почтением кланяюсь Ф. Шаляпин». Лот выставлен на аукционе по стартовой цене 100 000 рублей.

Помимо трагедии «Борис Годунов», в аукционе участвует и другое классическое сочинение Пушкина — издание шестой главы «Евгения Онегина», опубликованное в 1828 году. Экземпляр сохранился в издательской обложке. Стартовая цена — 900 000 рублей.