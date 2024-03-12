Письмо Шаляпина Горькому, прижизненное издание «Бориса Годунова» и фотографии декораций Лисицкого к постановке Мейерхольда выставлены на торги

В рамках онлайн-аукциона, который пройдет 14 марта, «Литфонд» представляет 380 лотов. В числе топовых — редкий экземпляр исторической драмы Александра Пушкина «Борис Годунов» 1831 года. Книга принадлежала каноничному исполнителю партии Бориса из одноименной оперы — Федору Шаляпину ее подарил поклонник. Стартовая цена лота — 2 800 000 рублей.
С именем певца связан также и другой лот — письмо от 12 сентября 1916 года, адресованное Максиму Горькому. Оно было написано через несколько дней после трагического случая, в ходе которого Шаляпин случайно убивает злоумышленника, проникшего в комнату высокого баса в ночи. В сообщении, написанном на открытке с изображением адресата и отправителя говорится: «Многоуважаемый Алексей Максимович! Спасибо за переживания и помощь. Со мною все хорошо. Опасность миновала. Полиция разбирается. С почтением кланяюсь Ф. Шаляпин». Лот выставлен на аукционе по стартовой цене 100 000 рублей.
Помимо трагедии «Борис Годунов», в аукционе участвует и другое классическое сочинение Пушкина — издание шестой главы «Евгения Онегина», опубликованное в 1828 году. Экземпляр сохранился в издательской обложке. Стартовая цена — 900 000 рублей.
Среди других топовых лотов — полный комплект антикварного издания историографического труда Василия Татищева «История Российская». Все пять томов будут представлены на торгах впервые по стартовой цене 3 200 000 рублей.
Другой лот аукциона, артефакты музейного уровня, — четыре литографии к изданию изысканий Владимира Даля «Исследование о скопческой ереси» 1844 года. Ранее оттиски находились в частной коллекции художника Льва Кропивницкого. Стартовая цена лота – 300 000 рублей.
Традиционно для «Литфонда» на торгах представлен раздел фотографии — в предстоящем аукционе примут участие 2 лота, заслуживающих внимание: самодельный альбом с фотографиями, театральными эскизами, кадрами декораций, зарисовками интерьера кафе «Питтореск» художника Георгия Якулова 1920-х годов, а также — две фотографии макета сцены работы художника Эль Лисицкого к постановке театра Мейерхольда «Хочу ребенка» 1926 года.
Торги раритетов пройдут 14 марта.
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