От азбуки конструктивизма до приключений Тинтина: 10 отличных новых книг для детей

Эрже «Таинственная звезда» (12+)

Однажды на небе появляется очень яркая звезда. Она растет и начинает греть так, что даже асфальт плавится! Знаменитый бельгийский репортер Тинтин отправляется в обсерваторию, чтобы выяснить, что же происходит. Астрономы предсказывают человечеству скорую гибель. К счастью, конца света не происходит. Только один небольшой фрагмент небесного тела падает в Северный Ледовитый океан. Туда снаряжается экспедиция: от прессы отправляется Тинтин, а судном командует капитан Хаддок (да, тот самый, из мема: «Фух, ну и месяц!» — «Капитан, прошла только неделя»).

Новое издание серии сопровождается комментариями переводчика, которые помогут понять, какие же реальные события нашли отражение в комиксах Эрже.

Уже вышла, «Мелик-Пашаев» (перевод: Михаил Хачатуров)