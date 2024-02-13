От азбуки конструктивизма до приключений Тинтина: 10 отличных новых книг для детей

Иллюстрированная азбука об эпохе конструктивизма, двухметровая «раскладушка» про космос, энциклопедия о вирусах и микробах, приключения репортера Тинтина и история появления жизни на Земле — рассказываем о новых книгах для детей и подростков, на которые стоит обратить внимание.
Макии «Зигзаг: Космос» (0+)
Двухметровую книгу-раскладушку о планетах Солнечной системы и устройстве Вселенной придумал дуэт нидерландских дизайнеров под творческим псевдонимом Макии. Цель автора и иллюстратора — вдохновить детей на творчество. Телескоп «Хаббл», МКС, атмосфера Урана, задания для самых наблюдательных, а также познавательные факты, которых не знают и многие взрослые, — все это ждет отважных космических путешественников.
Февраль, «Самокат» (перевод: Екатерина Торицына)
Нанна Несхефер «Когда мне грустно» (0+)
В новой серии «Терапевтические сказки» выходит интерактивная книга про маленькую ласку Эллу, потерявшую свою любимую плюшевую игрушку. Как справиться с такой сильной эмоцией в первый раз в жизни? Лесные обитатели научат на своем примере — можно и громко выть, и забираться под одеяло, и высоко прыгать, и строить рожицы, и обниматься или шутить. Иллюстрации Элеонор Зоммер.
Март, «Альпина. Дети» (перевод: Мария Белова)
Андре Бушар «Двойная жизнь Медора» (0+)
Всем любителям смешных и поучительных историй про животных — приключения голодного волка, случайно попавшего в город. Здесь изысканно одетая пожилая дама приняла его за пса и взяла к себе домой, повязав смешной бантик. Теперь Медор должен учиться в школе, чтобы за хорошие отметки получать свои угощения. Сказка французского художника и писателя.
Уже вышла, «Поляндрия» (перевод: Екатерина Даровская)
Алексей Бондарев «Вирусы и микробы. Чевостик» (6+)
Новая книга про любознательного Чевостика и дядю Кузю — героев детских энциклопедий (вышло уже больше 30 штук). С помощью прибора времяскок они могут попасть в самые необычные места и эпохи. Очередная история расскажет, что такое вирусы, бактерии и микробы, а также как иммунная система человека им противостоит. Иллюстрации Александры Дормидонтовой и Анны Федоровой.
Уже вышла, «МИФ»
Таня Сафонова «Страна конструктивизма» (6+)
Иллюстрированная азбука знакомит подростков и их родителей с короткой, но очень яркой эпохой в истории мирового арта. Советские конструктивисты 1920-х — начала 1930-х хотели создать новое искусство, быт, язык и вообще — человека. В центре книги — важные понятия эпохи, ее жанры и произведения, а также ключевые фигуры: архитекторы, поэты, музыканты и художники. Автор Таня Сафонова показывает, как многие утопические идеи определили облик современности: от минимализма и функциональности в дизайне до коворкингов и центров досуга.
Март, «А+А»
Эрже «Таинственная звезда» (12+)
Однажды на небе появляется очень яркая звезда. Она растет и начинает греть так, что даже асфальт плавится! Знаменитый бельгийский репортер Тинтин отправляется в обсерваторию, чтобы выяснить, что же происходит. Астрономы предсказывают человечеству скорую гибель. К счастью, конца света не происходит. Только один небольшой фрагмент небесного тела падает в Северный Ледовитый океан. Туда снаряжается экспедиция: от прессы отправляется Тинтин, а судном командует капитан Хаддок (да, тот самый, из мема: «Фух, ну и месяц!» — «Капитан, прошла только неделя»).
Новое издание серии сопровождается комментариями переводчика, которые помогут понять, какие же реальные события нашли отражение в комиксах Эрже.
Уже вышла, «Мелик-Пашаев» (перевод: Михаил Хачатуров)
Анна Тененбаум «...Четыре, пять — идем танцевать!» (0+)
Книга художницы Анны Тененбаум научит детей считать — и сделает это весело! По сюжету, животные готовятся к вечеринке и примеряют самые стильные наряды из своих гардеробов — «две мухи купили косухи», «три креветки наделе беретки» и так далее. Остроумные и местами абсурдные двустишия иллюстрированы соответствующим образом.
Уже вышла, «Розовый жираф»
Юлиан Тувим «Пан Крохотульский и рыба-кит» (0+)
История о встрече морехода пана Крохотульского (он размером с кофейное зернышко!) и огромного кита написана польским классиком XX века в стихах. Искать животное, которое «всех выше, длинней и шире», герой отправился на корабле из ореховой скорлупы, а весла сделал из спичек. Иллюстрации Анастасии Смирновой.
Уже вышла, «Дом детской книги» (перевод: Марина Бородицкая)
Жан-Батист де Панафье «История жизни в комиксах» (6+)
Этот французский комикс может быть первым шагом на пути к профессии геолога, палеонтолога или зоолога — расскажет, как жизнь и вид Homo sapiens благодаря эволюции появились на планете Земля. От Большого взрыва до динозавров и современности: история в четыре миллиарда лет уместилась всего на 80 страницах. Художник Адриен Барман.
Февраль, «Пешком в историю» (перевод: Анастасия Шишова)
Мод де Белль «Главная роль» (0+)
Книга бельгийского автора с очень теплыми иллюстрациями художника Квентина Гребана — про театр, первое выступление и страх сцены, важность каждой роли (даже если ты играешь, как главный герой птенец Жак, морскую волну в постановке про капитана Черная борода), дружбу и взаимовыручку. Прочитав ее, почувствуешь себя актером в конце удачно сыгранного спектакля.
Уже вышла, «Гудвин» (перевод: Екатерина Шаталова)
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