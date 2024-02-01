«Редакция Елены Шубиной»

О романе Яны Вагнер «Тоннель»:

Яна Вагнер называет себя жанровым автором и сама же признается: жанровый текст выплескивается из берегов, преобразуясь в нечто большее, становясь шире и глубже. Зыбкие границы жанра — не решетка весом в несколько тонн, раздавившая крошечный «фольксваген», как это вышло в романе. Грамотно вздергивающий нервы читателя психологический триллер в случае «Тоннеля» представляет собой концентрированную энциклопедию российских типажей. Людей, загнанных в ловушку, разделяет жизненный опыт, социальный статус, вероисповедание, мировоззрение, темперамент, навыки самоконтроля и бог знает сколько еще мелочей, которые в любой момент могут сбойнуть и испортить самый безупречный протокол реагирования во внештатной ситуации.

Автор в своей обычной манере на протяжении почти 600 страниц постепенно прогревает воду, в которую опустила разом пять сотен персонажей. К некоторым читатели проникнутся симпатией, иных будут опасаться как абстрактного Черного человека. Здесь есть герои приятные и герои отвратительные — вроде бы жанровый канон. Но раз за разом фокус писательского внимания разворачивается таким образом, что уверенность в симпатичности героя начинает стремительно таять, а отталкивающие фигуры вдруг приобретают вполне человеческие черты.

Вагнер снова исследует живых людей — исполненных сомнений, страхов, комплексов и предрассудков. Поодиночке, по двое, по трое они здравомыслящи и трезвы. Но резонанс толпы неизбежен, внутренние опоры стремительно разрушаются, базовые потребности становятся сверхприоритетными в то мгновение, когда десятки людей одновременно хотят пить, есть и дышать. Им страшно, им больно, большинство парализовано страхом неизвестности, и руки опускают даже самые деятельные. И все пять сотен нуждаются в чистом воздухе: и мальчик в инвалидном кресле, и девушка, похожая на сказочную фею, и пожилые преподаватели вуза, и молоденький полицейский, и бесноватый арестант-провокатор, и старенький кот, и юный ирландский сеттер. Все они хотят одного: жить.