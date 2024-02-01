По сюжету, несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми под Москвой-рекой. Причина неизвестна, спасение не приходит, и спустя считанные часы всем начинает казаться, что мира за пределами тоннеля не осталось. Важно только то, что внутри.
Яна Вагнер — прозаик, автор детектива «Кто не спрятался» и антиутопий-бестселлеров «Живые люди» и «Вонгозеро», по которому снят сериал «Эпидемия». Ее книги переведены на 17 языков. «Тоннель» — новый роман, на этот раз — герметичный триллер. Сюжет романа-катастрофы разворачивается в пробке в подземном дорожном тоннеле, где оказываются заперты несколько сотен человек. Выходы перекрыты, сверху толща речной воды. Напряжение растет прямо пропорционально панике. Постепенно то, что происходит снаружи, теряет свое значение: что бы там ни случилось, заложники герметичного триллера вынуждены выстраивать собственный микромир — пока на всех хватает здравого смысла и кислорода.
«Здесь под одной обложкой собраны все страхи жителей мегаполиса и, следя за метаниями персонажей из крайности в крайность, читатель неизбежно будет ставить себя на их место. А еще разделять их ужас», — говорит о романе шеф-редактор «Букмейта» Константин Мильчин. Печатную и электронную версию романа можно будет прочитать с 5 марта 2024 года.
О романе Яны Вагнер «Тоннель»:
Яна Вагнер называет себя жанровым автором и сама же признается: жанровый текст выплескивается из берегов, преобразуясь в нечто большее, становясь шире и глубже. Зыбкие границы жанра — не решетка весом в несколько тонн, раздавившая крошечный «фольксваген», как это вышло в романе. Грамотно вздергивающий нервы читателя психологический триллер в случае «Тоннеля» представляет собой концентрированную энциклопедию российских типажей. Людей, загнанных в ловушку, разделяет жизненный опыт, социальный статус, вероисповедание, мировоззрение, темперамент, навыки самоконтроля и бог знает сколько еще мелочей, которые в любой момент могут сбойнуть и испортить самый безупречный протокол реагирования во внештатной ситуации.
Автор в своей обычной манере на протяжении почти 600 страниц постепенно прогревает воду, в которую опустила разом пять сотен персонажей. К некоторым читатели проникнутся симпатией, иных будут опасаться как абстрактного Черного человека. Здесь есть герои приятные и герои отвратительные — вроде бы жанровый канон. Но раз за разом фокус писательского внимания разворачивается таким образом, что уверенность в симпатичности героя начинает стремительно таять, а отталкивающие фигуры вдруг приобретают вполне человеческие черты.
Вагнер снова исследует живых людей — исполненных сомнений, страхов, комплексов и предрассудков. Поодиночке, по двое, по трое они здравомыслящи и трезвы. Но резонанс толпы неизбежен, внутренние опоры стремительно разрушаются, базовые потребности становятся сверхприоритетными в то мгновение, когда десятки людей одновременно хотят пить, есть и дышать. Им страшно, им больно, большинство парализовано страхом неизвестности, и руки опускают даже самые деятельные. И все пять сотен нуждаются в чистом воздухе: и мальчик в инвалидном кресле, и девушка, похожая на сказочную фею, и пожилые преподаватели вуза, и молоденький полицейский, и бесноватый арестант-провокатор, и старенький кот, и юный ирландский сеттер. Все они хотят одного: жить.
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