Личные дневники лидера Nirvana Курта Кобейна впервые вышли на русском языке

Издательство АСТ

О личных дневниках Курта Кобейна:

Курт Кобейн — рок-музыкант, основатель группы Nirvana, ставшей голосом не одного поколения. Талантливый и непонятый гений, трагично и слишком рано ушедший из жизни. Перед вами ключ к тайнам самого влиятельного и загадочного певца XX века — уникальное издание подлинных дневников Курта Кобейна, позволяющих по-новому узнать знаменитого фронтмена. Десятки блокнотов он заполнил комиксами и набросками песен, размышлениями о музыке и славе, о политике и индустрии рока, о личном и самом болезненном. За всем этим легендарный гитарист раскрывается с новой интимной стороны, недоступной прежде поклонникам. Его записи пропитаны сарказмом и грустью, гневом и решимостью, но при этом — еще и искренностью. Познакомьтесь с культовым музыкантом заново через дневники, которые он скрывал даже от самых близких.