Личные дневники лидера Nirvana Курта Кобейна впервые вышли на русском языке

Сборник повторяет оригинальную публикацию дневников Курта Кобейна, которые были найдены после его смерти в 1994 году. Внутри — подлинные рукописные материалы, отсканированные и опубликованные в оригинальном виде в двуязычном переводе.
Как рассказали «Собака.ru» в издательстве АСТ, которое выпустило дневники, «глубоко философские, провокационные и откровенные» личные записи Курта Кобейна представляют собой «единственный в своем роде документальный источник жизни и творчества «поэта отчуждения», «короля гранжа» и главной музыкальной иконы 90-х». Сборник, впервые вышедший на русском языке, выглядит точно так же, как и издание на языке оригинала: это рукописи музыканта, отсканированные и дополненные примечаниями и сносками для более детального погружения в текст.
О личных дневниках Курта Кобейна:
Курт Кобейн — рок-музыкант, основатель группы Nirvana, ставшей голосом не одного поколения. Талантливый и непонятый гений, трагично и слишком рано ушедший из жизни. Перед вами ключ к тайнам самого влиятельного и загадочного певца XX века — уникальное издание подлинных дневников Курта Кобейна, позволяющих по-новому узнать знаменитого фронтмена. Десятки блокнотов он заполнил комиксами и набросками песен, размышлениями о музыке и славе, о политике и индустрии рока, о личном и самом болезненном. За всем этим легендарный гитарист раскрывается с новой интимной стороны, недоступной прежде поклонникам. Его записи пропитаны сарказмом и грустью, гневом и решимостью, но при этом — еще и искренностью. Познакомьтесь с культовым музыкантом заново через дневники, которые он скрывал даже от самых близких.
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