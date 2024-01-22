7 самых ожидаемых книг 2024 года

Колм Тойбин «Мастер» (18+)

Ирландец Колм Тойбин всегда выбирает интересные темы. О чем бы он ни писал, будь то античная история глазами Клитемнестры («Дом имен») или размышления о судьбе молодой иммигрантки в Бруклине 1950-х («Бруклин»), получается необычно, но убедительно.

Роман «Мастер», готовящийся к выходу в России в 2024 году, был номинирован на Букеровскую премию и признан книгой года по версии LA Times. В этот раз героем Тойбина стал один из важнейших американских постмодернистов XIX века – Генри Джеймс. Если вы зачитывались мистическим «Поворотом винта» или его «Женским портретом», то вам будет любопытно узнать больше о жизни автора. Тойбин наблюдает за Джеймсом, начиная с театрального провала пьесы «Гай Домвиль», вместе с ним отправляется в Европу и изучает его творческий путь.

Это не первое обращение Тойбина к знаковым литературным фигурам. Так, его предыдущий роман «Волшебник» был посвящен немецкому писателю Томасу Манну и истории его жизни — как личной, так и профессиональной.

«Азбука-Аттикус», перевод – Елена Калявина