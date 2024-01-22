7 самых ожидаемых книг 2024 года

Что мы все будем читать в наступившем 2024 году? Специально для «Собака.ru» шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева изучила издательские планы и выбрала семь книг, которые точно заслуживают внимания. В списке — новые произведения российских писателей, роман нобелевского лауреата и продолжение полюбившейся японской истории.
Колм Тойбин «Мастер» (18+)
Ирландец Колм Тойбин всегда выбирает интересные темы. О чем бы он ни писал, будь то античная история глазами Клитемнестры («Дом имен») или размышления о судьбе молодой иммигрантки в Бруклине 1950-х («Бруклин»), получается необычно, но убедительно.
Роман «Мастер», готовящийся к выходу в России в 2024 году, был номинирован на Букеровскую премию и признан книгой года по версии LA Times. В этот раз героем Тойбина стал один из важнейших американских постмодернистов XIX века – Генри Джеймс. Если вы зачитывались мистическим «Поворотом винта» или его «Женским портретом», то вам будет любопытно узнать больше о жизни автора. Тойбин наблюдает за Джеймсом, начиная с театрального провала пьесы «Гай Домвиль», вместе с ним отправляется в Европу и изучает его творческий путь.
Это не первое обращение Тойбина к знаковым литературным фигурам. Так, его предыдущий роман «Волшебник» был посвящен немецкому писателю Томасу Манну и истории его жизни — как личной, так и профессиональной.
«Азбука-Аттикус», перевод – Елена Калявина
Обложка новой книги еще не утверждена.
Ито Огава «Республика счастья» (16+)
Японская литература сегодня пользуется большой популярностью. Ежегодно появляются новые имена и хорошие азиатские романы попадают на полки российских книжных. Предыдущая книга Ито Огавы была переведена Дмитрием Ковалениным и называлась «Канцтовары Цубаки». В центре истории была юная Хатоко — потомственный каллиграф-юхицу, представительница вымирающей профессии. Роман Огавы был своеобразным признанием в любви и одновременно реквиемом по рукописному тексту, который в эпоху глобализации и засилья новых технологий становится атавизмом.
«Республика счастья» — продолжение рассказа о Хатоко. Действие вновь происходит в Камакуре, одном из древнейших городов Японии. Хатоко обрела счастье, повзрослела, вышла замуж, состоялась в профессии. Теперь она сама обучает приемную дочь навыкам каллиграфии, передавая знания, как когда-то делала ее бабушка.
No Age («Поляндрия»), перевод — Дмитрий Коваленин
Ксения Буржская
Ксения Буржская «Литораль» (18+)
После антиутопии «Пути сообщения» не хочется пропустить то, что напишет Ксения Буржская. В предыдущем романе ей удалось создать удивительный и достоверный мир — России 1936 года, накануне репрессий — и возможное будущее 2044-2045 года, в котором люди живут в цифровом государстве, следящим за гражданами и управляющим ими.
«Литораль» — роман совершенно иного толка. По словам писательницы, эта книга для нее неожиданная: «Главная героиня — обычная женщина из маленького северного города, которая всем должна: государству, семье, коллегам. Как миллионы других женщин. И вместо того, чтобы бороться со всеми вокруг, кто от нее чего-то ждет и требует, начинает сражаться с собой. В каком-то смысле это феминистическое высказывание, хотя оно общечеловеческое».
«Альпина. Проза»
Обложка новой книги еще не утверждена.
Вера Богданова «Семь способов засолки душ» (18+)
Талантливая молодая писательница Вера Богданова — одна из главных звезд «поколения тридцатилетних». Ее предыдущие романы «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов» говорят не только о любви, дружбе и взаимоуважении, но и важных социальных проблемах.
«Семь способов засолки душ», по словам Богдановой, будет детективным триллером о дочери маньяка, которая много лет спустя возвращается в родной город и узнает, что серия убийств продолжается.
Еще в «Павле Чжане и прочих речных тварях» Вера Богданова пробовала зайти на территорию ужаса и мистики. В этот раз она сделала жуткое основой своего романа и вышла за привычные жанровые границы. Странная героиня, восприятию реальности которой нельзя верить, запутанное расследование и разрушенные судьбы — аннотация этой книги выглядит как тизер интригующего сериала.
«Редакция Елены Шубиной»
Мо Янь «Смерть пахнет сандалом» (18+)
Новый роман нобелевского лауреата 2012 года. Главного героя — оперного певца Сунь Бинь — приговаривают к мучительной смертной казни сандалового дерева. Это один из самых жестоких и медленных способов наказания. Как обычно бывает у китайского писателя Мо Яня, события происходят на фоне истории страны и плотно переплетены с нею. По словам китаиста Алины Перловой, это «исповедь гениального палача в декорациях разлагающейся империи». Поклонникам творчества Мо Яня, его социальной и в то же время поэтичной прозы, стоит обратить внимание на книгу, которую критики называют интеллектуальным шедевром.
Inspiria, перевод — Игорь Егоров, литературный редактор — Кирилл Батыгин
Обложка новой книги еще не утверждена.
Эмма Клайн «Гостья» (18+)
После выхода дебютного романа американки Эммы Клайн «Девочки» о ней заговорили как о литературном вундеркинде и одной из самых перспективных писательниц XXI века. В книге Клайн откровенно рассказывала о взрослении своей героини Эви, ритуальных убийствах, свидетельницей которых та стала, и секс-секте Чарльза Мэнсона.
Главная героиня нового романа Клайн «Гостья» — девушка по имени Алекса. Она ведет праздный образ жизни, а однажды пробирается на закрытую вечеринку, где знакомится с Саймоном, очень состоятельным и влиятельным мужчиной. С этого момента Алексе приходится притворяться той, кем она не является, будучи лишь гостьей на этом празднике жизни.
«Фантом Пресс», перевод – Любовь Карцивадзе
Обложка новой книги еще не утверждена.
Дмитрий Захаров «Ржавые звезды» (18+)
Писатель Дмитрий Захаров, победитель читательского голосования «Большая книга» этого года, давно работает с социально-политическими темами. Его пророческая «Средняя Эдда», антиутопия «Кластер» и триллер «Комитет охраны мостов» — живые и смелые книги, так необходимые сегодня. В них много боли и переживаний, скрытых смыслов и параллелей — романы Захарова всегда оказываются актуальными.
Действие его новой книги будет разворачиваться в закрытом засекреченном городке в Сибири.Вот что Захаров говорит о романе, работа над которым идет более семи лет: «Наверное, «Ржавые звезды» — это самая выстраданная моя книга. Можно сказать, что это сказка. Или притча. Ее главные персонажи — двое друзей-подростков из закрытого города — попадают в «Школу героев», организованную при удивительном заводе, про который неизвестно, что именно он производит. Им предстоит узнать много нового и про город, и про завод, и друг про друга. Но главное — почему же девиз их школы: “Смерть — это Родина”».
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка материала: Washdog / Shutterstock
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