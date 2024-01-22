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Книги

7 самых ожидаемых книг 2024 года

Что мы все будем читать в наступившем 2024 году? Специально для «Собака.ru» шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева изучила издательские планы и выбрала семь книг, которые точно заслуживают внимания. В списке — новые произведения российских писателей, роман нобелевского лауреата и продолжение полюбившейся японской истории. 

«Азбука-Аттикус»

Колм Тойбин «Мастер» (18+)

Ирландец Колм Тойбин всегда выбирает интересные темы. О чем бы он ни писал, будь то античная история глазами Клитемнестры («Дом имен») или размышления о судьбе молодой иммигрантки в Бруклине 1950-х («Бруклин»), получается необычно, но убедительно.

Роман «Мастер», готовящийся к выходу в России в 2024 году, был номинирован на Букеровскую премию и признан книгой года по версии LA Times. В этот раз героем Тойбина стал один из важнейших американских постмодернистов XIX века – Генри Джеймс. Если вы зачитывались мистическим «Поворотом винта» или его «Женским портретом», то вам будет любопытно узнать больше о жизни автора. Тойбин наблюдает за Джеймсом, начиная с театрального провала пьесы «Гай Домвиль», вместе с ним отправляется в Европу и изучает его творческий путь.

Это не первое обращение Тойбина к знаковым литературным фигурам. Так, его предыдущий роман «Волшебник» был посвящен немецкому писателю Томасу Манну и истории его жизни — как личной, так и профессиональной.

«Азбука-Аттикус», перевод – Елена Калявина

Обложка новой книги еще не утверждена.
No Age («Поляндрия»)

Обложка новой книги еще не утверждена.

Ито Огава «Республика счастья» (16+)

Японская литература сегодня пользуется большой популярностью. Ежегодно появляются новые имена и хорошие азиатские романы попадают на полки российских книжных. Предыдущая книга Ито Огавы была переведена Дмитрием Ковалениным и называлась «Канцтовары Цубаки». В центре истории была юная Хатоко — потомственный каллиграф-юхицу, представительница вымирающей профессии. Роман Огавы был своеобразным признанием в любви и одновременно реквиемом по рукописному тексту, который в эпоху глобализации и засилья новых технологий становится атавизмом.

«Республика счастья» — продолжение рассказа о Хатоко. Действие вновь происходит в Камакуре, одном из древнейших городов Японии. Хатоко обрела счастье, повзрослела, вышла замуж, состоялась в профессии. Теперь она сама обучает приемную дочь навыкам каллиграфии, передавая знания, как когда-то делала ее бабушка.

No Age («Поляндрия»), перевод — Дмитрий Коваленин

Ксения Буржская
Фото: архив Ксении Буржской, предоставлено Ксенией.

Ксения Буржская

Ксения Буржская «Литораль» (18+)

После антиутопии «Пути сообщения» не хочется пропустить то, что напишет Ксения Буржская. В предыдущем романе ей удалось создать удивительный и достоверный мир — России 1936 года, накануне репрессий — и возможное будущее 2044-2045 года, в котором люди живут в цифровом государстве, следящим за гражданами и управляющим ими.

«Литораль» — роман совершенно иного толка. По словам писательницы, эта книга для нее неожиданная: «Главная героиня — обычная женщина из маленького северного города, которая всем должна: государству, семье, коллегам. Как миллионы других женщин. И вместо того, чтобы бороться со всеми вокруг, кто от нее чего-то ждет и требует, начинает сражаться с собой. В каком-то смысле это феминистическое высказывание, хотя оно общечеловеческое». 

«Альпина. Проза»

Обложка новой книги еще не утверждена.
«Редакция Елены Шубиной»

Обложка новой книги еще не утверждена.

Вера Богданова «Семь способов засолки душ» (18+)

Талантливая молодая писательница Вера Богданова — одна из главных звезд «поколения тридцатилетних». Ее предыдущие романы «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов» говорят не только о любви, дружбе и взаимоуважении, но и важных социальных проблемах.

«Семь способов засолки душ», по словам Богдановой, будет детективным триллером о дочери маньяка, которая много лет спустя возвращается в родной город и узнает, что серия убийств продолжается.

Еще в «Павле Чжане и прочих речных тварях» Вера Богданова пробовала зайти на территорию ужаса и мистики. В этот раз она сделала жуткое основой своего романа и вышла за привычные жанровые границы. Странная героиня, восприятию реальности которой нельзя верить, запутанное расследование и разрушенные судьбы — аннотация этой книги выглядит как тизер интригующего сериала.

«Редакция Елены Шубиной»

Inspiria

Мо Янь «Смерть пахнет сандалом» (18+)

Новый роман нобелевского лауреата 2012 года. Главного героя — оперного певца Сунь Бинь — приговаривают к мучительной смертной казни сандалового дерева. Это один из самых жестоких и медленных способов наказания. Как обычно бывает у китайского писателя Мо Яня, события происходят на фоне истории страны и плотно переплетены с нею. По словам китаиста Алины Перловой, это «исповедь гениального палача в декорациях разлагающейся империи». Поклонникам творчества Мо Яня, его социальной и в то же время поэтичной прозы, стоит обратить внимание на книгу, которую критики называют интеллектуальным шедевром.

Inspiria, перевод — Игорь Егоров, литературный редактор — Кирилл Батыгин

Обложка новой книги еще не утверждена.
«Фантом Пресс»

Обложка новой книги еще не утверждена.

Эмма Клайн «Гостья» (18+)

После выхода дебютного романа американки Эммы Клайн «Девочки» о ней заговорили как о литературном вундеркинде и одной из самых перспективных писательниц XXI века. В книге Клайн откровенно рассказывала о взрослении своей героини Эви, ритуальных убийствах, свидетельницей которых та стала, и секс-секте Чарльза Мэнсона.

Главная героиня нового романа Клайн «Гостья» — девушка по имени Алекса. Она ведет праздный образ жизни, а однажды пробирается на закрытую вечеринку, где знакомится с Саймоном, очень состоятельным и влиятельным мужчиной. С этого момента Алексе приходится притворяться той, кем она не является, будучи лишь гостьей на этом празднике жизни.

«Фантом Пресс», перевод – Любовь Карцивадзе

Обложка новой книги еще не утверждена.
«Редакция Елены Шубиной»

Обложка новой книги еще не утверждена. 

Дмитрий Захаров «Ржавые звезды» (18+)

Писатель Дмитрий Захаров, победитель читательского голосования «Большая книга» этого года, давно работает с социально-политическими темами. Его пророческая «Средняя Эдда», антиутопия «Кластер» и триллер «Комитет охраны мостов» — живые и смелые книги, так необходимые сегодня. В них много боли и переживаний, скрытых смыслов и параллелей — романы Захарова всегда оказываются актуальными.

Действие его новой книги будет разворачиваться в закрытом засекреченном городке в Сибири.Вот что Захаров говорит о романе, работа над которым идет более семи лет: «Наверное, «Ржавые звезды» — это самая выстраданная моя книга. Можно сказать, что это сказка. Или притча. Ее главные персонажи — двое друзей-подростков из закрытого города — попадают в «Школу героев», организованную при удивительном заводе, про который неизвестно, что именно он производит. Им предстоит узнать много нового и про город, и про завод, и друг про друга. Но главное — почему же девиз их школы: “Смерть — это Родина”».

«Редакция Елены Шубиной»

Обложка материала: Washdog / Shutterstock

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Рубрика:
Чтение

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