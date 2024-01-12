Благотворительный фонд AdVita проведет онлайн-встречу с исследовательницей блокады Ленинграда

Исследовательница на встрече упомянет книги, которые опубликовали в Петербурге в последнее время: «Ленинградцы: блокадные дневники из фондов Музея обороны и блокады», «Записки оставшейся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленской», «Сохрани мою печальную историю. Блокадный дневник Лены Мухиной», «Человек из оркестра. Блокадный дневник Льва Маргулиса». Также представят основанную на архивных документах книгу «Люди хотят знать» (История создания «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина»).

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся...» — эти слова апостола Павла из Первого послания коринфянам можно было бы взять эпиграфом к целому своду дневников, оставленных нам людьми, оказавшимися внутри одной их самых страшных катастроф ХХ века. Для чего, — терзаясь голодом, замерзая, теряя родных, — они вели, каждый свою, хронику выживания и умирания? Что пытались понять в себе и о чем хотели рассказать нам, почувствовав себя вдруг свободными перед лицом смерти? Почему страх расчеловечивания преобладал над другими страхами?» — написала Наталия Соколовская.

Сделать пожертвование и получить приглашение на онлайн-встречу, которая пройдет 18 января в 19:00, можно по ссылке.