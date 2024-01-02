Шведская академия рассекретила архивы нобелевских претендентов на премию по литературе за 1973 год

Согласно рассекреченным документам главными конкурентами обладателя премии австралийского писателя Патрика Уайта были американский прозаик Сол Беллоу, английские писатели Энтони Бёрджесс и Уильям Голдинг, итальянский поэт Эудженио Монтале, а также аргентинский публицист Хорхе Луис Борхес.

Среди раскрытых бумаг есть письмо Александра Солженицына, который предлагал вручить премию автору «Лолиты». В нем говорится, что Набоков — «это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовем гениальностью. Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощренной игре языка (двух выдающихся языков мира!), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнается с одного абзаца - признак истинной яркости, неповторимости таланта».

Но несмотря на это комитет не принял кандидатуру Набокова. Хотя эксперты в своих письмах и отмечают, что Набоков «создал новую форму романа» и является «великим литератором, одним из последних мастеров литературного искусства нашего времени».

Напомним, что списки номинантов на Нобелевскую премию держатся в секрете 50 лет. Право предлагать кандидатуры на престижную награду имеют члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций.