«Мертвые души» Гоголя с иллюстрациями Шагала и уничтоженный экземпляр «Бесов» Достоевского выставили на торги

Аукционный дом «Литфонд» проведет очередные торги, на которых будут представлены ценные книги и уникальные автографы.
В числе лотов, которые будут представлены на торгах 7 декабря, — редкое библиофильское издание «Мертвых душ» Николая Гоголя, выпущенное в Париже.Иллюстрации для него были заказаны Марку Шагалу знаменитым парижским издателем и коллекционером Амбруазом Волларом еще в 1923 году, но в печать ушли только в 1948-ом — другим знаменитым издателем Эженом Терьяду. В том же году иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» получили Гран-при на Венецианском биеннале.
Именно для этого издания Шагал изготовил дополнительно 11 офортов-таблиц. Сегодня полные экземпляры офортов представлены только в трех музеях России и СНГ: в Третьяковской галерее, Эрмитаже и Музее Марка Шагала в Витебске. Лидирующая ставка за раритет, который также подписан лично Шагалом, — 240 тысяч рублей.
Автограф Николая Гоголя
С Гоголем связан еще один лот — его автограф, подтвержденный заключением специалистов Пушкинского дома. Он оставлен на странице с публикацией статьи «Об Одиссее, переводимой Жуковским (из письма Н.В. Гоголя к Н.М. Языкову)» в журнале «Москвитянин». Прямо над заглавием статьи Гоголь собственноручно подписал: «Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь». По выводам экспертов, возможно, данный инскрипт адресован поэту и критику Василию Жуковскому. Стартовая цена — 18 миллионов рублей.
«Бесы» Федора Достоевского
Также на торги выставят один из немногих сохранившихся экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы». Первоначальная ставка за издание — 1,5 миллиона рублей. «Изданные в 1935 году «Бесы» — тот самый выпуск советской эпохи, про который все слышали, но почти никто не видел. Иные и вовсе считают книгу букинистическим мифом», — отмечают в аукционном доме.
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