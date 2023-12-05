18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

«Мертвые души» Гоголя с иллюстрациями Шагала и уничтоженный экземпляр «Бесов» Достоевского выставили на торги

Поделиться:

Аукционный дом «Литфонд» проведет очередные торги, на которых будут представлены ценные книги и уникальные автографы.

"Мертвые души" Николая Гоголя с иллюстрациями Марка Шагала, 1948 год
Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"

"Мертвые души" Николая Гоголя с иллюстрациями Марка Шагала, 1948 год

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"

В числе лотов, которые будут представлены на торгах 7 декабря, — редкое библиофильское издание «Мертвых душ» Николая Гоголя, выпущенное в Париже.Иллюстрации для него были заказаны Марку Шагалу знаменитым парижским издателем и коллекционером Амбруазом Волларом еще в 1923 году, но в печать ушли только в 1948-ом — другим знаменитым издателем Эженом Терьяду. В том же году иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» получили Гран-при на Венецианском биеннале.

Именно для этого издания Шагал изготовил дополнительно 11 офортов-таблиц. Сегодня полные экземпляры офортов представлены только в трех музеях России и СНГ: в Третьяковской галерее, Эрмитаже и Музее Марка Шагала в Витебске. Лидирующая ставка за раритет, который также подписан лично Шагалом, — 240 тысяч рублей.

Автограф Николая Гоголя
Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"

Автограф Николая Гоголя

С Гоголем связан еще один лот — его автограф, подтвержденный заключением специалистов Пушкинского дома. Он оставлен на странице с публикацией статьи «Об Одиссее, переводимой Жуковским (из письма Н.В. Гоголя к Н.М. Языкову)» в журнале «Москвитянин». Прямо над заглавием статьи Гоголь собственноручно подписал: «Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь». По выводам экспертов, возможно, данный инскрипт адресован поэту и критику Василию Жуковскому. Стартовая цена — 18 миллионов рублей.

«Бесы» Федора Достоевского
Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома "Литфонд"

«Бесы» Федора Достоевского

Также на торги выставят один из немногих сохранившихся экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы». Первоначальная ставка за издание — 1,5 миллиона рублей. «Изданные в 1935 году «Бесы» — тот самый выпуск советской эпохи, про который все слышали, но почти никто не видел. Иные и вовсе считают книгу букинистическим мифом», — отмечают в аукционном доме.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: