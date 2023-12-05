«Мертвые души» Гоголя с иллюстрациями Шагала и уничтоженный экземпляр «Бесов» Достоевского выставили на торги

В числе лотов, которые будут представлены на торгах 7 декабря, — редкое библиофильское издание «Мертвых душ» Николая Гоголя, выпущенное в Париже.Иллюстрации для него были заказаны Марку Шагалу знаменитым парижским издателем и коллекционером Амбруазом Волларом еще в 1923 году, но в печать ушли только в 1948-ом — другим знаменитым издателем Эженом Терьяду. В том же году иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» получили Гран-при на Венецианском биеннале.

Именно для этого издания Шагал изготовил дополнительно 11 офортов-таблиц. Сегодня полные экземпляры офортов представлены только в трех музеях России и СНГ: в Третьяковской галерее, Эрмитаже и Музее Марка Шагала в Витебске. Лидирующая ставка за раритет, который также подписан лично Шагалом, — 240 тысяч рублей.