От Нобелевского лауреата Юна Фоссе до Владимира Сорокина: 8 книжных новинок, которые точно стоит прочесть

Юн Фоссе «Трилогия», «Другое имя (Cептология I-II)» (16+)

К ярмарке выйдут переиздания сразу двух романов Нобелевского лауреата по литературе 2023 года Юна Фоссе. «Трилогия» — поэтичная притча о судьбе, пути и тропки которой неисповедимы. Даже если кружат вокруг живописных фьордов. Асле и ждущая от него ребенка Алида пытаются найти ночлег, скитаясь по Бьергвину. Но к невенчанной паре окружающие не слишком приветливы.

«Другое имя (Cептология I-II)» — продолжение «Трилогии». Художник Асле живет в уединении, изредка обмениваясь парой фраз с соседом-рыбаком Ослейком и тоже Асле — еще одним художником, у которого проблемы с алкоголем. В канун Нового года Асле обнаруживает другого Асле, замерзающим в сугробе.

Inspiria, перевод Нины Федоровой