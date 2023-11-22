От Нобелевского лауреата Юна Фоссе до Владимира Сорокина: 8 книжных новинок, которые точно стоит прочесть

В этом году книжная ярмарка Non/fiction проходит в двух частях. Весенняя была в мае, осенне-зимняя стартует с 30 ноября. Хотя это московское событие, издательства по всей России стараются выпустить к нему самые громкие новинки и переиздания. Собрали некоторые из них: от нового романа Владимира Сорокина и сочинений Юна Фоссе до мемуаров историка моды Александра Васильева и детектива о тайне карт Таро.
Владимир Сорокин «Наследие» (18+)
«Наследие» — заключительная часть трилогии Владимира Сорокина о докторе Гарине. Он живет в мире после ядерного апокалипсиса, в котором насилие продолжает считаться нормой. Но профессия врача обязывает быть милосердным и сострадательным, даже если тебя окружает абсолютное зло. И герой продолжает пытаться не меняться внутренне, несмотря на внешние метаморфозы. А его необычные наследники и вовсе дают надежду, что у мира есть шанс на продолжение.
Corpus
Юн Фоссе «Трилогия», «Другое имя (Cептология I-II)» (16+)
К ярмарке выйдут переиздания сразу двух романов Нобелевского лауреата по литературе 2023 года Юна Фоссе. «Трилогия» — поэтичная притча о судьбе, пути и тропки которой неисповедимы. Даже если кружат вокруг живописных фьордов. Асле и ждущая от него ребенка Алида пытаются найти ночлег, скитаясь по Бьергвину. Но к невенчанной паре окружающие не слишком приветливы.
«Другое имя (Cептология I-II)» — продолжение «Трилогии». Художник Асле живет в уединении, изредка обмениваясь парой фраз с соседом-рыбаком Ослейком и тоже Асле — еще одним художником, у которого проблемы с алкоголем. В канун Нового года Асле обнаруживает другого Асле, замерзающим в сугробе.
Inspiria, перевод Нины Федоровой
Жан-Батист Андреа «Моя королева» (16+)
Вообще Жан-Батист Андреа — режиссер. И довольно успешный. Вы могли видеть его картины «Полный облом» с Дэвидом Швиммером и Саймоном Пеггом или «Братство слез» с Жереми Ренье и Одри Флеро. При этом его литературная карьера складывается не менее успешно — в начале ноября он получил Гонкуровскую премию за свою вторую книгу «Относитесь к ней внимательно».
А «Моя королева» — его дебютный роман. Кинематографичная (а как иначе могло быть у режиссера!) и трогательная история отношений юного Шелла, которого окружающие считают странным, и девочки с фиолетовыми глазами Вивьен. С ней он может быть самим собой и поэтому готов служить своей королеве, к чему бы эта преданности ни привела.
NoAge, перевод Марии Пшеничниковой
Эд Йонг «Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность» (12+)
Бестселлер The New York Times — нон-фишен для тех, чьи коты иногда замирают, уставившись в пустоту, а собаки на прогулках «зависают» у телеграфных столбов. Обладатель Пулитцеровской премии и научный журналист Эд Йонг в доступной форме рассказывает о последних достижениях сенсорной зоологии: как животные воспринимают невидимый человеческому глазу мир. А также предупреждает, чем для зверей и птиц опасно световое и звуковое загрязнение окружающей среды.
«Альпина нон-фикшн», перевод Марии Десятовой
Александр Васильев «Сокровища кочевника. Париж и далее везде» (18+)
Мемуары историка моды Александра Васильева продолжают его же рассказ, начатый в книге «Фамильные ценности». С присущим ему тонким юмором он делится воспоминаниями о переезде в Париж в 1982 году — как ему за несколько лет удалось стать востребованным театральным художником и оформлять спектакли на лучших мировых сценах, работая с Юрием Любимовым и Майей Плисецкой. А еще — о встречах с Рудольфом Нуреевым, Галиной Вишневской, Пьером Карденом, Эрте, Ростиславом Добужинским и многими другими.
«Редакция Елены Шубиной»
Кэти Хэйс «Затворники» (16+)
Осенью почему-то особенно хочется читать мрачные детективы и триллеры. Ставшая бестселлером The New York Times книга Кэти Хэйс как раз почти идеальный образец остросюжетного жанра.
Главная героиня «Затворников» — начинающая искусствоведка Энн Стилуэлл, которую приглашают на практику в Клойстерс, один из филиалов Метрополитен-музея. Это старинный замок в готическом стиле, сотрудники которого готовят большую выставку. Один из экспонатов — старинная колода карт Таро. В шутку Энн делают расклад на них, и он предсказывает смерть. Вскоре в музее действительно находят труп.
Inspiria, перевод Марины Смирновой
Матти Фридман «Кто в огне» (16+)
В октябре 1973 канадский поэт, музыкант и пацифист Леонард Коэн отправился на Синай, где шли бои между Израилем и Египтом. Вместе с израильскими артистами он выступал перед солдатами. Позже автор универсального гимна любви Hallelujah практически не рассказывал об этом опыте в интервью.
Журналист и писатель Матти Фридман («Кодекс Алеппо», «Безродные шпионы») решил восстановить события полувековой давности. Готовя книгу, он поговорил со слушателями тех концертов и изучил архив самого Коэна, чтобы постараться понять, что же те события на самом деле значили для поэта.
«Книжники», перевод Светланы Силаковой
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