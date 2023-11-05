Мемуары Бритни Спирс выйдут в России в начале следующего года

«Рады сообщить, что торговый дом «Эксмо» представит российскому читателю первую книгу Бритни Спирс на языке оригинала. Ожидается, что книга появится в продаже в начале 2024 года», – заявил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Книга будет доступна на популярных маркетплейсах, а также в книжных магазинах. В мемуарах Бритни откровенно рассказывает историю своей непростой жизни, в которой нашлось место головокружительному успеху, беременности от Джастина Тимберлейка и потере дееспособности.

Также, как уточнил Капьев, уже в скором времени россияне смогут приобрести и новые книги американского писателя Стивена Кинга, но тоже на языке оригинала.

Напомним, в начале этого года стало известно, что российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари. Опробовали такой формат на книге принца Гарри Spare.