18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Мемуары Бритни Спирс выйдут в России в начале следующего года

Поделиться:

Правда, они будут доступны лишь на английском языке. Прав на перевод книги ««Женщина во мне» у российских издательств пока нет.

ChristinaAiko Photography / Shutterstock.com

«Рады сообщить, что торговый дом «Эксмо» представит российскому читателю первую книгу Бритни Спирс на языке оригинала. Ожидается, что книга появится в продаже в начале 2024 года», – заявил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Книга будет доступна на популярных маркетплейсах, а также в книжных магазинах. В мемуарах Бритни откровенно рассказывает историю своей непростой жизни, в которой нашлось место головокружительному успеху, беременности от Джастина Тимберлейка и потере дееспособности.

Также, как уточнил Капьев, уже в скором времени россияне смогут приобрести и новые книги американского писателя Стивена Кинга, но тоже на языке оригинала.

Напомним, в начале этого года стало известно, что российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари. Опробовали такой формат на книге принца Гарри Spare.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: