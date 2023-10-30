7 коротких книг, которые можно прочесть за выходные

Али Смит «Осень» (16+)

Роман-коллаж — это 160 страниц воспоминаний главного героя Дэниэла Глюка: его ностальгии и мысли о жизни, смерти, искусстве, любви, связи поколений, грустном и комичном вокруг. Мужчине — 101 год, он спит глубоким сном в больнице, витая в мечтах, ощущениях от прожитого, чувствах и памяти.

Параллельно мы наблюдаем за жизнью 32-летней Элизавет, на которую Дэниэл когда-то сильно повлиял, привив любовь к искусству. Она единственная приходит навестить своего друга. В 2017-м книга вошла в шорт-лист Букеровской премии. История открывает тетралогию «Сезонный цикл» британского писателя Али Смита.