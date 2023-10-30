7 коротких книг, которые можно прочесть за выходные

Впереди длинные ноябрьские выходные, а значит, будет больше времени на чтение! Редактор художественной литературы ГК «ЛитРес» Анна Данилина собрала для «Собака.ru» книги, которые ненадолго отвлекут вас от рутинных дел. Это и роман-коллаж о быстротечности жизни, и семейное издание, чтобы окунуться в детство, и запутанный детектив, и даже терапевтические истории для укрощения осенней хандры.
Али Смит «Осень» (16+)
Роман-коллаж — это 160 страниц воспоминаний главного героя Дэниэла Глюка: его ностальгии и мысли о жизни, смерти, искусстве, любви, связи поколений, грустном и комичном вокруг. Мужчине — 101 год, он спит глубоким сном в больнице, витая в мечтах, ощущениях от прожитого, чувствах и памяти.
Параллельно мы наблюдаем за жизнью 32-летней Элизавет, на которую Дэниэл когда-то сильно повлиял, привив любовь к искусству. Она единственная приходит навестить своего друга. В 2017-м книга вошла в шорт-лист Букеровской премии. История открывает тетралогию «Сезонный цикл» британского писателя Али Смита.
Давид Фонкинос «Номер два. Роман о человеке, который не стал Гарри Поттером» (16+)
200 страниц, которые позволят поттероманам максимально приблизиться к любимой вселенной. Это история об 11-летнем Мартине, который якобы вместе с Дэниелом Рэдклиффом проходил пробы на роль мальчика, который выжил, но ее не получил. Этот провал повлияет на всю его жизнь. Пока фанаты по всему миру будут ждать выхода новой книги и очередной части франшизы про Гарри Поттера, у Мартина будет дергаться глаз от стресса и неприятных воспоминаний (и это самая маленькая проблема). Автор Давид Фонкинос — лауреат Гонкуровской премии лицеистов — уверяет, что все это плод воображения. Но короткий роман заставляет задуматься, как часто мы сами себя лишаем уверенности, не замечаем своих сильных сторон и маленьких радостей.
Анджела Нанетти «Мой дедушка был вишней» (6+)
Повесть в 120 страниц о детстве, родственных отношениях, домашних традициях и потере близких подойдет для чтения в кругу семьи. Детям — потому что тут много забавных, добрых приключений. Взрослым — чтобы вспомнить себя маленького и обнять близких. Повествование идет от лица мальчика Тонино, который обожает ездить за город к бабушке Линде и дедушке Оттавиано. Последний — его главный кумир и друг. Оттавиано называют сумасшедшим, он умеет слушать природу, лазать по деревьям и придумывать разные проказы, чтобы сделать детство внука незабываемым. Омрачит эту атмосферу каникул на даче только то, что Тонино потеряет любимых, но не теплые воспоминания. Ведь, как говорит Оттавиано, люди не умирают, пока их любят. А при чем тут вишня, спойлерить не будем.
Фрейя Сэмпсон «Библиотека моего сердца» (16+)
Воодушевляющая и легкая история о втором шансе, вере в себя и поиске предназначения. Джун живет в доме матери в окружении множества безделушек. Берет одну и ту же еду на вынос. Много читает и никуда не ходит. Ее компания — кот Алан Беннетт и взбалмошная соседка. Трудится девушка в библиотеке, которая стала центром досуга и общения для всех в маленьком городке. Хватит ли у Джун смелости отстаивать место работы, когда муниципалитет решит закрыть читальню? Конфликтная ситуация встряхнет героиню, подарит новых друзей и даже романтику. Произведение занимает всего 230 страниц, но спасет от осенней хандры и напомнит о множестве хороших книг.
Майк Омер «Тринадцатая карта» (16+)
Повесть на 100 страниц входит в серию «Тайны Гленмор-Парка» и отлично подойдет для знакомства с популярным детективщиком Омером. Следователи Ханна Шор и Бернард Глэдвин приехали на вызов в неблагополучный район, рассчитывая, что это разборки местных банд. Но жертвой оказалась дама в возрасте, работающая экстрасенсом. К женщине часто обращались за оберегами хулиганы. Неподалеку живет завистливая конкурентка. А дочка втайне завела от имени матери страницу о ее работе в интернете. Гадалка впустила убийцу, значит, знала. Догадаетесь, кто это, раньше Бернарда?
Эрленд Лу «Мулей» (16+)
«Мы падаем. Люблю тебя. Делай, что тебе хочется. Папа». Такое смс получила 18-летняя Юлия, когда самолет, на котором в Африку летели ее родители и брат, разбился. После трагедии девушку не спасали ни сочувствие друзей, ни сеансы с психологом, ни конные прогулки или быстрая езда на «ягуаре». В огромном семейном доме она чувствовала себя такой одинокой, что не хотела жить. В формате аудиокниги произведение из дневниковых записей героини длится 5 часов (озвучила текст актриса Александра Ревенко). Именно такая рефлексия помогла Юлии оправиться и понять, что, несмотря на боль, ее жизнь продолжается.
Мэтт Хейг «Комфортная книга» (16+)
Настоящий терапевтический помощник от автора «Полночной библиотеки» всего на 110 страниц. Это сборник заметок, афоризмов, списков, личных историй автора, фактов о науке и искусстве и даже рецептов, которые помогут взглянуть на мир по-новому. Редакторы The Washington Post назвали работу «лучшей книгой для душевного равновесия». По словам Хейга, эти истории — «спасательные шлюпки, которые держат его на плаву». Читать можно с любого места, хоть с конца — просто изучите оглавление: что вам сейчас откликается? Может, глава «Нет ничего ни хорошего, ни плохого» или «О чем стоит помнить, когда тебе плохо»?
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