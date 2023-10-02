Бук-артисты представят свои работы в уникальном жанре «книги художника», издатели — редкие малотиражные издания в оригинальных техниках печати, а владельцы печатных студий — графику, созданную при помощи раритетных технологий.
«Книга художника — авторское арт-высказывание, организованное в форму книги. Не обязательно традиционной с обложкой и страницами, это может быть книга на яблоках, кирпичах или фарфоровых тарелках, но ее можно созерцать, как картину и читать, как текст. Книга художника может быть выполненной вручную в единственном экземпляре или напечатанной крошечным тиражом до 50 экземпляров с использованием авторских техник печати. В России сложилось уникальное сообщество авторов, работающих в этом жанре. И даже организован специальный музей книги художника», — рассказывают «Собака.ru» о вынесенном в заголовок форума жанре его организаторы.
В рамках форума, который пройдет в библиотеке книжной графики имени Лермонтова, представят легендарный «Ленинградский архитектурный конструктивизм» Михаила Карасика, «Великие и мелкие» художника Анатолия Белкина, коллективную книгу «Русский букварь», над которой работали 33 художника, «Слова и мысли» Виктора Умнова, «Кукарекизмы» Игоря Иогансона, «Манифест Маяковского» в виде чемоданчика с листовками, напечатанную на папиросах книгу «Отель Гийома Аполлинера» Михаила Погарского, а также «Преступление и наказание» художника Юрия Штапакова — это две скрепленные между собой железными петлями грубые доски, между которыми в специально выдолбленной лунке лежит топор.
«Мы в этот раз выставим не все наши работы. Хотим, чтобы больше внимания досталось художникам. Одной из представляемых книг будет альбом «Сокровенный человек» памяти Андрея Платонова. Это девять уникальных панно, напечатанных вручную шелкографией в четыре цвета, они помещены в картонный и тканевый футляры. Тираж 51 экземпляр – по количеству лет жизни писателя. Каждое панно – глава из жизни Андрея Платонова. От первого воодушевления революцией до ареста и смерти сына и гибели Платонова. Такая книга бытия в печатных листах. Книга – наш совместный проект с Ромой Либеровым, режиссером одноименного документального фильма об Андрее Платонове», — говорит петербургский издатель и меценат Тимофей Марков.
Форум коллекционеров «книги жудожника» и печатной графики пройдет 7 и 8 октября в библиотеке книжной графики имени Лермонтова на 7-й Красноармейской улице, 30.
16+
Комментарии (0)