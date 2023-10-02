«Мы в этот раз выставим не все наши работы. Хотим, чтобы больше внимания досталось художникам. Одной из представляемых книг будет альбом «Сокровенный человек» памяти Андрея Платонова. Это девять уникальных панно, напечатанных вручную шелкографией в четыре цвета, они помещены в картонный и тканевый футляры. Тираж 51 экземпляр – по количеству лет жизни писателя. Каждое панно – глава из жизни Андрея Платонова. От первого воодушевления революцией до ареста и смерти сына и гибели Платонова. Такая книга бытия в печатных листах. Книга – наш совместный проект с Ромой Либеровым, режиссером одноименного документального фильма об Андрее Платонове», — говорит петербургский издатель и меценат Тимофей Марков.