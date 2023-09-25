Что читать осенью: 5 лучших новинок про женщин и феминизм в кино, мифах и истории

Кристина Фельдман-Баррет «Женская история Битлз»

В книге доктора философии Кристины Фельдман-Баррет «Женская история Битлз» с позиций феминизма подробно разбирается весь девичий ландшафт битломании: от издававших пронзительные вопли юных поклонниц, сходивших по ливерпульской группе с ума, до спутниц их жизни и подруг.

Например, почему некоторые биографы The Beatles демонизировали Йоко Оно и как это связано с давней традицией называть независимых женщин «ведьмами». А еще — почему важно, что невероятный успех музыкантов совпал с подъемом второй волны феминизма и привел к эмансипации (что? да!)!

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