Что читать осенью: 5 лучших новинок про женщин и феминизм в кино, мифах и истории

Как изображали героинь в мифологии, литературе и кино переходных периодов, как мировая история и биография The Beatles выглядела бы с точки зрения женщин, а также что такое женственность на экране — рассказываем о феминистских новинках нон-фикшена.
Кристина Фельдман-Баррет «Женская история Битлз»
В книге доктора философии Кристины Фельдман-Баррет «Женская история Битлз» с позиций феминизма подробно разбирается весь девичий ландшафт битломании: от издававших пронзительные вопли юных поклонниц, сходивших по ливерпульской группе с ума, до спутниц их жизни и подруг.
Например, почему некоторые биографы The Beatles демонизировали Йоко Оно и как это связано с давней традицией называть независимых женщин «ведьмами». А еще — почему важно, что невероятный успех музыкантов совпал с подъемом второй волны феминизма и привел к эмансипации (что? да!)!
Мария Татар «Тысячеликая героиня: Женский архетип в мифологии и литературе»
Филолог-германист и культуролог Мария Татар изучает фольклор и мифологии в Гарвардском университете. Поэтому к своему масштабному исследованию она подошла со скрупулезностью настоящего ученого — что ничуть не отразилось на форме! В ее труде (который очень легко читается!) находится место Чудо-женщине и Шахерезаде, мисс Марпл и Нэнси Дрю, Кэрри Брэдшоу и Китнисс Эвердин. То есть персонажам, доказывающим, что роль лишь матери, супруги и богини-покровительницы главного героя — давно устаревший паттерн.
Протагонистки сражаются и путешествуют, вводят в заблуждение, выступая трикстерами, и рассказывают истории от первого лица: через призму своего субъективного восприятия. И все вместе показывают: канонические архетипы, описанные классиком сравнительной мифологии Джозефом Кэмпбеллом, стоит пересмотреть.
Светлана Смагина «Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов»
Доктор искусствоведения и ведущий научный сотрудник ВГИКа Светлана Смагина доказывает в своей книге гипотезу, что через эмансипированных персонажей в кино ХХ века репрезентовали, как меняется общество. Героини, ранее не вписывавшиеся в патриархальную систему координат и занимавшие маргинальное место в обществе, стали на экране рупорами революционных идей и новых феминистских ценностей.
Так, балерины сначала изображались в фильмах раннего СССР как «буржуазный пережиток», но вскоре превратились в символ «государственных достижений» вроде выставок ВДНХ.
Розалин Майлз «Кто готовил Тайную вечерю? Женская история мира»
Английская писательница Розалин Майлз знакома поклонникам и поклонницам романов о любви. Среди ее книг — «Гвиневра, королева страны лета», «Я, Елизавета!», «Рыцарь священного озера» и, конечно, экранизированный бестселлер «Возвращение в Эдем», который вместе с сиквелами часто крутили по российскому ТВ в 1990-е.
Труды Майлз в жанре науч-поп тоже становились сенсацией. И главный среди них — «Кто готовил Тайную вечерю?». Переведенный на 40 языков нон-фикшен посвящен «всем женщинам мира, у которых до сих пор не было истории». Это вдохновляющий и остроумные сборник рассказов о тех, кто долгое время оставался в тени. Женщинах, менявших науку, культуру и общество. И да — повествование создательница «Возвращения в Эдем» просто не могла не начать от прародительницы Евы. На русском языке книга публикуется впервые.
Рэйчел Морли «Изображая женственность. Женщина как артистка в раннем русском кино»
Американская исследовательница Рэйчел Морли неспроста обращается к тому, как женщин артистических профессии показывали в кино Российской империи и зарождающегося Советского Союза. Это те редкие ипостаси, в которых можно было выйти за пределы предписанных социальных ролей.
А при более пристальном изучении оказывается, что экранные истории певиц, танцовщиц, «тангисток», балерин и актрис на самом деле рифмуются с эволюцией как самого кино, так и всей страны. И изучая их, можно узнать чуть больше как о культурном ландшафте, так и о умонастроениях 1908 — 1918 годов.
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