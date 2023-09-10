На торгах за 11 миллионов рублей продали прижизненное издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя

Впервые «Вечера на хуторе близ Диканьки» были изданы в Петербурге в 1831 году. Обе части были напечатанными в 12-ю долю листа. Затем в 1836 г. они были напечатаны новым изданием в 8-ю долю листа. «рассказы Гоголя возглавляют «топ раритетов». Оба издания гоголевских «Вечеров» «усердно читались и «зачитывались», и со временем они исчезли из обращения, что и сделало их библиографической редкостью», — сказано на сайте «Литфонда».

При начальной цене в 7 миллионов рублей, победитель торгов забрал книгу за 11 миллионов.

Также на аукционе были выставлены другие редкие книги, а также уникальные рукописи, автографы и фотографии. В их числе изданный в 1847 г. роман Федора Достоевского «Бедные люди» – первое оригинальное печатное произведение писателя. Это издание представляет коллекционную ценность музейного уровня.

В прошлом месяце книгу с автографом Маяковского продали на аукционе за полмиллиона рублей. Подпись поэта расположилась в первом издании книги «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.».