Новая книга Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» выйдет в «Редакции Елены Шубиной»

Это вымышленные мемуары никогда не существовавшего русского офицера Солодовникова, служившего военным советником в монгольской армии в 1912-1914 годах — когда Монголия уже провозгласила свою независимость от Китая, но Китай ее еще не признал. В 1930-х, оказавшись в ссылке в Забайкалье, он вспоминает события, участником которых был двадцать лет назад, прежде всего — осаду монголами китайской крепости Бар-Хото.
Как рассказали «Собака.ru» в «Редакции Елены Шубиной», которая выпускает книгу, несмотря на то, что новая повесть Леонида Юзефовича имитирует воспоминания никогда не существовавшего человека, она написана «с невероятной, почти документальной достоверностью». «На сломе эпох люди разных культур ведут себя по-разному, но и в такие переломные моменты они остаются людьми. От этого возникает удивительное чувство близости к нам иных культур и иных времен. Реальные исторические события и локации обрамляют судьбы персонажей и усиливают их витальность. Большая история, увиденная глазами маленьких людей, — метод не новый, но Юзефович владеет им виртуозно», — отмечают в издательстве.
О повести «Поход на Бар-Хото»:
Солодовников старается быть беспристрастным, но невозможно сохранять объективность, находясь в эпицентре смерча. Его положение осложняется любовной связью с женой русского дипломата в Монголии и безуспешными попытками понять чувства людей иной ментальности. Восток, в очередной раз, выписанный Юзефовичем со скрупулезным вниманием к деталям, предстает миром, закрытым для вестернизированного сознания. С другой стороны, монгольский аристократ Дамдин, недавний студент Сорбонны, на войне отбрасывает усвоенные в Париже западные ценности и возвращается к опыту своих степных предков. В забайкальской ссылке Солодовников пытается осмыслить опыт всего случившегося при осаде и штурме Бар-Хото, и в этом ему помогает еще один герой повести, приехавший в Улан-Удэ монголист Адамский.
В стройную, даже строгую, структуру текста органично вплетены поэтичные описания пережитых героем чувств, природы, монгольских легенд и обычаев. История, рассказанная от первого лица, не становится от этого камерной: мы погружаемся в жизнь враждующих между собой монголов и китайцев, задумываемся над судьбой полукровок, видим жизнь русских людей на чужой земле. Солодовников — честный человек, он стремится делать добро, но чем дальше, тем сильнее в его рассказе ощущается фатализм, свойственный пережившим глобальные потрясения людям. «Поход на Бар-Хото» — мастерски развернутое в художественный текст размышление о природе национализма, об исторической судьбе народов, но при всем том повествование лишено публицистичности, остается ярким и увлекательным, с живыми, вызывающими сочувствие героями.
Новая книга Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» выйдет в октябре 2023 года в «Редакции Елены Шубиной».
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