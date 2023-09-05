Новая книга Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» выйдет в «Редакции Елены Шубиной»

«Редакция Елены Шубиной»

О повести «Поход на Бар-Хото»:

Солодовников старается быть беспристрастным, но невозможно сохранять объективность, находясь в эпицентре смерча. Его положение осложняется любовной связью с женой русского дипломата в Монголии и безуспешными попытками понять чувства людей иной ментальности. Восток, в очередной раз, выписанный Юзефовичем со скрупулезным вниманием к деталям, предстает миром, закрытым для вестернизированного сознания. С другой стороны, монгольский аристократ Дамдин, недавний студент Сорбонны, на войне отбрасывает усвоенные в Париже западные ценности и возвращается к опыту своих степных предков. В забайкальской ссылке Солодовников пытается осмыслить опыт всего случившегося при осаде и штурме Бар-Хото, и в этом ему помогает еще один герой повести, приехавший в Улан-Удэ монголист Адамский.

В стройную, даже строгую, структуру текста органично вплетены поэтичные описания пережитых героем чувств, природы, монгольских легенд и обычаев. История, рассказанная от первого лица, не становится от этого камерной: мы погружаемся в жизнь враждующих между собой монголов и китайцев, задумываемся над судьбой полукровок, видим жизнь русских людей на чужой земле. Солодовников — честный человек, он стремится делать добро, но чем дальше, тем сильнее в его рассказе ощущается фатализм, свойственный пережившим глобальные потрясения людям. «Поход на Бар-Хото» — мастерски развернутое в художественный текст размышление о природе национализма, об исторической судьбе народов, но при всем том повествование лишено публицистичности, остается ярким и увлекательным, с живыми, вызывающими сочувствие героями.