Ресторан, Ленинград, рукопись: исследователи назвали самые «довлатовские» слова

В творчестве писателя много диалогов, поэтому среди характерных глаголов те, которые описывают общение: говорить, звонить. Также в лидерах вредные привычки, сопровождавшие Довлатова всю его жизнь: выпивать, сигарета, водка, бутылка.

Собеседниками Довлатова становились самые разные люди, но некоторые персонажи упоминаются чаще других. Среди них представители таких профессий, как редактор и писатель. Самые «довлатовские» места тоже биографичны: это города и страны, в которых писатель жил (Америка, Ленинград), или места, в которых он работал или проводил время (редакция, ресторан, зона).

«Уже лет 15 я регулярно встречаю рассуждения о Довлатове, в которых его называют то «переоцененным», то «теряющим актуальность». Меж тем его продолжают читать. Есть в его текстах что-то универсальное, надкультурное и надпоколенческое, что в последние годы жизни помогло ему получить определенную известность за границей и позволяет сохранять популярность в России сейчас. Наверное, тут все дело в том, что герой Довлатова всегда в той или иной степени неудачник, но настолько обаятельный, что ему невозможно не сочувствовать. И ты понимаешь, что даже не добившись успеха в жизни, даже на грани отчаяния, можно все равно быть клевым. Это утешает и заставляет нас перечитывать Довлатова», – рассказывает Константин Мильчин, шеф-редактор Букмейта.

Довлатов известен тем, что активно упоминает в своих произведениях других писателей и поэтов. В первую очередь эти упоминания касаются либо классиков, таких как Пушкин, либо современников автора — Бродского, Солженицына, Вольфа, Наймана.

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