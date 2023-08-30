От «Теории большого взрыва» до гостевого брака: 7 лучших новинок нон-фикшена

Как создавался культовый гик-сериал «Теория большого взрыва», мировая история глазами женщин и новые форматы семейных отношений — по просьбе «Собака.ru» Елена Тарасова, нон-фикшен-редактор группы компаний «ЛитРес», собрала любопытные новинки научпопа.
Джессика Рэдлофф «Теория Большого взрыва. Самая полная история создания культового сериала» (18+)
Сериал о физиках-нердах и привлекательной блондинке не должен был стать хитом. Ему прочили успех в своей нише, однако, вопреки ожиданиям даже самих создателей, «Теория…» продлилась 12 сезонов, неоднократно била рекорды по количеству зрителей и много раз была номинирована на «Эмми» и другие премии. Возможно, сериал бы и не взлетел, если бы Чак Лорри и Билл Прэди остановились на пилотной серии: в ней не было ни Говарда, ни Раджа, а Пенни звали Кэти, и она была циничной и безжалостной. Первый эпизод пересняли, и ситком стал блокбастером.
То, что началось как забавное описание нелепых ситуаций, в которые то и дело попадают мало приспособленные к социальной жизни нерды, стало трогательным высказыванием о дружбе и одиночестве, поиске любви и понимания. В книге Джессики Рэдлофф, журналистки и давней фанатки ситкома, звучат голоса и актеров, ишоураннеров, и многих других, кто помогал создавать сериал: от сценаристов и режиссеров до декораторов и костюмеров.
Светлана Кольчик «Новая семья. Гостевой брак, лоскутная семья и другие форматы отношений в современном мире» (18+)
Вспомните, что составляло нашу повседневность три-четыре года назад, и сравните с сегодняшним днем — миллионы людей поменяли формат работы, образ жизни, нередко даже страну и перешли на частично или полностью удаленный режим. Вслед за миром меняется и современная семья. По выражению социологов Ульриха и Элизабет Бек, на нас обрушилась «тирания возможностей». От понятного и предсказуемого пути «школа — институт — брак — семья — дети» мы ушли к разнообразию, которое включает в себя гостевые браки, осознанное одиночество, «лоскутные» семьи, детей, рожденных по дружбе и от доноров спермы, а также полиаморные союзы, открытые отношения и бостонские браки (когда в семью объединяются женщины-подруги, вместе ведущие хозяйство).
Журналистка Светлана Кольчик изучает разные форматы семьи и отношений более 20 лет. В своей книге она дает обзор современных тенденций, подкрепленный опытом самых разных пар и личностей.
Розалин Майлз «Кто готовил Тайную вечерю? Женская история мира» (16+)
Культовая книга о роли женщин в мировой истории, впервые увидевшая свет в 1989 году, наконец вышла и на русском языке. Подробный и остроумный труд английской писательницы Розалин Майлз поднимает важный вопрос: даже если женщины и удостаиваются упоминания в исторических хрониках, оно по-прежнему исходит от мужчин. В результате многие так называемые исторические факты оказываются попросту лживы. Например, Жанну д’Арк сожгли не за ересь, а за то, что она носила мужскую одежду — как казнили за это и других женщин, вплоть до XVIII века.
Изучать женскую историю важно, и вот почему. Общее убеждение состоит в том, что перед тяготами жизни оба пола были равны. Но как бы ни был угнетен средневековый крестьянин, у него всегда оставалось право бить свою жену. Чернокожый раб весь день работал на белого господина, но не был обязан ублажать его по ночам. Та же печальная тенденция сохраняется по сей день: любые беды наносят женщинам двойной удар, любые испытания взваливают на них двойную же ношу. Просто чествовать «знаменитых женщин в истории» недостаточно. Истинная история женщин должна включать в себя все, что происходило с женщинами, а через них — с мужчинами, с детьми и со всем миром.
Джеффри Кейн «Государство строгого режима. Внутри китайской цифровой антиутопии» (16+)
Шокирующая книга американского журналиста Джеффри Кейна рассказывает о том, как регион Синьцзян на западе Китая стал самой изощренной в мире надзорной антиутопией, как сложилась «Ситуация» (именно так местные жители называют угнетение уйгуров, казахов и других этнических групп) и что она значит для нашего будущего в условиях, когда мы осваиваем беспрецедентные достижения в области искусственного интеллекта, распознавания лиц, систем наблюдения и других технологий.
В августе 2016 года регион возглавил авторитарный лидер по имени Чэнь Цюаньго, занявший пост лидера коммунистической партии Синьцзяна. Он внедрил новые технологии для наблюдения и контроля над населением. Используя массивы данных, он создал программу предиктивного полицейского учета, в рамках которой подозреваемого могли задержать, если искусственный интеллект предсказал, что тот совершит преступление в будущем. Он построил сотни концентрационных лагерей, официально называемых центрами «содержания под стражей», «профессиональной подготовки» и «перевоспитания». К 2017 году число заключенных в них выросло до 1,5 миллиона человек – из 11 миллионов уйгурского населения.
Джеффри Кейн с первых строк погружает в мрачную реальность, в которой вынуждены жить угнетаемые нацменьшинства, от мужей-соглядатаев, назначенных государством, до принудительных уроков верности коммунистической партии, в постоянном страхе за свою жизнь из-за непрекращающихся доносов.
Кристиан Монтаг «Новые боги. Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу» (18+)
«Новыми богами» сегодня можно назвать цифровых гигантов — компании, владеющие соцсетями. Социолог Кристиан Монтаг, рассматривая все области нашего взаимодействиях с Big Tech, показывает, насколько могущественны такие корпорации и как бизнес-модель данных, на которой базируются механизмы соцсетей, эксплуатирует человека. Мы страдаем от «капитализма слежки», по выражению исследовательницы социальных сетей Шошанны Зубофф: компании фиксируют мельчайшие детали нашей повседневной жизни, чтобы потом получить миллиарды долларов с помощью больших данных.
Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? И да, и нет. Вряд ли мы способны отказаться сразу и от мессенджеров, и от социальных сетей: в конце концов, с их помощью мы общаемся, развлекаемся, учимся и работаем. Но в наших силах несколько сократить свой цифровой след — и Монтаг подскажет, как именно это сделать.
Никита Исанов «При царе Горохе. Истории о гениях, злодеях и эпохах, которые они изменили» (16+)
В каждом историческом событии сталкиваются воля, стремления и решения разных личностей, и, возможно, самое интересное в этом — увидеть, как действовали исторические персоны и какие их поступки повлияли на свершившееся. Скажем, за решением пожертвовать Москвой при нападении Наполеона стояли генералы Барклай-де-Толли и Кутузов. Но и сами горожане, охваченные чувством глубокого патриотизма, сжигали собственные дома. Большинство простых построек в Москве были деревянными, пожар перекидывался с одного дома на другой, с улицы на улицу, горели целые части города, и все превращалось в огромное единое зарево. В пожаре сгорали не только ценности, но и раненые солдаты. Удивительно, что часть из них спасли отступающие французы!
Никита Исанов, автор этой книги и одноименного подкаста, пересказывает события XIX века, «молодой старины», и предлагает посмотреть на наше прошлое глазами тех, кто его создавал, и ответить для себя на вопросы, как, а главное, почему получилось именно так, а не иначе.
Елена Новоселова «Материнская власть. Психологические последствия в жизни взрослых людей. Как начать жить своей жизнью» (16+)
Едва ли не самый частый запрос к психологу — отношения с мамой, который, впрочем, поначалу скрывается под тревогой и страхом перед важными решениями или попытками выбраться из неподходящих жизненных сценариев. В ходе психологической работы человек замечает, как мама повлияла на формирование его (ее) характера, какие передала установки и как продолжает присутствовать в жизни — явно или неявно, вблизи, на расстоянии или даже после своей смерти.
Психолог Елена Новоселова в практичной, мудрой и ободряющей книге помогает справиться с самыми частыми сложностями в общении с матерями. На примере 35 ситуаций из клиентской практики она показывает, как отстоять свои границы, успокоить мамину и свою тревогу, наладить общение или, если это невозможно, максимально бережно для всех сторон его завершить. Полезной эта книга будет не только выросшим детям, но и матерям – она подскажет, как не злоупотребить своей властью над ребенком.
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