От «Теории большого взрыва» до гостевого брака: 7 лучших новинок нон-фикшена

Джессика Рэдлофф «Теория Большого взрыва. Самая полная история создания культового сериала» (18+)

Сериал о физиках-нердах и привлекательной блондинке не должен был стать хитом. Ему прочили успех в своей нише, однако, вопреки ожиданиям даже самих создателей, «Теория…» продлилась 12 сезонов, неоднократно била рекорды по количеству зрителей и много раз была номинирована на «Эмми» и другие премии. Возможно, сериал бы и не взлетел, если бы Чак Лорри и Билл Прэди остановились на пилотной серии: в ней не было ни Говарда, ни Раджа, а Пенни звали Кэти, и она была циничной и безжалостной. Первый эпизод пересняли, и ситком стал блокбастером.

То, что началось как забавное описание нелепых ситуаций, в которые то и дело попадают мало приспособленные к социальной жизни нерды, стало трогательным высказыванием о дружбе и одиночестве, поиске любви и понимания. В книге Джессики Рэдлофф, журналистки и давней фанатки ситкома, звучат голоса и актеров, ишоураннеров, и многих других, кто помогал создавать сериал: от сценаристов и режиссеров до декораторов и костюмеров.