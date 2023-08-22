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«Довлатов, дети и нейросети!»: объявлена программа седьмого фестиваля «День Д»

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В этом году мероприятий станет еще больше. Если в прошлый, шестой по счету, фестиваль было 40 событий, то в этом году в программе их более 50. В том числе лекции от Льва Лурье, Марии Элькиной, кинопоказы, экскурсии в квартиру писателя, прогулки на ретроавтобусе.

А еще «День Д» запускает открытый конкурс «Довлатов и нейросети», в котором предлагает художникам сгенерировать изображение-иллюстрацию к цитатам, произведениям и биографии Довлатова в любой нейросети.

Пресс-служба фестиваля "День Д"

В этом году фестиваль «День Д» пройдет 2 и 3 сентября в Петербурге под слоганом: «Ирония — любимое, а главное, единственное оружие беззащитных». Всего в рамках фестиваля, посвященного жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова, пройдет более 50 мероприятий на разных площадках города.

Гостей праздника ждут лекторий «Творчество в суровые времена» в Новой Голландии, квесты, экскурсии, спектакли, инсталляции, джазовые концерты, интеллектуальные игры, шахматные турниры, уличные перформансы, угощения у дома писателя на улице Рубинштейна, 23 и в «Вавилов Лофте».

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, будут и новые форматы. От знаменитого дома писателя на Рубинштейна будет ходить ретроавтобус, в котором покажут интерактивный медиаспектакль, а в Вавилов Лофте покажут две театральные премьеры — «Пишите письма» из Сыктывкара, где писатель проходил военную службу, по мотивам его писем студентке из Коми Светлане Меньшиковой, и «Довлатов. Запеченный в глине» из Москвы. В KGallery впервые пройдет выставка «Художники круга Довлатова», где представят работы Шемякина, Михнова-Войтенко, Целкова и других художников, с которыми дружил Довлатов.

На фестивале «День Д» запускают открытый конкурс «Довлатов и нейросети». Художникам предлагают сгенерировать изображение-иллюстрацию к цитатам, произведениям и биографии Довлатова в любой нейросети.

Zabotnova Inna/shutterstock

Программа седьмого фестиваля «День Д»:

  • Беседа со Львом Лурье в «Подписных изданиях»: «Ленинград 60—70-х: главные метки истории».
  • В Таврическом саду и на Дворцовой и Адмиралтейской набережных каждый час «Довлатов в городе»: трансляция отрывков из произведений Довлатова в исполнении известных актеров (Максим Суханов и Михаил Полицеймако).
  • Звуковое шоу «Поющие мосты»: разводка Дворцового моста под «саундтрек Довлатова» (джазовые композиции).
  • Лекторий в Новой Голландии: «Творчество в суровые времена». Среди спикеров: Лев Лурье, Константин Шолмов, Мария Элькина, Валерий Шубинский, Дмитрий Травин.
  • Кинопоказы фильмов 60x-70х годов на «Ленфильме».
  • Экскурсии «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Иваном Петрухиным и Татьяной Мучник.
  • Экскурсии «Комнаты Довлатова: музей советского быта».
  • Квесты «Довлатов вокруг Рубинштейна».
  • Уличный спектакль-перфоманс в ретроавтобусе «Взгляните на меня с любовью» от объединения «Гостиная Хамс».
  • Премьера спектакль-маршрут «Филфак — ВОХРА», режиссер Александр Савчук.
  • Спектакль «Довлатов. Детство» от детского театра «Горошина».

Седьмой фестиваль Сергея Довлатова пройдет в Петербурге 2-3 сентября. Подробнее посмотреть программу и купить билеты можно здесь.

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