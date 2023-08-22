«Довлатов, дети и нейросети!»: объявлена программа седьмого фестиваля «День Д»

В этом году фестиваль «День Д» пройдет 2 и 3 сентября в Петербурге под слоганом: «Ирония — любимое, а главное, единственное оружие беззащитных». Всего в рамках фестиваля, посвященного жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова, пройдет более 50 мероприятий на разных площадках города.

Гостей праздника ждут лекторий «Творчество в суровые времена» в Новой Голландии, квесты, экскурсии, спектакли, инсталляции, джазовые концерты, интеллектуальные игры, шахматные турниры, уличные перформансы, угощения у дома писателя на улице Рубинштейна, 23 и в «Вавилов Лофте».

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, будут и новые форматы. От знаменитого дома писателя на Рубинштейна будет ходить ретроавтобус, в котором покажут интерактивный медиаспектакль, а в Вавилов Лофте покажут две театральные премьеры — «Пишите письма» из Сыктывкара, где писатель проходил военную службу, по мотивам его писем студентке из Коми Светлане Меньшиковой, и «Довлатов. Запеченный в глине» из Москвы. В KGallery впервые пройдет выставка «Художники круга Довлатова», где представят работы Шемякина, Михнова-Войтенко, Целкова и других художников, с которыми дружил Довлатов.

На фестивале «День Д» запускают открытый конкурс «Довлатов и нейросети». Художникам предлагают сгенерировать изображение-иллюстрацию к цитатам, произведениям и биографии Довлатова в любой нейросети.