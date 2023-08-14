7 лучших новых книг, чтобы прочесть до конца лета

Любимый всеми сезон дач и отпусков почти завершен. Тем не менее до конца лета еще есть время, чтобы успеть прочесть отличную книгу (и даже не одну!). Редактор художественной литературы ГК «ЛитРес» Анна Данилина специально для «Собака.ru» собрала семь новинок разных жанров: от исторического детектива до городского фэнтези о драконах.
АНОНИМУС «Гибель Сатурна» (16+)
Ла-Розьер — небольшой курортный город на границе Италии и Франции. Тут в машине был найден труп неизвестного мужчины со странными повреждениями. От какого-то хитрого удара у жертвы разрушены внутренности. Местные стражи порядка во главе с Ирэн Белью вызывают на помощь Ореста Витальевича Волина, интеллигента и незаурядного сыщика. Ведь по следам сведенной татуировки на теле убитого полиция догадывается, что он из России. Волин как никогда волнуется перед этим расследованием, потому что с Ирэн его связывает давняя романтическая история.
Это девятый роман в детективном цикле — игре. Каждая книга написана то ли одним и тем же известным писателем, то ли разными. Авторство будет раскрыто после выхода последнего тома. А пока у читателей есть возможность угадать создателя текста — и выиграть призы.
Карин Слотер «Забытая девушка» (18+)
Продолжение романа «Осколки прошлого». Андреа Оливер больше не работает в колл-центре 911, теперь она федеральный маршал. С матерью отношения так и не наладились. Девушка не может простить, что та скрывала преступное прошлое биологического отца Андреа. И ей не важно, что тем самым она оберегала дочь.
В новой книге Оливер отправляют защищать судью Вон. Престарелой женщине кто-то присылает трупы крыс и записки с угрозами. Андреа считает, что это связано с дочерью судьи Эмили Вон. 40 лет назад неизвестные зверски убили беременную 17-летнюю девушку. В 1982 году после вечеринки с друзьями Эмили ничего не помнила, а через месяц поняла, что беременна. Установить отцовство, как и найти преступника, тогда не удалось. Сможет ли маршал Оливер докопаться до правды и уберечь семью Вон от новых трагедий? Тем более, что одним из подозреваемых в нападении был настоящий отец Андреа.
Диана Гэблдон «Скажи пчелам, что меня больше нет» (16+)
Долгожданное продолжение приключенческого цикла «Чужестранка», по которому в 2014-м вышел одноименный сериал. Обычная медсестра Клэр Рэндалл из Шотландии времен Второй мировой попала в XVIII век. В этом странном для нее мире она влюбилась в обаятельного Джейми Фрейзера, но их отношения оказываются сложными.
Так, события девятого и последнего по счету романа — «Скажи пчелам, что меня больше нет» — развиваются в 1779 году. После разлуки в 20 лет влюбленные снова вместе, но надолго ли? Цикл сочетает в себе элементы фантастики, фэнтези и любовно-исторических романов. Понравится тем, кто хочет ненадолго сбежать от реальности.
Владимир Торин, Анви Рид и другие «До встречи в книжном» (16+)
Восемь трогательных и добрых рассказов о том, как книги меняют жизни читателей, помогают справиться с трудными временами, поддерживают и вдохновляют. Среди авторов — только русскоязычные писатели, например Евгения Штольц, Анви Рид и Саша Степанова. По атмосфере напоминает бестселлер Митико Аоямы «Вы найдете это в библиотеке»; если не читали, тоже берите на заметку. Первый рассказ называется «Не зная куда, не ведая что» и повествует о заброшенном доме на Сиреневой улице, в котором однажды поселилась кудесница, обладающая ключами от мироздания.
Роберт Торогуд «Смерть приходит в Марлоу» (16+)
Уютный детектив для поклонников «Клуба убийств по четвергам» Ричарда Османа, «Чисто шведских убийств» Андерса де ла Мотта и классики Агаты Кристи. Продолжение романа «Смерть на Темзе», в котором 77-летняя Джудит Поттс стала свидетельницей убийства и со своими любопытными подругами распутала преступление.
На этот раз Джудит, Сьюзи и Бекс отправились приятно провести вечер в поместье сэра Питера Бейли. Повод — вечеринка по случаю предстоящей свадьбы. В разгар вечера случается несчастье. На владельца дома падает старинный шкаф — и придавливает его насмерть. Комната была заперта изнутри самим сэром Бейли. Полиция быстро списала все на несчастный случай, но Джудит не проведешь.
Михаил Чумалов «Про драконов и людей» (16+)
Сборник из шести фэнтезийных рассказов о самых загадочных существах, которые встречаются в мифах всех стран мира от Южной Америки до Японии. В предисловии автор пишет, что для него драконы – «символ того, что происходит в темных закоулках человеческого подсознания». Поэтому в его повестях эти мифические существа не всегда пугающие и опасные, встречаются и интеллигентные и добрые.
Первый рассказ называется «Внутренний дракон» и повествует о том, как пилот двухпалубного боинга в очередном рейсе повстречал крылатое чудище! Диспетчер ему не поверил и счел хулиганом. Чем закончится такая встреча для рейса и самого капитана?
Канаэ Минато «Признания» (16+)
Психологический триллер о тайнах прошлого в стиле иямису, когда автор исследует самые темные стороны души человека. Лауреат премии книготорговцев и национальный бестселлер Японии. Юко Моригути — простая учительница. Она пережила трагедию — ее четырехлетняя дочка утонула в бассейне школы, где она преподает. Полиция назвала дело несчастным случаем из-за невнимательности матери, но Юко уверена: девочку убили. Обезумевшая от горя женщина уходит из школы, но в последний день семестра собирает класс, учеников которого подозревает, чтобы отомстить… Но вдруг она ошибается?
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