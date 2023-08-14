7 лучших новых книг, чтобы прочесть до конца лета

АНОНИМУС «Гибель Сатурна» (16+)

Ла-Розьер — небольшой курортный город на границе Италии и Франции. Тут в машине был найден труп неизвестного мужчины со странными повреждениями. От какого-то хитрого удара у жертвы разрушены внутренности. Местные стражи порядка во главе с Ирэн Белью вызывают на помощь Ореста Витальевича Волина, интеллигента и незаурядного сыщика. Ведь по следам сведенной татуировки на теле убитого полиция догадывается, что он из России. Волин как никогда волнуется перед этим расследованием, потому что с Ирэн его связывает давняя романтическая история.

Это девятый роман в детективном цикле — игре. Каждая книга написана то ли одним и тем же известным писателем, то ли разными. Авторство будет раскрыто после выхода последнего тома. А пока у читателей есть возможность угадать создателя текста — и выиграть призы.