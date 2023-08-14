У читателей растет спрос на историческую прозу и литературу о мифах

Как сообщают «Ведомости», на третьем месте среди исторической прозы — повесть фронтовика Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», впервые опубликованная еще в 1957 году. На четвертом — роман Дмитрия Миропольского «Тайна одной саламандры», на пятом — «Честь имею» Валентина Пикуля.

В сегменте «фольклор и мифология» в топ-5 попали сборник «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна, «Предания, сказки и мифы западных славян», «Сказания Древней Японии» Сандзин Садзанами, «Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы» Александры Барковой и «Мифы Поволжья» Татьяны Муравьевой.

За первые полгода 2023 года продажи исторической прозы в книжной сети «Читай-город» («Буквоед» также входит в сеть) увеличились на 11% год к году, а продажа книг по мифологии и фольклору — на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналогичную картину видят в издательствах АСТ, «Рипол классик» и группе компаний «ЛитРес».

Эксперты считают, что такой скачек интереса связан со стремлением россиян через книги ответить на вопросы современности, определить свои координаты «в новой реальности». Фольклорист Варвара Добровольская добавила, что «в трудные времена россияне ищут чудеса в литературе».