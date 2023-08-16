Борис Пастернак «Стихотворения»

Сан-Франциско

Сборник стихотворений был отпечатан в 1970-е годы в Калифорнии, в Сан-Франциско, в издательстве «Globus Pubishing House and Printers» при одноименном магазине. Издатель и основатель книжного Владимир Азар родился в Белграде в 1921 году, а в 1949 году перебрался в США, где несколько лет торговал русскими эмигрантскими изданиями. В 1971 году по адресу улице Бальбоа, 332, он открыл книжный магазин «Глобус», который существует и до сих пор. Вскоре Азар вместе с наборщиком Александром Гибановым начал выпускать книги небольшими тиражами на русском языке: издания по русской военной истории, произведения эмигрантов первой и второй волн, сочинения местных авторов. В представленную у нас книгу Пастернака вошли стихи из отдельных сборников разных лет: «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации», «Второе рождение», «На ранних поездах», «Когда разгуляется», а также стихотворения, не собранные при жизни автора в отдельные книги, включая 25 стихотворений из романа «Доктор Живаго».