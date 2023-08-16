Иосиф Бродский «Пейзаж с наводнением», «Книги русского кубофутуризма» Владимира Полякова: специально для «Собака.ru» сотрудник букинистического отдела «Подписных изданий» Александр Гачков собрал подборку лучших редких изданий в магазине. Маст рид!
Иосиф Бродский «Пейзаж с наводнением»
Ardis, Ann Arbor, 1996 год
В 1995 году Иосиф Бродский попросил Эллендею Проффер, свою давнюю подругу и руководителя издательства «Ardis», напечатать его сборник стихов «Пейзаж с наводнением». После их встречи в Нью-Йорке 23 января 1996 года Бродский по факсу спросил, можно ли добавить еще одно стихотворение — «Август». А 28 января он умер у себя в кабинете. Это оказался последний сборник Бродского, составленный им самим. Основной корпус издания состоит из стихотворений, написанных им с 1987 по 1996 год. В этот период вместились получение Бродским Нобелевской премии, поездка с Евгением Рейном в Венецию, так всем знакомая по фильму «Возвращение», встреча с Марией Соццани и рождение дочери. Эта книга еще держит в себе поэтическую и личную силу великого поэта и является своеобразным творческим завещанием Бродского.
Париж, Дронников-Коновалов
Если хотите опередить время и приобрести уже сейчас книгу, которая впоследствии станет музейной ценностью, то эта livre d'artiste, созданная поэтом Геннадием Айги и художником Николаем Дронниковым, точно поможет вам преуспеть. Айги, известный чувашский и русский поэт, очень ценится и в Европе. Испытывая влияние авангардной визуальной поэзии, его строки сохраняют чуткость и нежность. Почти все издания Айги малотиражные и многие появлялись впервые за рубежом, поэтому каждая такая книга — библиографическая редкость. У нас в магазине 45-й экземпляр из 70 отпечатанных в Париже в 1998 году еще при жизни поэта.
Владимир Поляков «Книги русского кубофутуризма»
Гилея, 2-е издание, доп. и испр., 2007 год
Ну какая же красивая желто-черная обложка, пестрящая типографскими футуристическими экзерсисами. Перед нами важнейшее исследование для всех интересующихся русским авангардом, раскрывающее феномен футуристической книги в контексте отечественной и западной культур. Первое издание, тиражом в 1000 экземпляров, вышло в 1998 году, а второе, стоящее на наших полках, в 2007, и тоже небольшим тиражом. Уже несколько лет как почти все книги издательства «Гилея» об авангарде превратились в раритеты. В «Книгах русского кубофутуризма» Владимир Поляков скрупулезно разбирает новаторский вид искусства, объединивший поэтов и художников, откапывая истоки визуальных кодов и стилей, дополняя библиографическим каталогом из 92 футуристических изданий с 1909 по 1917 год.
«Онегинская энциклопедия» в двух томах
Русский путь, 1999 год
Вы думали, что знаете о «Евгении Онегине» все. Ведь читали Лотмана и добрались даже до комментариев Владимира Набокова! Однако мы смогли найти книгу, которая еще лучше позволит понять один из главных романов в истории русской литературы. Массивная двухтомная «Онегинская энциклопедия» предстает перед читателями в виде словаря не только пушкинского произведения, но всей первой трети XIX века. В строгом алфавитном порядке и в сопровождении отличных иллюстраций на этих страницах живут упомянутые в романе писатели, художники, военные, античные и библейские персонажи, топонимы, предметы быта, детали костюмов, особенности этикета, философско-эстетические мотивы и идеологические категории. Эта монография, над которой больше пяти лет работало множество специалистов, вобрала в себя «десятки пестрых глав», которые скрасят любому томный вечер.
Борис Пастернак «Стихотворения»
Сан-Франциско
Сборник стихотворений был отпечатан в 1970-е годы в Калифорнии, в Сан-Франциско, в издательстве «Globus Pubishing House and Printers» при одноименном магазине. Издатель и основатель книжного Владимир Азар родился в Белграде в 1921 году, а в 1949 году перебрался в США, где несколько лет торговал русскими эмигрантскими изданиями. В 1971 году по адресу улице Бальбоа, 332, он открыл книжный магазин «Глобус», который существует и до сих пор. Вскоре Азар вместе с наборщиком Александром Гибановым начал выпускать книги небольшими тиражами на русском языке: издания по русской военной истории, произведения эмигрантов первой и второй волн, сочинения местных авторов. В представленную у нас книгу Пастернака вошли стихи из отдельных сборников разных лет: «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации», «Второе рождение», «На ранних поездах», «Когда разгуляется», а также стихотворения, не собранные при жизни автора в отдельные книги, включая 25 стихотворений из романа «Доктор Живаго».
Париж; Нью-Йорк: Издательство «Третья волна», 1982
Еще одна редкость, уже для любителей русской литературы второй половины ХХ века. Это первое русскоязычное издание основателя «метафизического реализма» Юрия Мамлеева. «Изнанка Гогена» — сборник небольших рассказов, которые были отобраны Александром Глезером, диссидентом-эмигрантом и основателем издательства «Третья волна» в Париже. До этой публикации тексты Мамлеева распространялись только самиздатом в СССР, а за рубежом в немногих журналах или альманахах. Если же не читали мамлеевские макабры и хтони, пусть эти десять рассказов, дополненные статьей американского филолога Джеймса МакКонки, станут для вас литературным аперитивом.
Текст: Александр Гачков
Фото: Михаил Ядров
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