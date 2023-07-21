Первый журнал русских футуристов и дебютный сборник стихов Высоцкого выставлены на аукцион

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», представленный на аукционе «Евгений Онегин» — «редчайшее первое издание пушкинского романа в стихах». «Онегин» выходил из печати отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Самая первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832-го. К 1829 году тиражи 1-й и 2-й глав полностью разошлись, и Пушкину пришлось выпустить их второе издание. В 1833 году оставалось еще достаточное количество нераспроданных экземпляров последних глав поэмы и почти полные тиражи 2-го издания первых двух глав. Все они, вероятно, были уничтожены издателем Александром Смирдиным после того, как он выпустил полный текст «Онегина» в одной книге.

В 2019 году на аукционе Christie's подобный экземпляр ушел с молотка за 55 миллионов рублей, стартовая цена представленного на торгах «Литфонда» — 12 миллионов.