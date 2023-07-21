Первый журнал русских футуристов и дебютный сборник стихов Высоцкого выставлены на аукцион

В топе лотов новых литературных торгов «Литфонда» вышедший при жизни Александра Пушкина «Евгений Онегин» и его первое собрание всех поэм, опубликованное в 1835 году, первое отдельное издание в прозе «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова и «Арабески» Николая Гоголя, а также автограф Федора Сологуба для Зинаиды Гиппиус, первый сборник стихов Владимира Высоцкого и другие ценные книги, автографы, открытки и исторические свидетельства.
"Евгений Онегин" Пушкина, 1826-1832 годы
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», представленный на аукционе «Евгений Онегин» — «редчайшее первое издание пушкинского романа в стихах». «Онегин» выходил из печати отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Самая первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832-го. К 1829 году тиражи 1-й и 2-й глав полностью разошлись, и Пушкину пришлось выпустить их второе издание. В 1833 году оставалось еще достаточное количество нераспроданных экземпляров последних глав поэмы и почти полные тиражи 2-го издания первых двух глав. Все они, вероятно, были уничтожены издателем Александром Смирдиным после того, как он выпустил полный текст «Онегина» в одной книге.
В 2019 году на аукционе Christie's подобный экземпляр ушел с молотка за 55 миллионов рублей, стартовая цена представленного на торгах «Литфонда» — 12 миллионов.
«Поэмы и повести Александра Пушкина» в 2-х частях, 1835 год
И еще одно из редчайших прижизненных изданий классика — «Поэмы и повести Александра Пушкина» в 2-х частях, выпущенные в Петербурге в 1835 году тиражом 1200 экземпляров. Почти все произведения, вошедшие в двухтомник, были ранее напечатаны отдельными книгами: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», «Цыганы», «Граф Нулин» и «Полтава». Только «Домик в Коломне» (закончена в октябре 1830 года) и «Анджело» (1833 год) не имели отдельных изданий, хотя и были опубликованы в альманахах Смирдина «Новоселье» за 1833 и 1834 годы. «Но тот факт, что издание не содержало новинок, не повлияло на его популярность, скорее наоборот: читателю было выгоднее приобрести «Поэмы и повести», чем покупать каждое произведение отдельно, что выходило гораздо дороже», — отмечают в «Литфонде». Стартовая цена лота — 2 миллиона 400 тысяч рублей.
"Герой нашего времени" Лермонтова, 1840 год
Представлено также первое отдельное издание прозы Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» в двух частях, изданное в Петербурге в 1840 году — лот стартует с отметки в 5 миллионов рублей. «Интересно, что Лермонтов поначалу не задумывал «Героя нашего времени» как целостный роман. Но во время ссылки на Кавказе в 1837 году он написал серию повестей. Опубликованные в «Отечественных записках» первые главы романа были хорошо приняты критикой. И уже в 1840 году свет увидело первое отдельное издание «Героя нашего времени» тиражом 1000 экземпляров», — говорят о лоте в аукционном доме.
«Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя», 1835 год
Аналогичная пушкинскому собранию ставка назначена на редкое прижизненное издание «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (Петербург, Типография вдовы Плюшар с сыном, 1835 год), в котором впервые были опубликованы рассказы «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». Издателем «Арабесок» выступил сам писатель и, как отмечают в «Литфонде», он «сильно переживал, что оно плохо расходится». В частности, в письме к Пушкину ругал книгопродавцев: «Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве...».
Федор Сологуб, автограф для Зинаиды Гиппиус
В числе лотов также многотомник «Собрания сочинений» Федора Сологуба с дарственной подписью автора: «Дорогой Зинаиде Николаевне Гиппиус. Сердечно и душевно преданный ей Федор Сологуб». Отношения Гиппиус и Сологуба отличались теплотой — поэтесса написала несколько статей о творчестве неистового декадента. В частности, в книге «Живые лица» (1924 год) она посвятила Сологубу такие слова: «Я его знаю, люблю неизменно, уважаю неизменно, вот уже почти тридцать лет. В последние годы, пожалуй, еще более люблю, еще более уважаю. Но он в России. По-прежнему я считаю его одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков». Лот представлен на торгах по стартовой цене в 100 тысяч рублей.
«Футуристы. Первый журнал русских футуристов» — издание под редакторством Валерия Каменского, выпущенное Давидом Бурлюком в Москве в 1914 году. В журнале опубликованы стихи и статьи Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Велимира Хлебникова, Вадима Шершеневича, Бенедикта Лифшица, Игоря Северянина и других значимых авторов. А также воспроизведены рисунки Давида Бурлюка, Владимира Бурлюка Александра Экстер. Стартовая ставка за футуристический журнал назначена 80 тысяч рублей. На одном из прошлых аукционов издание продано по финальной цене 370 тысяч.
На торги также выставлено первое издание сборника стихов и песен современного классика Владимира Высоцкого «Песни и стихи» в двух томах, выпущенное в 1981-1983 годах в Нью-Йорке издательством «Литературное зарубежье». Оба тома представлены в издательских иллюстрированных обложках в хорошем состоянии. Их выпуск почти совпал с выходом советского сборника стихов Высоцкого «Нерв» в 1981 году. Все издания стали посмертными сборниками стихотворных текстов культового барда. Второй том заявленного на торги выпуска содержит интервью Владимира Высоцкого, прощальные слова и воспоминания современников. Стартовая стоимость лота — 6 тысяч рублей.
Литературные торги аукционного дома «Литфонд» пройдут 27 июля.
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