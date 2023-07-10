Автографы Цветаевой на ее книге и Бродского на бейсбольном мяче выставлены на аукцион

Уникальным лотом является бейсбольный мяч с автографами Иосифа Бродского и других лауреатов Пулитцеровской и Нобелевской премий (1988-1994). Мяч упакован в фабричную коробку, на крышке которой владелец записал даты и имена шестерых расписавшихся литераторов, четверо из которых удостоены Нобелевской премии: американский писатель-прозаик Сол Беллоу (Saul Bellow; 1915-2005), русский поэт Иосиф Бродский (1940-1996), английская писательница-фантаст Дорис Лессинг (Doris May Lessing; 1919-2013) и южноафриканская англоязычная писательница Надин Гордимер (Nadine Gordimer; 1923-2014).

На мяче также оставили подписи и другие авторы, ставшие лауреатами Пулитцеровской премии или номинированные на нее в разное время: американский писатель Джон Апдайк, американская писательница Джойс Кэрол Оутс, британский поэт Стивен Спендер. Среди выдающихся персоналий на мяче расписался американский профессиональный бейсболист Лео Дюроше, который играл в Высшей бейсбольной лиге в качестве инфилдера и считается вторым по числу побед за всю историю Национальной лиги. За раритетный мяч с его автографом указана стартовая ставка в размере 70 тысяч рублей.