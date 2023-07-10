Автографы Цветаевой на ее книге и Бродского на бейсбольном мяче выставлены на аукцион

Юбилейные, 500-е торги аукционного дома «Литфонд» отметятся ценными историческими раритетами, такими как петровские книги, редкими изданиями и автографами культовых русских авторов.
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», в числе лотов — книга «Стихи к Блоку» (Берлин, «Огоньки», 1922) с автографом Марины Цветаевой. «Схватить его! Крепче! / Любить и любить пока жив!» — так переписала поэтесса на 34 странице книги финал строки своих стихов, звучавших в исходнике, как «Схватить его! Крепче! / Любить и любить его лишь». Книга выставлена на торги в современном составном переплете. Издание вышло из печати с ошибкой в пагинации: после 24 страницы сразу следует страница 27. А на странице с издательской маркой Цветаева оставила подпись: «Дорогой Берте Абрамовне Шкрацкой — во имя нашей общей любови к двум прекраснейшим. Марина Цветаева. Берлин, 31го нов. мая 1922 г.». Стартовая ставка за берлинскую книгу с правками — 850 тысяч рублей.
Автограф Владимира Маяковского
Еще один автограф оставил Владимир Маяковский на книге «Владимир Ильич Ленин. Поэма» (Москва, Ленинград, Государственное издательство, 1927 г.). Подпись поэта оставлена на титульном листе: «Тов. Сытину. Вл. Маяковский. 1/VI 28 г». Здесь же, на титульном листе, имеется штемпельный экслибрис историка Петра Сытина (1885-1968 гг.). Первоначальная ставка за издание с автографом поэта указана 200 тысяч рублей.
Автографы Бродского, Апдайка, Беллоу и других на бейсбольном мяче
Уникальным лотом является бейсбольный мяч с автографами Иосифа Бродского и других лауреатов Пулитцеровской и Нобелевской премий (1988-1994). Мяч упакован в фабричную коробку, на крышке которой владелец записал даты и имена шестерых расписавшихся литераторов, четверо из которых удостоены Нобелевской премии: американский писатель-прозаик Сол Беллоу (Saul Bellow; 1915-2005), русский поэт Иосиф Бродский (1940-1996), английская писательница-фантаст Дорис Лессинг (Doris May Lessing; 1919-2013) и южноафриканская англоязычная писательница Надин Гордимер (Nadine Gordimer; 1923-2014).
На мяче также оставили подписи и другие авторы, ставшие лауреатами Пулитцеровской премии или номинированные на нее в разное время: американский писатель Джон Апдайк, американская писательница Джойс Кэрол Оутс, британский поэт Стивен Спендер. Среди выдающихся персоналий на мяче расписался американский профессиональный бейсболист Лео Дюроше, который играл в Высшей бейсбольной лиге в качестве инфилдера и считается вторым по числу побед за всю историю Национальной лиги. За раритетный мяч с его автографом указана стартовая ставка в размере 70 тысяч рублей.
Петровская книга Иоанна Зигмунта Бухнера «Учение и практика артиллерии или Внятное описание. В нынешнем времяни употребляющияся артилерии…»
Большой редкостью на антикварном рынке является книга Иоанна Зигмунта Бухнера «Учение и практика артиллерии или Внятное описание. В нынешнем времяни употребляющияся артилерии…», выпущенная в 1711 году тиражом всего 240 экземпляров. Книга содержит рисунки, схемы, чертежи орудийных систем и принадлежностей к ним, а также подробное и исчерпывающие описание существующей на тот период материальной части артиллерийского парка русской армии, ее использование и обслуживание. Так, в первой части опубликованы сведения по геометрии, механике и химии. Вторая часть посвящена описанию устройства «потешных» и «воинских» фейерверков. В третьей повествуется «О селитре. А в начале, что именуется селитра и где оная изобретается и из земли добывается». Редактурой издания занимался один из сподвижников Петра Великого, русский дипломат и военачальник Яков Брюс. Стартовая ставка — 1 миллион рублей.
Письма Николая Рериха к брату
В числе других лотов — личный архив Николая Рериха из шести писем на открытках к брату Борису Рериху, а также пять писем на открытках к тому же адресату, но от других лиц, датированных 1907-1912 годами. «Благодаря активному участию в зарубежных выставках русского живописца Николая Рериха (1874-1947) с его творчеством познакомились Париж, Венеция, Берлин, Рим, Брюссель, Вена, Лондон, Париж. Картины Рериха приобрели Римский национальный музей, Лувр и другие европейские музеи. Полотна и архив художника, сохраненные его братом Борисом, поступили в музеи России», — говорят в «Литфонде». Стартовая цена коллекции — 200 тысяч рублей.
Письмо Анны Достоевской о ссоре с Дмитрием Мережковским
Еще один эпистолярный раритет, выставленный на торги, письмо Анны Достоевской к историку и литературоведу Евгению Тарле, в котором рассказывается о ссоре с критиком Дмитрием Мережковским и выходе первого тома шестого юбилейного издания полного собрания сочинений Федора Достоевского. Письмо датировано от 25 сентября 1906 года и содержит просьбу к Тарле написать биографический очерк о Федоре Михайловиче: «… Не знаю, известно ли Вам, что я разошлась (не поссорилась) с Мережковским по поводу того биографического очерка, который он написал для П.С. Сочинений. Мы разошлись с ним во взглядах и я упрашивала его кое-что изменить и давала ему на это сроку три месяца. Он не захотел и напечатал статью отдельно под заглавием: "Пророк русской революции". В июне, не получая от Мережковского никаких извещений, я должна была озаботиться на счет биографии и остановилась на прекрасной мечте — просить Вас написать биографический очерк для этого шестого издания. […] Вы не уйдете от моих просьб и когда-нибудь напишете биографию Федора Михайловича с тем глубоким талантом, который Вас отличает…». Лидирующая ставка за это письмо — 40 тысяч рублей.
Юбилейные торги аукционного дома «Литфонд» пройдут 13 июля. Полный перечень лотов можно найти по ссылке.
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