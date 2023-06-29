Литературный музей «XX век» открывает второе выставочное пространство в Гостином дворе

Центральным проектом нового выставочного пространства Литературного музея «XX век» в Гостином дворе станет выставка «Ловцы слов», где будут представлены имена знаменитых литераторов ХХ века, чье творчество связано с художественной культурой Петербурга: Леонида Андреева, Анны Ахматовой и Александра Блока, Михаила Зощенко и Евгения Шварца, Александра Грина и Самуила Маршака, Максима Горького и Даниила Хармса, Владимира Маяковского и Надежды Лохвицкой (Тэффи), Велимира Хлебникова и Николая Заболоцкого. Здесь же расположится отдельная литературная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Заболоцкого — рассказ о малоизвестных страницах биографии автора сопроводят принадлежавшие ему предметы из фондов музея.

Материалы для первой выставки предоставили Российская национальная библиотека, Институт русской литературы, Архивный комитет, Центральный государственный архив литературы и искусства и Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Петербурга, Музей политической истории России, а также Центральная городская детская библиотека имени Пушкина.

Помимо музейной экспозиции, в новом пространстве музея создается творческий креативный кластер, на территории которого будут реализованы межмузейные проекты, временные выставки, лекции, театральные и литературно-музыкальные представления. Выставочное пространство, расположившееся на втором этаже Гостиного двора, станет доступно для посетителей с 6 июля.