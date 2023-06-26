Объявлен длинный список премии «Просветитель»-2023 за лучшие научно-популярные книги на русском

В длинный список XVI сезона премии Дмитрия Зимина «Просветитель» вошли:

Рамиз Алиев — «Что случилось с климатом». Паулсен, 2022. Михаил Велижев — «Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России». Новое литературное обозрение, 2022. Андрей Горохов — «Визуальный клей». Кабинетный ученый, 2023. Александра Горяшко — «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений». Типография «ЛД-Принт», 2020. Екатерина Колпинец — «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты». Individuum, 2022. Игорь Лисов — «Разведчики внешних планет: Путешествие «Пионеров» и «Вояджеров» от Земли до Нептуна и далее». Альпина нон-фикшн, 2022. Катерина Михалева-Эгер — «350 лет современной моды, или Социальная история одного обыденного явления. Издательские решения, 2023. Александр Можаев — «Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города». Бомбора, 2022. Антон Нелихов — «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее». Альпина нон-фикшн, 2022. Наталия Осояну — «Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы». Манн, Иванов и Фербер, 2023. Владимир Паевский — «Пернатые многоженцы: Любовь, браки, измены и разводы в мире птиц». Издательские Технологии / Пальмира, 2023. Татьяна Пигарёва — «Испания от И до Я. Двойники Дали, сервантесовская вобла и другие истории заядлого испаниста». Слово/Slovo, 2022. Надежда Плунгян — «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов». Музей современного искусства «Гараж», 2022. Сергей Самойленко — «Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни». Манн, Иванов и Фербер, 2022. Олег Хлевнюк — «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Новое литературное обозрение, 2023. Елена Хохлова — «Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники». Манн, Иванов и Фербер, 2023. Леонид Чутко — «Сил нет. Адаптация к стрессу, или Как остаться здоровым в нездоровом мире». Портал, 2023. Олег Шумаков — «Королевство Камбоджа. Затянувшееся путешествие зоолога». Фитон XXI, 2021. Сергей Шумский — «Воспитание машин: Новая история разума». Альпина нон-фикшн, 2021. Тамара Эйдельман* (решением Минюста признана физлицом-иноагентом) — «Право на жизнь. История смертной казни». Альпина нон-фикшн, 2023.

Лонг-лист специальной награды «ПолитПросвет» будет объявлен 28 июня, а 3 июля — премии «Просветитель.Перевод». Все короткие списки жюри выберет не позже 30 сентября 2023 года.

Лауреатами премии «Просветитель» в 2022 году стали книги «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии» Михаила Майзульса и «Облачно, возможны косатки» Ольги Филатовой. Главные призы премии «Просветитель.Перевод» забрали книга Дугласа Смита «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели» и «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» Дуга Макдугалла.

*Тамара Эйдельман внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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