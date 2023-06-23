«Ночлежка» и «Фонарь» запускают в Петербурге сбор книг для благотворительного маркета в поддержку бездомных людей

В обозначенные дни петербуржцы могут пожертвовать в пользу мероприятия любые издания в хорошем состоянии, выпущенные не ранее 2000 года. А на маркете будут продавать все собранные книги по цене значительно ниже, чем в магазинах. Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным людям.

Маркет «Фонарь» — это гаражная книжная распродажа и ярмарка независимых издателей и магазинов. Принимать книги для детей и взрослых будут в точках по всему городу: в книжных магазинах, библиотеках, кафе, магазинах «Спасибо!». Подробный список

мест можно найти на сайте «Фонаря». Проведение маркета в этот раз стало возможно благодаря петербургскому издательству No Age.

«Книжный маркет "Фонарь" уже не в впервые проходит в пользу Ночлежки. Мы благодарны нашим друзьям за поддержку! Очень радуемся тому, что помогать бездомным людям можно с удовольствием: прийти и купить пару понравившихся книг, побывать на классном мероприятии. Особенно ценно, что в этот раз маркет проходит в Бертгольд центре, где Ночлежка открыла свой ресторан "Вход с улицы"», – сообщила координатор спецпроектов благотворительной организации помощи бездомным людям «Ночлежка» Ксения Солодова.

Маркет книг проведут 8 июля с 12:00 до 21:00 в Бертгольд центре и ресторане «Ночлежки» «Вход с улицы» (Гражданская улица, 13-15). В этот день в ресторане «Вход с улицы» можно будет попробовать особый коктейль «Фонарь». Наши бармены создали его специально к маркету.

Во дворе будет работать книжная барахолка, а в ресторане пройдут паблик-токи с приглашенными спикерами: с молодыми писателями и другими представителями книжного мира. На встречах поговорят о том, что происходит сейчас в литературном процессе, обсудят героев современной литературы и тренды повседневного и литературного языка. Книги будут продавать по цене от 50 до 500 рублей. Также на маркете независимые издательства и магазины выставят свои новые книги.