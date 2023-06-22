Вышел новый роман Павла Пепперштейна «Бархатная кибитка» — о детстве и опыте его изучения как культурного феномена

На страницах — различные типы детств и отрочеств: английское, французское, позднесоветское, русско-дворянское, скандинавское. Детство осторожно крадется по тонкой линии между мирами — в том числе между мирами литературных традиций и пространством литературного эксперимента.
Паша Пивоваров (Пепперштейн). 1970-е годы. На набережной дома творчества писателей в Коктебеле
Как рассказали «Собака.ru» в издательстве «Альпина. Проза», которое выпустило роман, под предлогом описания на страницах «Бархатной кибитки» своего собственного детства Пепперштейн «бережно аранжирует для читателя путешествие сквозь анфиладу гипотетических детств», пользующихся для своего запечатления различными поэтическими языками и литературными приемами. «В какой-то момент, в процессе чтения этой книги, детство Пепперштейна становится нашим собственным детством, и мы готовы полюбить всем сердцем тех животных и те предметы, которые склонен был обожествлять этот мальчик на закате брежневской эпохи», — отмечают в издательстве.
О «Бархатной кибитке» Павла Пепперштейна:
Несмотря на наличие фантастических эпизодов, по большей части мы имеем дело с реальным (не вымышленным) детством автора: нумизматические обсессии, советские дома творчества писателей и художников (ушедший в прошлое симбиоз санаториев и творческих лабораторий), смерть Брежнева, создатели позднесоветского детства (такие как Борис Заходер, Эдуард Успенский, Юрий Коваль), иностранцы, навещавшие тогдашнюю подпольную Москву (от американских журналистов и до знаменитой Дины Верни, которая была музой Аристида Майоля), жизнь между социалистической Москвой и социалистической Прагой, пражские безумцы и оригиналы, навязчивое желание малолетнего автора сделаться католическим священником, гипнотические сеансы в доме Волошина в Коктебеле, там же обнаженная парочка — чемпионка и чемпион мира по фигурному катанию, скандально известная школа рабочей молодежи в Дегтярном переулке, старые военные укрепления на границе Чехословакии и Германии, дружба с девочкой-дауном, безудержно размножающиеся хомяки, монета с орлом и змеей, холотропное дыхание по Грофу, бессмертный дядя Гарри, развод родителей, детские страхи (сказка о проглоченной иголке, добирающейся до сердца), блуждание по Риму с тростью, чей наболдашник являет собой лысую голову Муссолини, нравы домашних кошек, увлечение философией, мечты о цилиндре и многое другое.
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