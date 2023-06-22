Вышел новый роман Павла Пепперштейна «Бархатная кибитка» — о детстве и опыте его изучения как культурного феномена

«Альпина. Проза»

О «Бархатной кибитке» Павла Пепперштейна:

Несмотря на наличие фантастических эпизодов, по большей части мы имеем дело с реальным (не вымышленным) детством автора: нумизматические обсессии, советские дома творчества писателей и художников (ушедший в прошлое симбиоз санаториев и творческих лабораторий), смерть Брежнева, создатели позднесоветского детства (такие как Борис Заходер, Эдуард Успенский, Юрий Коваль), иностранцы, навещавшие тогдашнюю подпольную Москву (от американских журналистов и до знаменитой Дины Верни, которая была музой Аристида Майоля), жизнь между социалистической Москвой и социалистической Прагой, пражские безумцы и оригиналы, навязчивое желание малолетнего автора сделаться католическим священником, гипнотические сеансы в доме Волошина в Коктебеле, там же обнаженная парочка — чемпионка и чемпион мира по фигурному катанию, скандально известная школа рабочей молодежи в Дегтярном переулке, старые военные укрепления на границе Чехословакии и Германии, дружба с девочкой-дауном, безудержно размножающиеся хомяки, монета с орлом и змеей, холотропное дыхание по Грофу, бессмертный дядя Гарри, развод родителей, детские страхи (сказка о проглоченной иголке, добирающейся до сердца), блуждание по Риму с тростью, чей наболдашник являет собой лысую голову Муссолини, нравы домашних кошек, увлечение философией, мечты о цилиндре и многое другое.