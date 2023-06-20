7 лучших книжных новинок для чтения летом

Настал любимый всеми сезон отпусков, в который (наконец-то!) многим удается больше читать. По просьбе «Собака.ru» редактор художественной литературы ГК «ЛитРес» Анна Данилина собрала книжные новинки разных жанров: от детектива о полицейском переговорщике до семейной саги в декорациях солнечной Тосканы.
Майк Омер «Скрытые намерения» (16+)
Второй роман о лейтенанте Эбби Маллен. Детство она провела в секте отца Моисея Уилкокса. Когда полиция осуществляла захват, тот устроил массовый поджог. Выжили только Эбби и двое ее друзей — Иден и Исаак. В первой книге цикла — «Гибельное влияние» — она помогала Иден спасать сына и дочь от похитителя из соцсетей. А еще узнала, что все эти годы переписывалась не с Исааком, а кем-то, кто выдавал себя за него. Во второй части Эбби узнает, кто прятался под маской друга детства и зачем. Но самое главное, Маллен придется вести переговоры со Стражами. Так называют себя интернет-конспирологи, которые ворвались в нью-йоркскую школу, ранили учителя и удерживают детей в кабинете директора. Среди заложников — дочь-подросток Маллен.
Перевод: Артем Лисочкин
Джулианна Маклин «Наследство в Тоскане» (16+)
Фиона Белл только перед смертью матери узнала, кто ее биологический отец. Это богатый владелец винодельни в Тоскане Антон Кларк. Чтобы не ранить тяжелобольного отчима, девушка сохранила эту тайну. Но однажды ей позвонили из Италии и сообщили, что Кларк умер и упомянул ее в завещании. Фиона едет в неведомую ей страну, чтобы узнать историю любви Антона и своей мамы. Новое место, настороженные родственники и душевные местные жители, которые умеют радоваться вкусной еде и прекрасной погоде, изменят жизнь мисс Белл навсегда. Читается легко и увлекательно, оставляя приятное чувство, что все происходит к лучшему.
Перевод: Анна Бялко
Мэгги Шипстед «Большой круг» (18+)
Вдохновляющая история о двух сильных и ярких женщинах, которых разделяет полвека. Хэдли — голливудская актриса, карьера которой под угрозой после скандальных фотографий. Единственный шанс реабилитироваться — сыграть главную роль в байопике о женщине-пилоте Мэриен Грейвз. С этой дамой связано много тайн. Мать Мэриен покончила с собой, отец бросил детей. Ее единственной мечтой было научиться летать, но женщине в 1927-м немыслимо было получить эту профессию. Грейвз помог влюбленный в нее гангстер Барклай Маккин, который потом превратит ее жизнь в кошмар. Во время Второй мировой Мэриен станет военной летчицей, а в 1950-м решится пролететь между Северным и Южным полюсами, но ее самолет потерпит крушение.
Перевод: Екатерина Шукшина
Лиса Кросс-Смит «Я (почти) в порядке» (16+)
Жизнеутверждающий роман о терапевтическом действии любви и неслучайных случайностях. Талли — психотерапевт и недавно развелась. Однажды вечером на мосту она видит одинокого мужчину. Неужели тот собрался прыгнуть? Талли предложила незнакомцу кофе и этим спасла ему жизнь. Следующие выходные герои проведут вместе, узнавая друг друга. Правда, Эммет пока не в курсе, кем работает Талли, а она так и не поняла, что толкнуло парня к суициду. Чем обернется для обоих такое неординарное знакомство?
Переводчик: Элла Гохмарк
Юлия Кристева, Адриен Гетц, Антуан Компаньон, Жан-Ив Тадье, Жером Приер, Лора Эль Макки, Мишель Эрман, Николя Гримальди, Рафаэль Энтовен «Лето с Прустом» (18+)
Как шутил Роберт Пруст, брат Марселя, «К сожалению, чтобы человек нашел время прочесть “В поисках утраченного времени”, ему нужно серьезно заболеть или сломать ногу». С кратким путеводителем в виде сборника статей по вселенной знаменитой семитомной эпопеи читать и понять масштабный труд проще. Авторы — девять профессиональных читателей: литературоведы, философы и историки искусства. Они предлагают вместе задуматься над актуальными вопросами, которыми задавался французский писатель в 1910-м. Почему любовь часто идет в ногу со страданием? Как хорошо мы знаем близких? Начинается книга с эссе главного прустоведа Антуана Компаньона о портрете читателя и времени.
Перевод: Алла Смирнова, Елена Баевская
Анви Рид «Пир теней» (18+)
Сказочное фэнтези о борьбе добра и зла, темных уголках человеческой души, надежде и доме, который вовсе не определенное место, а люди, находящиеся рядом. Все началось в канун праздника Начала новой жизни. Наследник престола Юстин услышал пугающие голоса теней, что умеют читать мысли. Они повелели юноше уничтожить всю королевскую семью, чтобы принести грешные души родных в жертву тьме. А противостоять пробуждающемуся злу будут пять очень разных героев, среди которых ясновидящая, травник, принцесса, наемник и шпион.
Ольга Равн «Персонал» (16+)
Научно-фантастический роман попал в шорт-лист Букеровской премии. По настроению и перипетиям сюжета напоминает «Солярис» Станислава Лема и «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика. Повествование представляет собой свидетельские показания — попытку разобраться, что произошло на корабле «Шесть тысяч» в недалеком будущем. Там жили и трудились бок о бок искусственно созданные гуманоиды и люди. Однажды к экипажу присоединились исследовательские объекты с планеты Новоеоткрытие, и началось нечто странное. Экипаж стал задумываться, что значит быть человеком, мыслить и чувствовать. И почему кто-то должен умереть, а другие — жить вечно.
Перевод: Анна Рахманько
Комментарии (0)