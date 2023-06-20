7 лучших книжных новинок для чтения летом

Майк Омер «Скрытые намерения» (16+)

Второй роман о лейтенанте Эбби Маллен. Детство она провела в секте отца Моисея Уилкокса. Когда полиция осуществляла захват, тот устроил массовый поджог. Выжили только Эбби и двое ее друзей — Иден и Исаак. В первой книге цикла — «Гибельное влияние» — она помогала Иден спасать сына и дочь от похитителя из соцсетей. А еще узнала, что все эти годы переписывалась не с Исааком, а кем-то, кто выдавал себя за него. Во второй части Эбби узнает, кто прятался под маской друга детства и зачем. Но самое главное, Маллен придется вести переговоры со Стражами. Так называют себя интернет-конспирологи, которые ворвались в нью-йоркскую школу, ранили учителя и удерживают детей в кабинете директора. Среди заложников — дочь-подросток Маллен.

Перевод: Артем Лисочкин