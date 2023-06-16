Это издание — про переживание состояний в городе. Художница, дизайнер, автор книг «Комореби, собремеса, хэзеллих» и «Прогулка» изображает «город, чьи ветер, внезапное солнце и запах воды» соединяются для нее в «ощущение свободы и счастья».
Как рассказали «Собака.ru» в команде издательства «Подписные издания», которое выпускает книгу, «Петербург. Тихий ход» Ивашкиной буквально телепортирует, хоть и незаметно для читающего, в прозрачный, солнечный, пасмурный, холодный, разный Петербург — благодаря словам и рисункам автора. Она размышляет о любимых местах и изображает их, помогая раствориться в городе, пройдя «тихим ходом» по Петербургу.
О работе над книгой «Петербург. Тихий ход»:
Я нарисовала город, чьи ветер, внезапное солнце и запах воды соединяются для меня в ощущение свободы и счастья. Его мы и попробовали передать в этой книге вместе с ребятами из «Подписных изданий». Ее текст — фрагменты интервью, в которых они делятся любимыми местами, отношением к Петербургу и своему делу. Если вы заходили в «Подписные» раньше, то, возможно, с некоторыми из них уже знакомы, а если это у вас впереди, то я по-хорошему завидую и желаю приятной встречи с ними и городом.
Главный редактор издательства «Подписные издания» — специально для «Собака.ru»:
Очень искренняя и восприимчивая художница Маша Ивашкина, книги которой знают во всем мире, на этот раз приглашает провести незабываемый день в Петербурге в компании друзей, рассказывающих о любимых улицах и двориках, парках и барах. Вокруг этих личных историй Маша выстраивает воздушный и ветреный, иногда пасмурный, иногда солнечный иллюстративный ряд, позволяющий читателям вместе с героями книги позагорать на газоне Новой Голландии и побродить по заросшим тропкам Смоленского кладбища, вздремнуть под памятником Есенину в Таврическом саду и сосчитать кораблики на Фонтанке... Мне кажется, эта книга — Петербург в миниатюре. Любимый город, который можно взять с собой в любую точку планеты.
Книга художницы Марии Ивашкиной «Петербург. Тихий ход» поступит в продажу 10 июля 2023 года. Предзаказ на нее уже открыт.
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