Маша Ивашкина

О работе над книгой «Петербург. Тихий ход»:

Я нарисовала город, чьи ветер, внезапное солнце и запах воды соединяются для меня в ощущение свободы и счастья. Его мы и попробовали передать в этой книге вместе с ребятами из «Подписных изданий». Ее текст — фрагменты интервью, в которых они делятся любимыми местами, отношением к Петербургу и своему делу. Если вы заходили в «Подписные» раньше, то, возможно, с некоторыми из них уже знакомы, а если это у вас впереди, то я по-хорошему завидую и желаю приятной встречи с ними и городом.