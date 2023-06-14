Скончался автор романов «Дорога» и «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

Кормак Маккарти родился в 1933 году в Провиденсе. Как автор романов, пьес и сценариев работал в жанрах южная готика, вестерн и постапокалиптика. Его роман 1985 года «Кровавый меридиан» был включен в список «100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год» по версии журнала Time.

В 2006 году его роман «Дорога», рассказывающий о путешествии безымянных отца и сына по разрушенной безымянным катаклизмом Америке, получил премию памяти Джеймса Тейта Блэка, год спустя, в 2007-м, Пулитцеровскую премию за художественную книгу.

В том же году на экраны вышла экранизация романа Маккарти «Старикам тут не место» от Джоэла и Итана Коэн с Томми Ли Джонсом, Хавьером Бардемом и Джошем Бролином, который получил четыре премии «Оскар» — в том числе в номинации «Лучший фильм».