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Скончался автор романов «Дорога» и «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

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Лауреату Пулитцеровской премии и премии Джеймса Тейта Блэка было 89 лет.

Photo by Stephen Lovekin/Getty Images

Кормак Маккарти родился в 1933 году в Провиденсе. Как автор романов, пьес и сценариев работал в жанрах южная готика, вестерн и постапокалиптика. Его роман 1985 года «Кровавый меридиан» был включен в список «100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год» по версии журнала Time.

В 2006 году его роман «Дорога», рассказывающий о путешествии безымянных отца и сына по разрушенной безымянным катаклизмом Америке, получил премию памяти Джеймса Тейта Блэка, год спустя, в 2007-м, Пулитцеровскую премию за художественную книгу.

В том же году на экраны вышла экранизация романа Маккарти «Старикам тут не место» от Джоэла и Итана Коэн с Томми Ли Джонсом, Хавьером Бардемом и Джошем Бролином, который получил четыре премии «Оскар» — в том числе в номинации «Лучший фильм».

«Кормак Маккарти, возможно, величайший американский романист моего времени, скончался на 89-м году жизни. Он был полон лет и создал прекрасное произведение, но я все равно скорблю о его кончине», — отреагировал писатель Стивен Кинг.

Лауреат Букеровской премии за роман «Море» (2005) Джон Бэнвилл вспоминает Маккарти как «необыкновенного романиста, одного из лучших, работающих сегодня в Америке и во всем мире», чьи работы «гордо возвышаются на литературном ландшафте, как один из величественных, резко очерченных скал в Долине Монументов, хотя его краски могут быть такими же нежными, как самые бледные оттенки окрашенной пустыни».

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