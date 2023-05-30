В издательстве V-A-C Press вышли «Денискины рассказы» — классика Виктора Драгунского в оформлении художницы Ольги Чернышевой

Издательство V-A-C Press

О «Денискиных рассказах» Виктора Драгунского:

На «Денискиных рассказах» растет уже пятое поколение детей. В этих солнечных историях о мальчике из 1950-1960-х годов все так далеко и одновременно так близко, совсем иначе, чем сейчас, но очень узнаваемо. Это радость детства и мечта о мире, где живут только веселые люди, все тайное становится явным, а у взрослых всегда находится время, терпение и понимание. Это праздник, где «флаги будут развеваться, и шарики летать, и песни, и эскимо на палочке, и духовые оркестры будут греметь, и клоуны ходить на голове». А Дениска, его друзья и родители — это образы детей и взрослых, которыми мы сами хотели бы быть, лучшая версия нас самих.