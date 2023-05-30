В издательстве V-A-C Press вышли «Денискины рассказы» — классика Виктора Драгунского в оформлении художницы Ольги Чернышевой

В книгу вошли три рассказа, которые выбрала и художница: «Он живой и светится…», «Что я люблю…», «…И чего не люблю». Как отмечают в издательстве, в них «нет захватывающих приключений, зато есть легкость, множество эмоций и внимание к скрытым, едва уловимым деталям повседневной жизни». Как и Драгнунский, Чернышева подмечает характер вещей и состояние героев, только использует для этого художественные техники: графику, акварель, коллаж, фотографию.
«Денискины рассказы» — цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, посвященный случаям из жизни дошкольника, а затем ученика младших классов школы Дениса Кораблева. Прототипом главного героя стал сын писателя, Денис Драгунский, впоследствии известный журналист и драматург. Впервые рассказы вышли в печать в 1959 году — они стали классикой советской детской литературы, многократно переиздавались и несколько раз были экранизированы.
О «Денискиных рассказах» Виктора Драгунского:
На «Денискиных рассказах» растет уже пятое поколение детей. В этих солнечных историях о мальчике из 1950-1960-х годов все так далеко и одновременно так близко, совсем иначе, чем сейчас, но очень узнаваемо. Это радость детства и мечта о мире, где живут только веселые люди, все тайное становится явным, а у взрослых всегда находится время, терпение и понимание. Это праздник, где «флаги будут развеваться, и шарики летать, и песни, и эскимо на палочке, и духовые оркестры будут греметь, и клоуны ходить на голове». А Дениска, его друзья и родители — это образы детей и взрослых, которыми мы сами хотели бы быть, лучшая версия нас самих.
Ольга Чернышева (1962) работает с видео, фотографией, графикой и живописью. В 2001 году представляла Россию на Венецианской биеннале, также ее работы экспонировались на 56-й Венецианской биеннале (2015), Manifesta 10 в Петербурге (2014) и 1-й Бергенской триеннале в Норвегии (2013). Лауреат премии Фонда современного искусства Даниэля и Флоренс Герлен в области современного рисунка (2022). Работы Чернышевой находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, ММОМА, Королевской академии изящных искусств в Амстердаме, фонда Louis Vuitton в Париже и других российских и зарубежных собраниях.
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